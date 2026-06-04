Επιχειρήσεις

Η SpaceX με IPO μαμούθ στοχεύει να γίνει η έβδομη μεγαλύτερη εταιρεία των ΗΠΑ, πάνω και από την Tesla

Το ντεμπούτο της στο NASDAQ αναμένεται στις 12 Ιουνίου
FILE PHOTO: Elon Musk walks to attend the trial in his lawsuit over OpenAI for-profit conversion at a federal courthouse, in Oakland, California,
Ο ιδρυτής της SpaceX, Έλον Μασκ REUTERS/Manuel Orbegozo
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Η SpaceX του Έλον Μασκ όρισε μια σταθερή τιμή 135 δολάρια ανά μετοχή πριν από την επίσημη διάθεση της αρχικής δημόσιας προσφοράς της (ΙΡΟ), σύμφωνα με ανακοίνωση που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η SpaceX δήλωσε ότι σχεδιάζει να διαθέσει 555,6 εκατ. μετοχές, ποσό που θα ισοδυναμούσε με άντληση κεφαλαίων ύψους 75 δισ. δολαρίων, με τον Μασκ να ελέγχει πάνω από το 82% των μετοχών, μετά τη δημόσια προσφορά.

Η Goldman Sachs είναι η επικεφαλής της ομάδας των τραπεζών που «τρέχουν» το ΙΡΟ της SpaceX, ακολουθούμενη από τις Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup και JPMorgan.

Στην τιμή των 135 δολαρίων ανά μετοχή, η SpaceX αποτιμάται στα 1,77 τρισ. δολάρια. Η αποτίμηση αυτή καθιστά την SpaceX την έβδομη μεγαλύτερη εταιρεία στις ΗΠΑ με βάση την κεφαλαιοποίηση της, πάνω δηλαδή από την Tesla, η οποία αποτιμάται σε περίπου 1,6 τρισ. δολάρια.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μασκ συγχώνευσε την SpaceX με την xAI τον Φεβρουάριο σε μια συμφωνία που αποτιμούσε την εταιρεία στα 1,25 τρισ. δολάρια, ενώ η είσοδός της στο NASDAQ αναμένεται στις 12 Ιουνίου.

Η SpaceX αναμένεται να καταθέσει τη μεγαλύτερη δημόσια προσφορά που έχει καταγραφεί ποτέ, τριπλάσια σε μέγεθος από την Alibaba, η οποία είναι η μεγαλύτερη δημόσια προσφορά που έχει καταγραφεί στις ΗΠΑ μέχρι σήμερα.

Καθώς η SpaceX κατευθύνεται προς την δημόσια αγορά, επικρατεί η άποψη ότι ο απώτερος στόχος του Musk είναι να συγχωνεύσει την εταιρεία με την Tesla, σύμφωνα με το CNBC.

Το ΑΙ στο χρηματιστήριο

Το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο της SpaceX στο NASDAQ έρχεται πριν κάνουν την είσοδο τους σε αυτό, οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης: Anthropic και OpenAI.

Η Anthropic ξεπέρασε τον κύριο ανταγωνιστή της τη Δευτέρα, όταν υπέβαλε εμπιστευτικά το ενημερωτικό δελτίο IPO στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η OpenAI ετοιμάζεται να υποβάλει το ενημερωτικό δελτίο IPO τις επόμενες εβδομάδες, όπως είχε αναφέρει προηγουμένως το CNBC.

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Επιχειρήσεις
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