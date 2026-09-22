Η βιομηχανία απροστάτευτη απέναντι στη νέα ενεργειακή κρίση – 700 εργοστάσια στο «κόκκινο»

Οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις, η άνοδος των τιμών του φυσικού αερίου και οι ανησυχίες για τον εφοδιασμό της Ευρώπης ενόψει του χειμώνα δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους ανεξέλεγκτης ανόδου των τιμών της ενέργειας με δυσοίωνες επιπτώσεις για το σύνολο της κοινωνίας αλλά και για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας ιδιαίτερα.

Τα παραπάνω επισημαίνουν σε κοινή ανακοίνωσή τους όλοι οι σύνδεσμοι της βιομηχανίας -μεταξύ των οποίων ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), η Ελληνική Παραγωγή, ο ΣΕΒΕ, η ΕΒΙΚΕΝ- που τονίζουν ότι οι μεταποιητικές επιχειρήσεις και ιδιαίτεραπάνω από 700 μονάδες έντασης ενέργειας, οι οποίες αποτελούν βασικό πυλώνα της παραγωγής, των εξαγωγών και της απασχόλησης, παραμένουν εκτεθειμένες στις ακραίες αυξήσεις των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς να διαθέτουν αντίστοιχο πλαίσιο προστασίας με εκείνο που έχουν ήδη ενεργοποιήσει ανταγωνιστικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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Την ίδια στιγμή, Γερμανία, Ιταλία, Βουλγαρία, Σλοβενία, Αυστρία, Ιρλανδία και άλλα κράτη μέλη αξιοποιούν τα νέα ευρωπαϊκά εργαλεία που υιοθετήθηκαν προκειμένου να προστατεύσουν τη βιομηχανική τους βάση και να διαφυλάξουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Συμφωνίας για την Καθαρή Βιομηχανία και του νέου πλαισίου CISAF όπως συμπληρώθηκε με το METSAF αναγνωρίζει ότι η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς ισχυρή και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Η λογική του ευρωπαϊκού πλαισίου αφορά:

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Άμεση αντιστάθμιση των αυξήσεων κόστους ενέργειας για τη βιομηχανία σήμερα και ταυτόχρονα επενδύσεις που θα μειώσουν μόνιμα το ενεργειακό κόστος αύριο.

Η ελληνική βιομηχανία στηρίζει πλήρως τις επενδύσεις σε:

αποθήκευση,

αυτοκατανάλωση,

εξηλεκτρισμό και

αναβάθμιση των δικτύων.

Ωστόσο, οι διαρθρωτικές αυτές λύσεις απαιτούν χρόνο για να αποδώσουν. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται άμεσα εργαλεία προστασίας ώστε να μπορέσουν να παραμείνουν ανταγωνιστικές στην ευρωπαϊκή αγορά και να συνεχίσουν να επενδύουν.

Tι ζητά η βιομηχανία από την κυβέρνηση

Για τον λόγο αυτό η βιομηχανία ζητά από την ελληνική κυβέρνηση τα εξής:

Την άμεση ενεργοποίηση του πλαισίου CISAF , όπως αυτό βελτιώθηκε από το METSAF, που ανακοινώθηκε ως έκτακτο ευρωπαϊκό εργαλείο αντιμετώπισης των συνεπειών της κρίσης στη Μέση Ανατολή και της νέας ανόδου του ενεργειακού κόστους. Έτσι, περισσότερες από 700 ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις έντασης ενέργειας θα αποκτήσουν έναν ορατό και σταθερό ορίζοντα τριετούς διάρκειας απέναντι στις ακραίες διακυμάνσεις των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας.

, όπως αυτό βελτιώθηκε από το METSAF, που ανακοινώθηκε ως έκτακτο ευρωπαϊκό εργαλείο αντιμετώπισης των συνεπειών της κρίσης στη Μέση Ανατολή και της νέας ανόδου του ενεργειακού κόστους. Έτσι, απέναντι στις ακραίες διακυμάνσεις των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας. Ταυτόχρονη σύνδεση της ενίσχυσης με επενδύσεις πράσινης μετάβασης, ώστε σημαντικό μέρος (50%) της στήριξης να επανεπενδύεται σε έργα αποθήκευσης, ευελιξίας, ενεργειακής αποδοτικότητας, εξηλεκτρισμού και απανθρακοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας.

Η βιομηχανία δεν ζητά προνομιακή μεταχείριση, τονίζουν οι σύνδεσμοι που υπογράφουν το μανιφέστο, σημειώνοντας ότι η βιομηχανία ζητά ισότιμους όρους με τους Ευρωπαίους ανταγωνιστές της, ώστε να μπορέσει να διατηρήσει την παραγωγή, τις θέσεις εργασίας και να προβεί στις επενδύσεις που απαιτεί η πράσινη μετάβαση.

«Δεν απαιτείται να αναζητήσουμε ευφάνταστες λύσεις, αρκεί η αξιοποίηση χωρίς καθυστέρηση των ευρωπαϊκών εργαλείων που ήδη υπάρχουν, παράλληλα με την προώθηση των αναγκαίων διαρθρωτικών παρεμβάσεων για τη μόνιμη μείωση του ενεργειακού κόστους. Η εφαρμογή των εργαλείων CISAF/METSAF είναι σήμερα η αναγκαία γέφυρα που θα επιτρέψει στις ελληνικές βιομηχανίες να παραμείνουν παραγωγικές, ανταγωνιστικές και να επενδύσουν στις καθαρές τεχνολογίες της επόμενης ημέρας», καταλήγει ανακοίνωση.