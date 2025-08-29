Ολοκλήρωση της συγχώνευσης της Ελληνικής Τράπεζας με τη Eurobank Cyprus

Πιο δημοφιλή
Τα στοιχεία που δημοσιοποίησαν η Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών-Αττικής και Αργοσαρωνικού και το ΙΝΣΕΤΕ
Δύο μεγάλες συμφωνίες ενισχύουν το διεθνές αποτύπωμα της Ελλάδας – Στο επίκεντρο το Ελληνικό και η Alpha Bank
Δύο διαφορετικοί κλάδοι, ακίνητη περιουσία και τραπεζικό σύστημα, ένα κοινό μήνυμα: ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία και στις προοπτικές της
Μείωση του τζίρου κατά τις θερινές εκπτώσεις για 8 στις 10 επιχειρήσεις – Το 84% ζητά νέο θεσμικό πλαίσιο για τις προσφορές
Τα κύρια ευρήματα της έρευνας του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών
Ο προϋπολογισμός της νέας μονάδας παραγωγής ενέργειας ανέρχεται στα 82 εκατ. δολάρια
Στον Ιταλό της ΙΟΝ Αντρέα Πινιατάρο το 2% της Lamda. Λεπτομέρειες της επένδυσης
Η UniCredit αυξάνει τη συμμετοχή της στην Alpha Bank στο 26% – Ψήφος εμπιστοσύνης στην τράπεζα και την ελληνική οικονομία
Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των εποπτικών εγκρίσεων που έχει ήδη ζητήσει η UniCredit ώστε να δύναται να φτάσει μέχρι το 29,99% του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank
Στρατηγική Συναλλαγή LAMDA – Όμιλος ION ύψους €450 εκατ. για τη δημιουργία ενός Διεθνούς Κέντρου Έρευνας & Καινοτομίας στο The Ellinikon
H συμφωνία αυτή ενισχύει τον διεθνή χαρακτήρα του Έργου του Ελληνικού και ενδυναμώνει την εικόνα της Ελλάδας στον παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη ως επιχειρηματικού προορισμού μεγάλης κλίμακας
Ο Ιούλιος 2025 κατέγραψε 83,3% μέση πληρότητα, έναντι 86,4% του περυσινού Ιουλίου, εμφανίζοντας μείωση 3,6%, σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών-Αττικής και Αργοσαρωνικού (ΕΞΑΑ)