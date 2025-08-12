Ο μύθος του multitasking: Γιατί το μυαλό μας θέλει απλότητα

Αν υπάρχει μια λέξη που χαρακτηρίζει τον 21ο αιώνα, αυτή είναι το multitasking. Ειδοποιήσεις που αναβοσβήνουν στις οθόνες, μηνύματα, emails, προθεσμίες, τηλεδιασκέψεις, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και τώρα μια σειρά από νέες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, που υπόσχονται να κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη. Συχνά, όμως, προσθέτουν περισσότερο θόρυβο αντί να αφαιρούν.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το multitasking (η δυνατότητα ενός ανθρώπου να ασχολείται ταυτόχρονα με περισσότερα από ένα πράγματα) θεωρείται δεξιότητα-κλειδί για την επιτυχία τόσο στην εργασία όσο και στην προσωπική ζωή. Όμως, η επιστήμη έρχεται να επαναφέρει στο προσκήνιο κάτι διαφορετικό, αλλά ουσιώδες.

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν είναι φτιαγμένος για να επεξεργάζεται δέκα πράγματα ταυτόχρονα. Στην πραγματικότητα, η υπερπληροφόρηση και η πολυπλοκότητα οδηγούν σε μείωση της απόδοσης και σε αύξηση του άγχους. Αυτό που χρειάζεται ο άνθρωπος σήμερα δεν είναι περισσότερη ταχύτητα, αλλά περισσότερη απλότητα.

Γιατί το multitasking είναι μύθος

Οι άνθρωποι που προσπαθούν να κάνουν πολλές εργασίες ταυτόχρονα όχι μόνο δεν αποδίδουν καλύτερα, αλλά εμφανίζουν χαμηλότερη ικανότητα συγκέντρωσης και αυξημένη δυσκολία να φιλτράρουν τις άχρηστες πληροφορίες. Στην πραγματικότητα, το μυαλό δεν μπορεί να επεξεργαστεί δύο σύνθετες δραστηριότητες ταυτόχρονα, απλώς μεταπηδά γρήγορα από τη μία στην άλλη. Αυτή η συνεχής εναλλαγή φθείρει τον εγκέφαλο, επιβραδύνει τη σκέψη και αυξάνει το στρες.

Μάλιστα, μελέτη δεδομένων σε βάθος μιας δεκαετίας από το Stanford University έδειξε ότι οι heavy media multitaskers, δηλαδή όσοι εμπλέκονται συστηματικά σε πολλαπλά μέσα (π.χ. email, social media, περιήγηση στο διαδίκτυο), εμφανίζουν σημαντικά χειρότερη απόδοση σε δοκιμασίες μνήμης, σε σύγκριση με όσους χρησιμοποιούν μεμονωμένα μέσα. Αυτά τα ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι η προσπάθεια διεκπεραίωσης πολλών δραστηριοτήτων ταυτόχρονα εξαντλεί γνωστικούς πόρους και μειώνει την αποτελεσματικότητα.

Δεν είναι τυχαίο ότι ολοένα και περισσότεροι εργαζόμενοι στρέφονται σε τεχνικές όπως το single-tasking (αφοσίωση σε μία και μόνο δραστηριότητα για συγκεκριμένο χρόνο) ή το deep work (εστιασμένη, χωρίς περισπασμούς εργασία που ενισχύει την παραγωγικότητα και τη δημιουργικότητα), καθώς αποδεικνύεται πολύ πιο παραγωγικό και υγιές.

Η κουλτούρα του “digital detox”

Παράλληλα, αναπτύσσεται διεθνώς το κίνημα του digital detox. Από retreats που υπόσχονται διακοπές χωρίς οθόνες μέχρι influencers που μοιράζονται εμπειρίες αποσύνδεσης από τα social media, το μήνυμα είναι κοινό: λιγότερη πολυπλοκότητα, περισσότερη ποιότητα. Η ίδια τάση φαίνεται και στη δημοφιλία του μινιμαλισμού, όχι μόνο στην αισθητική και τη διακόσμηση, αλλά και στον τρόπο ζωής. Ο κόσμος αναζητά τρόπους να αφαιρεί κάθε τι περιττό, να καθαρίζει τον θόρυβο και να κρατά μόνο ό,τι είναι ουσιαστικό.

Ένας χώρος εργασίας γεμάτος στοίβες εγγράφων, χαρτάκια με σημειώσεις και ειδοποιήσεις που χτυπούν από όλες τις συσκευές μπορεί να κρατά τον εργαζόμενο σε μια ψευδαίσθηση εγρήγορσης, στην πραγματικότητα όμως τον κάνει πιο αναποτελεσματικό. Αντίθετα, σε ένα τακτοποιημένο περιβάλλον, με ξεκάθαρη οργάνωση και προτεραιότητες, η απόδοση βελτιώνεται θεαματικά.

Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές από τις πιο επιτυχημένες τεχνολογικές λύσεις στον κόσμο έχουν ως κεντρική φιλοσοφία την απλότητα: όσο πιο εύχρηστο και πιο ξεκάθαρο είναι ένα εργαλείο, τόσο πιο εύκολα το υιοθετεί ο κόσμος.

Βάζοντας προτεραιότητα την απλότητα

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ήδη αναγνωρίσει το εργασιακό burnout ως σύγχρονη μάστιγα, καθώς η υπερπληροφόρηση συνδέεται με υψηλότερα επίπεδα άγχους και αϋπνίας. Όταν το μυαλό βομβαρδίζεται με δεδομένα, χάνει την ικανότητα να εστιάσει. Το multitasking δεν κάνει τον άνθρωπο πιο αποτελεσματικό αλλά πιο κουρασμένο.

Και ίσως γι’ αυτό η απλότητα να έχει αναχθεί ως νέα «πολυτέλεια». Από την οργάνωση της εργασίας μέχρι τη διαχείριση των οικονομικών, η εμπειρία δείχνει ότι όσο πιο απλές και ευέλικτες είναι οι διαδικασίες, τόσο περισσότερος χρόνος και ενέργεια κερδίζεται.

Κάποτε, για παράδειγμα, οι τραπεζικές συναλλαγές ήταν συνδεδεμένες με ουρές στα καταστήματα, πολύπλοκες διαδικασίες και έντυπα που έπρεπε να συμπληρωθούν. Σήμερα, χάρη στην τεχνολογία, το κινητό προσφέρει πλήρη έλεγχο των οικονομικών. Αυτή η αλλαγή δεν είναι απλώς τεχνολογική είναι βαθιά ψυχολογική, καθώς απαλλάσσει το μυαλό από περιττές ανησυχίες, αφήνοντας χώρο για τα σημαντικά.

Σε αυτήν ακριβώς τη λογική κινείται το Eurobank Mobile App. Η φιλοσοφία του είναι ξεκάθαρη: λιγότερη πολυπλοκότητα, περισσότερη απλότητα. Μέσα από ένα περιβάλλον σχεδιασμένο να είναι καθαρό και λειτουργικό, ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει όλες τις βασικές συναλλαγές του χωρίς κόπο και χωρίς άγχος. Με δυνατότητες όπως άμεσες μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS, δωρεάν άυλες προπληρωμένες κάρτες για online αγορές, εύκολη διαχείριση καρτών (πάγωμα, αλλαγή ορίων κ. ά.), αλλά και απλές λύσεις όπως η απόκρυψη ποσών με μία κίνηση, η εφαρμογή αποδεικνύει ότι η τεχνολογία δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη για να είναι λειτουργική.

Όταν οι διαδικασίες είναι απλές, δεν εξοικονομείται μόνο χρόνος. Το μυαλό δεν σπαταλά ενέργεια σε μικρές έγνοιες και τεχνικές λεπτομέρειες. Έτσι, η προσοχή μπορεί να δοθεί σε ό,τι έχει πραγματικά αξία: την οικογένεια, τη δουλειά, τη δημιουργικότητα, ή απλώς μια πιο ήρεμη καθημερινότητα.