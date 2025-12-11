Ολοκληρώθηκε η 9η Περιβαλλοντική απόΔραση των εθελοντών – εργαζομένων του Ομίλου Attica

Ο Όμιλος Attica, με τη συμμετοχή περισσότερων από 70 εργαζομένων – εθελοντών του, και με την υποστήριξη της Hellenic Seaways, μέλος του Ομίλου, βρέθηκε στην Αίγινα από 30 Οκτωβρίου έως 2 Νοεμβρίου, για την υλοποίηση της 9ης Περιβαλλοντικής ΑπόΔρασης, στο πλαίσιο του προγράμματος Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης «Πλέουμε Μαζί».

Η πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις «Aegean Rebreath» και «Πράκτορες του Πλανήτη», με στόχο την ευαισθητοποίηση και στήριξη της τοπικής κοινωνίας, για την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της νέας γενιάς.

Την ίδια περίοδο, 5 εργαζόμενοι – εθελοντές της ANEK Lines, μέλος του Ομίλου Attica, βρέθηκαν στα Χανιά για τη στήριξη των 6ων Πανελλήνιων Αγώνων Kayaking Special Olympics 2025, ενισχύοντας την στρατηγική συνεργασία του Ομίλου με τον οργανισμό των Special Olympics Hellas και προωθώντας έμπρακτα τις αξίες της συμπερίληψης και της ισότιμης συμμετοχής.

Aegean Rebreath: Καθαρισμός βυθού στο λιμάνι της Αίγινας

Με βασικό άξονα του προγράμματος «Πλέουμε Μαζί» την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η Attica Group συνεργάστηκε για 9η φορά, με την «Aegean Rebreath» για τον υποβρύχιο καθαρισμό του κεντρικού λιμανιού της Αίγινας, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου. Περισσότεροι από 70 εθελοντές-εργαζόμενοι του Ομίλου με τη συνεργασία και την καθοδήγηση των εξειδικευμένων και έμπειρων στελεχών της Aegean Rebreath, προχώρησαν στη συλλογή, ταξινόμηση και ανακύκλωση μεγάλου όγκου απορριμμάτων, συμβάλλοντας ενεργά στην προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος και τη διατήρηση της ισορροπίας του.

Ενδεικτικά, 4.756 πλαστικά αντικείμενα, 2.047 από μέταλλο και αλουμίνιο, 523 από γυαλί και κεραμικό και 870 κιλά πλαστικά δίχτυα αποτελούν ένα μόνο μέρος από τα εντυπωσιακά αποτελέσματα καταμέτρησης της συλλογικής προσπάθειας των εθελοντών του Ομίλου και της Aegean Rebreath.

Πράκτορες του Πλανήτη: Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μαθητών δημοτικών σχολείων

Στις 30 και 31 Οκτωβρίου 2025, 349 μαθητές από 5 δημοτικά σχολεία της Αίγινας παρακολούθησαν τα εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από τους «Πράκτορες του Πλανήτη», με την υποστήριξη της Attica Group. Το βιωματικό πρόγραμμα της δράσης, είχε ως στόχο τη διαμόρφωση περιβαλλοντικής κουλτούρας και την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης στους μαθητές, ενισχύοντας τη δέσμευση του Ομίλου για ένα βιώσιμο μέλλον.

Special Olympics Hellas: Στήριξη των 6ων Πανελλήνιων Αγώνων Kayaking Special Olympics 2025, στη Λίμνη Κουρνά

Παράλληλα με την 9η Περιβαλλοντική ΑπόΔραση, 5 εθελοντές – εργαζόμενοι της ANEK Lines, βρέθηκαν για 2η χρονιά στα Χανιά, στο πλευρό των αθλητών των Special Olympics Hellas, στη Λίμνη Κουρνά από 31 Οκτωβρίου έως 2 Νοεμβρίου, για την διεξαγωγή των 6ων Πανελληνίων Αγώνων Kayaking. Η συμμετοχή των εργαζομένων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της υποστήριξης του Ομίλου ως Χρυσός Χορηγός στα Special Olympics Hellas, συμβάλλοντας στην ομαλή διεξαγωγή των αγώνων, σε ένα υποστηρικτικό και ασφαλές περιβάλλον.

Από το 2021, με συνέπεια και σταθερότητα, και με τη δυναμική συμμετοχή μιας ομάδας που ξεπερνά τους 140 εθελοντές – εργαζομένους, ο Όμιλος Attica έχει υλοποιήσει, μέσω του προγράμματος «ΠΛΕΟΥΜΕ ΜΑΖΙ», 9 Περιβαλλοντικές ΑποΔράσεις σε 10 νησιά της χώρας. Σε συνεργασία με τις ΜΚΟ «Aegean Rebreath» και «Πράκτορες του Πλανήτη», έχουν απομακρυνθεί από βυθούς και ακτές, περισσότερα από 25.000 ανακυκλώσιμα αντικείμενα και 2,5 τόνοι διχτυών, ενώ πάνω από 6.300 μαθητές από 25 δημοτικά σχολεία έχουν συμμετάσχει σε βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα για την προστασία του περιβάλλοντος, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δέσμευση του Ομίλου για την υποστήριξη και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στα νησιά.

Σχετικά με τις πρόσφατες, παράλληλες δράσεις εθελοντικής παρουσίας και στήριξης σε Αίγινα και Χανιά, ο Επιτελικός Διευθυντής Διοίκησης, Μετασχηματισμού & Βιωσιμότητας και επικεφαλής της ομάδας Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου, κ. Παναγιώτης Παπαδόδημας, δήλωσε: «Η Attica Group επιβεβαιώνει τη σταθερή της προσήλωση στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης θέτοντας τον άνθρωπο και το περιβάλλον στον πυρήνα της. Η 9η Περιβαλλοντική ΑπόΔραση του Ομίλου μας, αποβλέπει στην ουσιαστική στήριξη της τοπικής κοινωνίας και την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Ταυτόχρονα, η υποστήριξή προς τα Special Olympics Hellas υπογραμμίζει την σταθερή δέσμευσή μας, για την ανάδειξη της σπουδαιότητας της συμπερίληψης και τη δημιουργία ευκαιριών ισότιμης συμμετοχής στον κοινωνικό ιστό. Συνεχίζουμε να επενδύουμε και να συμμετέχουμε σε δράσεις που δημιουργούν αξία για όλους».