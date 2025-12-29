Επιχειρήσεις

ΟΠΑΠ: Αγορές μετοχών από την Allwyn αξίας 2,2 εκατ. ευρώ

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και σε ιδιωτικές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης που λειτουργούν ως Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Στα 2,2 εκατ. ευρώ ανήλθε η αγορά 120.023 μετοχών του ΟΠΑΠ από την Allwyn, συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2025. 

Σύμφωνα με χρηματιστηριακή ανακοίνωση, η «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (ΟΠΑΠ) ανακοίνωσε, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και των σχετικών διατάξεων του ελληνικού δικαίου, ότι την 24 Δεκεμβρίου 2025 έλαβε γνωστοποίηση από την «Allwyn International AG» («AIAG»), νομικό πρόσωπο στενά συνδεδεμένο με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας: με τον Αντιπρόεδρο Pavel Šaroch, την Katarina Kohlmayer και τον Robert Chvátal, σχετικά με την κατωτέρω συναλλαγή επί μετοχών της Εταιρείας.

Την 23 Δεκεμβρίου 2025, η AIAG απέκτησε 120.023 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας (ISIN GRS419003009) σε μέση τιμή 18,4839 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι για συνολικό τίμημα περίπου 2.218.493,13 ευρώ. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και σε ιδιωτικές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης που λειτουργούν ως Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης (MTFs).

