Ολοταχώς για ερευνητική γεώτρηση στο μπλοκ 2 στο Ιόνιο μετά την γνωστοποίηση ExxonMobil-HELLENiQ Energy στην ΕΔΕΥΕΠ

Προχωρά με γοργά βήματα η ερευνητική γεώτρηση στο μπλοκ 2 μετά από την επίσημη γνωμοδότηση ExxonMobil-HELLENIQ Energy στην ΕΔΕΥΕΠ.

Ειδικότερα, η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) ανακοίνωσε ότι η κοινοπραξία Energean (διαχειριστής) – ExxonMobil – HELLENiQ ENERGY, συμμισθωτές της υπεράκτιας παραχώρησης «Μπλοκ 2» στο βορειοδυτικό Ιόνιο, υπέβαλε επισήμως γνωστοποίηση για τη συνέχιση των ερευνητικών εργασιών στην περιοχή, δρομολογώντας έτσι την πολυσυζητημένη γεώτρηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της δεύτερης φάσης ερευνών στην παραχώρηση, η οποία περιλαμβάνει και ερευνητική γεώτρηση – ένα σημαντικό ορόσημο για την προσπάθεια της Ελλάδας να επιταχύνει την ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων.

Το «Μπλοκ 2» είχε παραχωρηθεί αρχικά στην Κοινοπραξία TotalEnergies – Edison International – ΕΛΠΕ. Τη σχετική Σύμβαση Μίσθωσης συνυπέγραψε η Ελληνική Δημοκρατία στις 31.10.2017 και κυρώθηκε με τον Νόμο 4525/2018, παρέχοντας αποκλειστικά δικαιώματα έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στην περιοχή. Έπειτα από διαδοχικές μεταβολές στη σύνθεση της Κοινοπραξίας, τον Νοέμβριο του 2025 η ExxonMobil ανακοίνωσε, στο πλαίσιο της 6ης Συνόδου για τη Διατλαντική Συνεργασία στην Ενέργεια (P-TEC) που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, τη συμφωνία εισόδου της στην τότε Κοινοπραξία Energean – HELLENiQ ENERGY. Η ExxonMobil εισήλθε επισήμως στην παραχώρηση ως συμμισθωτής στις 10 Μαρτίου, κατόπιν της Υπουργικής Απόφασης με την οποία εγκρίθηκε η μεταβίβαση των αντίστοιχων ποσοστών της Energean και της HELLENiQ ENERGY.