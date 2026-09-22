Η Hg επενδύει στην Ελλάδα – Αποκτά πλειοψηφικό πακέτο της Entersoftone οδηγώντας την αποτίμησή της σε 1 δισ. ευρώ

Η Hg προχωρά σε επένδυση για πρώτη φορά στην Ελλάδα, αποκτώντας το πλειοψηφικό πακέτο στο μετοχικό κεφάλαιο της ENTERSOFTONE.

Η Hg είναι ένας από τους σημαντικότερους επενδυτές σε ευρωπαϊκές και διατλαντικές εταιρείες λογισμικού και υπηρεσιών και με την επένδυση που κάνει στην Ελλάδα οδηγεί την αποτίμηση της ENTERSOFTONE (ES1) λίγο πάνω από 1 δισ. ευρώ.

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Να σημειωθεί ότι η Olympia Group και η Imker Group, παραμένουν μέτοχοι της ES1 διατηρώντας σημαντικά ποσοστά συμμετοχής, μαζί με τη διοικητική ομάδα υπό τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Αντώνη Κοτζαμανίδη. Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή τάση, καθώς οι μεταρρυθμίσεις της ΕΕ «VAT in the Digital Age» ωθούν τα κράτη-μέλη προς την ψηφιακή τιμολόγηση.

Ηγέτιδα στην Ελλάδα

Η ES1, κορυφαίος πάροχος λογισμικού ERP και επιχειρηματικών εφαρμογών στην Ελλάδα, με δραστηριότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, δημιουργήθηκε το 2025 από τη συγχώνευση της Entersoft και της SOFTONE, έχει έδρα την Αθήνα και δραστηριοποιείται, επίσης σε Ρουμανία, Βουλγαρία και Κύπρο. Το προϊοντικό χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει λύσεις ERP, CRM, Accounting, Payroll, HCM, WMS, eCommerce και ηλεκτρονικής τιμολόγησης, καλύπτοντας το σύνολο των αναγκών μιας επιχείρησης.

Η ES1 έχει καθιερωθεί ως ηγέτιδα εταιρεία στην Ελλάδα στο business software και την ηλεκτρονική τιμολόγηση, εξυπηρετώντας περισσότερους από 90.000 πελάτες.

Πρωτοπόροι στην τεχνητή νοημοσύνη

Η Hg θα συνεργαστεί με τη διοικητική ομάδα της ES1 για την ολοκλήρωση της μετάβασης όλων των προϊόντων της εταιρείας στο cloud, την περαιτέρω επιτάχυνση της καινοτομίας στα προϊόντα και την επέκταση σε γειτονικές αγορές. Το Hg Catalyst, το εσωτερικό incubator προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης της Hg, θα στηρίξει επίσης την ES1 στην ανάπτυξη νέων προϊόντων με δυνατότητες AI σε όλο το εύρος της πλατφόρμας της. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την πρωτοπορία της ES1 στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης και των επενδύσεων που ανακοίνωσε την περσινή χρονιά.