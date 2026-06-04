Allwyn: Αύξηση EBITDA κατά 24% και καθαρά έσοδα 1,2 δισ. στο α’ τρίμηνο

Η Allwyn, που προέκυψε από τη συνένωση της Allwyn International AG και της ΟΠΑΠ Α.Ε., ανακοίνωσε σήμερα (4.6.2026) τα προκαταρκτικά μη ελεγμένα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Μέσα στα βασικά επιτεύγματα της Allwyn, είναι η ισχυρή δυναμική σε όλους τους πυλώνες της στρατηγικής του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των επιδόσεων στην ψηφιακή δραστηριότητα, των σημαντικών καινοτομιών στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, της μη οργανικής ανάπτυξης και της υλοποίησης της στρατηγικής του παγκόσμιου εμπορικού σήματος (global brand), σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση της εμβληματικής συνένωσης της Allwyn International AG και της ΟΠΑΠ Α.Ε.

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Τα κύρια σημεία:

Καθαρά έσοδα €1.204 εκατ., αυξημένα κατά 21% σε ετήσια βάση – Ισχυρή υποκείμενη (underlying) ανάπτυξη 5% σε συγκρίσιμη ετήσια βάση, μετά την προσαρμογή για τους υψηλότερους φόρους επί των παιγνίων στην Αυστρία και εξαιρουμένης της πρώτης συνεισφοράς από την εξαγορά της PrizePicks

€1.204 εκατ., αυξημένα κατά 21% σε ετήσια βάση – Ισχυρή υποκείμενη (underlying) ανάπτυξη 5% σε συγκρίσιμη ετήσια βάση, μετά την προσαρμογή για τους υψηλότερους φόρους επί των παιγνίων στην Αυστρία και εξαιρουμένης της πρώτης συνεισφοράς από την εξαγορά της PrizePicks Προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) €443 εκατ., αυξημένα κατά 24% σε ετήσια βάση, με περιθώριο κέρδους 37% (ως ποσοστό των Καθαρών Εσόδων, αυξημένο κατά 1 ποσοστιαία μονάδα σε ετήσια βάση) – +11% σε υποκείμενη (underlying) βάση, πριν από την επίδραση της εξαγοράς της PrizePicks, της υψηλότερης νέας φορολογίας παιγνίων στην Αυστρία και των ζημιών λόγω έναρξης δραστηριοτήτων στη Σλοβακία

€443 εκατ., αυξημένα κατά 24% σε ετήσια βάση, με περιθώριο κέρδους 37% (ως ποσοστό των Καθαρών Εσόδων, αυξημένο κατά 1 ποσοστιαία μονάδα σε ετήσια βάση) – +11% σε υποκείμενη (underlying) βάση, πριν από την επίδραση της εξαγοράς της PrizePicks, της υψηλότερης νέας φορολογίας παιγνίων στην Αυστρία και των ζημιών λόγω έναρξης δραστηριοτήτων στη Σλοβακία Απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού στην PrizePicks, τον κορυφαίο πάροχο daily fantasy sports στις ΗΠΑ

Οι χρηματοοικονομικές προοπτικές (outlook) του Ομίλου για το 2026 επιβεβαιώνονται: αύξηση Καθαρών Εσόδων μεγαλύτερη από περίπου 25% (mid-to-high 20%s) (εξαιρουμένων έκτακτων κονδυλίων ύψους περίπου €60 εκατ.) και περιθώριο Προσαρμοσμένου EBITDA 37%

Ανακοίνωση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών έως €150 εκατ., επιπλέον του ελάχιστου μερίσματος €1 ανά μετοχή, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη και τη δημιουργία ταμειακών ροών του Ομίλου την δέσμευσή μας για την δημιουργία αποδόσεων προς τους μετόχους

Συνένωση Allwyn International και ΟΠΑΠ

Τον Οκτώβριο 2025, τα Διοικητικά Συμβούλια της Allwyn International A.G. και της OΠΑΠ Α.Ε. ενέκριναν την συνένωση των δύο εταιρειών, δημιουργώντας έναν κορυφαίο εισηγμένο παγκόσμιο όμιλο λοταριών και τυχερών παιγνίων. Τον Ιανουάριο 2026, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της OΠΑΠ ενέκρινε τα απαραίτητα βήματα για την υλοποίηση της συναλλαγής.

Οι μέτοχοι που καταψήφισαν ορισμένα από τα θέματα στην ΕΓΣ, είχαν το δικαίωμα να ανταλλάξουν τις μετοχές τους έναντι χρηματικής αποζημίωσης από την OΠΑΠ ύψους €19,04 ανά μετοχή (το «Δικαίωμα Εξόδου»), και υποχρεούνταν να ασκήσουν το εν λόγω δικαίωμα έως τις 9 Φεβρουαρίου 2026. Το Δικαίωμα Εξόδου ασκήθηκε εγκύρως για 24 εκατ. μετοχές, που αντιστοιχούσαν στο 6,7% των συνολικών μετοχών της OΠΑΠ σε κυκλοφορία (εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών).

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Η Συνολική αποζημίωση ύψους €456 εκατ. καταβλήθηκε για τις εν λόγω μετοχές, στις 7 Απριλίου 2026. Τον Μάρτιο 2026, η OΠΑΠ ολοκλήρωσε διασυνοριακή μετατροπή από την Ελλάδα στο Λουξεμβούργο. Με την ολοκλήρωση της μεταφοράς έδρας, η OΠΑΠ μετονομάστηκε σε Allwyn AG, κατόπιν της οποίας η Allwyn International A.G. εισέφερε τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις της στην Allwyn AG έναντι της έκδοσης 445.684.184 νέων μετοχών, σηματοδοτώντας την οικονομική ολοκλήρωση της συνένωσης.

Στη συνέχεια, η Allwyn AG μετέφερε εκ νέου την έδρα της στην Ελβετία, ολοκληρώνοντας το τελικό στάδιο της συναλλαγής τον Μάιο 2026, μετά το τέλος του πρώτου τριμήνου.

Διανομή €0,80 ανά μετοχή

Τον Μάρτιο 2026, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την διανομή €0,80 ανά μετοχή, με δυνατότητα επανεπένδυσης (η «Επιλογή Scrip»). Οι μέτοχοι που επέλεξαν την επανεπένδυση κατείχαν 42 εκατ. μετοχές, που αντιστοιχούν στο 25% της ελεύθερης διασποράς και στο 5% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών). Στις 4 Μαΐου 2026 εκδόθηκαν 2,5 εκατ. νέες κοινές μετοχές στο πλαίσιο της επανεπένδυσης και ξεκίνησαν να διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο της Euronext Athens, ενώ το υπόλοιπο ποσό της ειδικής διανομής καταβλήθηκε σε μετρητά (€583 εκατ.). Η εν λόγω διανομή πραγματοποιήθηκε από το Αποθεματικό εισφορών κεφαλαίου της Εταιρείας.

Λαμβάνοντας υπόψη την έκδοση νέων κοινών μετοχών στις 4 Μαΐου 2026, η Allwyn AG έχει 773.293.881 μετοχές σε κυκλοφορία (εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών), εκ των οποίων το 78,2% κατέχει έμμεσα ο Όμιλος KKCG και το 21,8% αποτελεί ελεύθερη διασπορά.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn, Robert Chvatal, δήλωσε: «Είμαι εξαιρετικά υπερήφανος για αυτό το τρίμηνο εταιρικού μετασχηματισμού, κατά τη διάρκειά του οποίου συνενώσαμε δύο φανταστικές επιχειρήσεις, για να δημιουργήσουμε έναν παγκόσμιο ηγέτη με μεγάλη κλίμακα στον κλάδο της διασκέδασης και των τυχερών παιχνιδιών, με ενισχυμένη ικανότητα διαμόρφωσης των εξελίξεων, ένα ευρύτερο φάσμα ευκαιριών ανάπτυξης και μια ιδιαίτερα διαφοροποιημένη πλατφόρμα, που υποστηρίζει την μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας και τις αποδόσεις για τους μετόχους. Εν τω μεταξύ, παραμείναμε σταθερά επικεντρωμένοι στην υλοποίηση του σχεδιασμού μας. Η πρόοδος του διευρυμένου ομίλου μας αυτό το τρίμηνο καταδεικνύει το εύρος και τη δύναμη της πλατφόρμας της Allwyn, με ισχυρή δυναμική στην αύξηση της κερδοφορίας και ανάπτυξης στην ηπειρωτική Ευρώπη, τηνπροσθήκη της PrizePicks στη Βόρεια Αμερική, την ολοκλήρωση του τεχνολογικού μετασχηματισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, την ισχυρή συμβολή της Betano και τη συνεχή ανάπτυξη των δυνατότητων μας, τόσο σε ψηφιακό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο περιεχομένου».