Ο οίκος Fitch αναβάθμισε τη ΔΕΗ σε «BB» με σταθερό outlook

Σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της ΔΕΗ σε «BB» από «BB-» προχώρησε σήμερα (24.7.2026) ο οίκος Fitch, διατηρώντας σταθερό το outlook.

Ο οίκος Fitch σημειώνει ότι η αναβάθμιση αντανακλά την προσδοκία, η επιταχυνόμενη επέκταση της ΔΕΗ στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) έως το 2030 να ενισχύσει το επιχειρηματικό της προφίλ μέσω της ενίσχυσης της γεωγραφικής διαφοροποίησης, της βελτίωσης της ενοποίησης με την προσφορά και της μείωσης της έκθεσης στην παραδοσιακή θερμική παραγωγή.

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Σύμφωνα με την έκθεση του οίκου, η στρατηγική για το 2030 επιταχύνει τη μεταμόρφωση της ΔΕΗ σε μια μεγαλύτερη, πιο διαφοροποιημένη και ολοκληρωμένη εταιρεία κοινής ωφέλειας, η οποία επικεντρώνεται όλο και περισσότερο σε δραστηριότητες καθαρής παραγωγής και προμήθειας.

Μέχρι το 2030, η βάση των περιουσιακών στοιχείων παραγωγής του ομίλου αναμένεται να διπλασιαστεί σε σχέση με το 2025. Η γεωγραφική διαφοροποίηση θα βελτιωθεί επίσης έως το 2030 μέσω της επέκτασης στις αγορές της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, μειώνοντας την εξάρτηση από την Ελλάδα και τη Ρουμανία. Η ΔΕΗ αναπτύσσει επίσης νέες ευκαιρίες ανάπτυξης σε τομείς υψηλής ζήτησης, όπως τα κέντρα δεδομένων, ως πάροχος συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και εκμισθωτής υποδομών εκτός του τομέα της πληροφορικής.

Σημειώνεται ακόμη ότι η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ αποτελεί τον κύριο μοχλό ανάπτυξης της ΔΕΗ, υποστηριζόμενη από ένα σημαντικό και ολοένα πιο ώριμο χαρτοφυλάκιο έργων (22 GW, εκ των οποίων τα 12 GW πρόκειται να τεθούν σε λειτουργία έως το 2030) με καλή προοπτική έως το 2028 (100% υπό κατασκευή, έτοιμα προς κατασκευή ή σε διαδικασία διαγωνισμού).

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Οι επενδύσεις στην ευέλικτη παραγωγή, την αποθήκευση ενέργειας και τα νέα εργοστάσια φυσικού αερίου ενισχύουν την αξιοπιστία του συστήματος, μετριάζουν τη μεταβλητότητα των τιμών και ενισχύουν τα οφέλη της ενοποίησης, μειώνοντας παράλληλα τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Η Fitch αναμένει μέσο ετήσιο ρυθμός αύξησης των λειτουργικών κερδών EBITDA περίπου 17% κατά την περίοδο 2025-2030, αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε περίπου 28 TWh έως το 2030 (από 20,9 TWh το 2025). Επίσης πλήρη κατάργηση του λιγνίτη έως τα τέλη του 2026, όπως έχει ήδη ανακοινώσει η επιχείρηση.