Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Πενταετές μνημόνιο συνεργασίας με το Κάλγκαρι

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών («Ελ. Βενιζέλος») υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας πενταετούς διάρκειας με τον Διεθνή Αερολιμένα του Κάλγκαρι (YYC) στον Καναδά.

Το μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και την Calgary Airports, διαχειρίστρια εταιρεία του Διεθνούς Αερολιμένα του Κάλγκαρι, προβλέπει ότι τα δύο αεροδρόμια θα ανταλλάσσουν τεχνογνωσία, θα προωθούν τους δύο προορισμούς και θα συνεργάζονται με στόχο τη μελλοντική έναρξη απευθείας πτήσεων μεταξύ Καναδά και Ελλάδας.

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Όπως επισημαίνεται από τις δύο πλευρές, η συμφωνία διαμορφώνει ένα πρακτικό πλαίσιο στενότερης συνεργασίας, με κοινό στρατηγικό στόχο την αύξηση των επιβατικών και εμπορευματικών ροών μεταξύ Κάλγκαρι και Αθήνας και την ενίσχυση των προϋποθέσεων για τη μελλοντική καθιέρωση τακτικών απευθείας πτήσεων μεταξύ των δύο πόλεων.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου, τα δύο αεροδρόμια θα διερευνήσουν ευκαιρίες συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, με στόχο την αλληλοστήριξη τους.

Σημειώνεται ότι το 2025 το YYC υποδέχθηκε 19,4 εκατομμύρια επιβάτες και εξυπηρέτησε 108 προορισμούς με απευθείας πτήσεις, ενώ ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών («Ελ. Βενιζέλος») διακίνησε 34,0 εκατομμύρια επιβάτες, συνδέοντας την Αθήνα με 164 προορισμούς σε 55 χώρες, μέσω 70 αεροπορικών εταιρειών.

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Η Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ, του ΔΑΑ τόνισε πως είναι σημαντικό στο να γνωρίσουν περισσότεροι Καναδοί την Ελλάδα και περισσότεροι Έλληνες τον Καναδά, ενώ ανέφερε πως η απευθείας πτήση ανάμεσα στα δύο αεροδρόμια είναι στα μελλοντικά τους σχέδια.

Ο Μπάλαζ Μπόκατς, Chief Commercial Officer της Calgary Airports, στάθηκε στους στενούς δεσμούς που αισθάνονται κάτοικοι των δύο χωρών και κάλεσε τους πολίτες του Καναδά να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία να γνωρίσουν την Ελλάδα, ενώ δήλωσε με τη σειρά του πως στόχος είναι να καθιερωθεί μελλοντικά απευθείας πτήση ανάμεσα στους δύο προορισμούς.