Όμιλος ΔΕΗ: Ενίσχυση του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ στην Ελλάδα – Eπιπλέον ισχύς 107,1 ΜW

Μια σημαντική συμφωνία που αφορά στον κλάδο της ενέργειας ανακοινώθηκε σήμερα μεταξύ της ΔΕΗ και του ομίλου Motor Oil.

Αναλυτικότερα, η ΔΕΗ ήρθε σε συμφωνία με την MORE (θυγατρική του ομίλου Motor Oil για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας), για την απόκτηση αιολικών πάρκων σε λειτουργία και φωτοβολταϊκών πάρκων υπό ανάπτυξη.

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Η συμφωνία αφορά την απόκτηση έξι αιολικών πάρκων σε λειτουργία, που αποτελούνται από 26 ανεμογεννήτριες ισχύος 107,1 MW στις εξής περιοχές:

Αιολικό πάρκο Κέλλας στη Φλώρινα, συνολικής ισχύος 43,2 MW

Αιολικό πάρκο Οπουντία στη Φθιώτιδα, συνολικής ισχύος 3,5 MW

Αιολικό πάρκο Τσαμαδοράχη στη Φωκίδα, συνολικής ισχύος 22 MW

Αιολικό πάρκο Κάτω Λακώματα στη Φωκίδα, συνολικής ισχύος 19,2 MW

Αιολικό πάρκο Μικρόβουνο στη Φωκίδα, συνολικής ισχύος 9,6 MW

Αιολικό πάρκο Ψαρομύτα στη Φωκίδα, συνολικής ισχύος 9,6 MW

Ταυτόχρονα, ο όμιλος ΔΕΗ συμφώνησε να αποκτήσει το υπόλοιπο 51% της συμμετοχής της MORE στο μετοχικό κεφάλαιο συνολικά 12 Εταιρειών Ειδικού Σκοπού (SPVs) οι οποίες αναπτύσσουν ισάριθμα φωτοβολταϊκά πάρκα στην Ελλάδα, συνολικής ονομαστικής ισχύος 1.175 MW, στα οποία ο Όμιλος ΔΕΗ κατείχε ήδη το 49%. Πλέον, ο όμιλος ΔΕΗ θα κατέχει το 100% των εν λόγω φωτοβολταϊκών έργων.

«Η συμφωνία για την απόκτηση των νέων αιολικών πάρκων και των φωτοβολταϊκών σταθμών είναι ένα ακόμα βήμα στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ του Ομίλου ΔΕΗ, τόσο οργανικά όσο και μέσω συνεργασιών και εξαγορών, στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η κίνηση αυτή συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου του Ομίλου ΔΕΗ για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας συνολικής ισχύος 19 GW έως το 2030», αναφέρει η ΔΕΗ.