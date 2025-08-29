Επιχειρήσεις

Ολοκλήρωση της συγχώνευσης της Ελληνικής Τράπεζας με τη Eurobank Cyprus

Με τη συγχώνευση των δύο οργανισμών δημιουργείται ένας ενιαίος, ισχυρός και σύγχρονος χρηματοπιστωτικός οργανισμός, που θα μπορεί να παρέχει αναβαθμισμένες τραπεζικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες στους πελάτες του
Eurobank logo

Η Τράπεζα Eurobank, θυγατρική της Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. ανακοινώνει τη λήψη όλων των απαιτούμενων εποπτικών εγκρίσεων για τη συγχώνευση των κατά 100% θυγατρικών της τραπεζών στην Κύπρο, δηλαδή της Hellenic Bank Public Company Limited («Ελληνική Τράπεζα») και της Eurobank Κύπρου, που σηματοδοτεί και την έναρξη μίας νέας εποχής για τον τραπεζικό τομέα της Κύπρου.

Σύμφωνα με τον κυπριακό περί Μεταβιβάσεως Τραπεζικών Εργασιών και Εξασφαλίσεων Νόμο του 1997, την 1η Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Eurobank Κύπρου στην Ελληνική Τράπεζα.

Με τη συγχώνευση των δύο οργανισμών δημιουργείται ένας ενιαίος, ισχυρός και σύγχρονος χρηματοπιστωτικός οργανισμός, που θα μπορεί να παρέχει αναβαθμισμένες τραπεζικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες στους πελάτες του, στηρίζοντας την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας.

Παράλληλα, προχωρεί η διαδικασία αλλαγής της επωνυμίας της Ελληνικής Τράπεζας σε Eurobank Limited. Η νέα επωνυμία εκφράζει το κοινό όραμα, τη δυναμική και την καινοτομία που χαρακτηρίζουν τον Όμιλο Eurobank, αντανακλώντας τη στρατηγική του ενοποιημένου οργανισμού για βιώσιμη ανάπτυξη και πελατοκεντρική προσέγγιση.

