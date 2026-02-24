ΟΠΑΠ: Ολοκλήρωση της απόσχισης του κλάδου τυχερών παιχνιδιών και αλλαγή επωνυμίας σε ΟΠΑΠ Συμμετοχών

Η διαδικασία διάσπασης με απόσχιση του κλάδου τυχερών παιγνίων και εισφοράς του σε νέα 100% θυγατρική εταιρεία ολοκληρώθηκε από την ΟΠΑΠ, ενώ η επωνυμία της εταιρείας άλλαξε σε ΟΠΑΠ Συμμετοχών.

Πιο συγκεκριμένα, για τις συναλλαγές της στην αλλοδαπή, ο ΟΠΑΠ θα χρησιμοποιεί την επωνυμία του σε πιστή μετάφραση (OPAP Holding Societe Anonyme) και τον διακριτικό τίτλο με λατινικούς ή άλλους χαρακτήρες (OPAP Holding).

Σήμερα (24.2.2026) το Υπουργείο Ανάπτυξης με απόφασή του, η οποία καταχωρήθηκε αυθημερόν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), ενέκρινε την τροποποίηση του καταστατικού και την αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ενημερώθηκε για την απόφαση και κατόπιν των παραπάνω, με απόφαση της εισηγμένης ορίζεται ότι από την 25η Φεβρουαρίου 2026 η επωνυμία της στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει σε «ΟΠΑΠ Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».

Σημειώνεται ότι δεν θα αλλάξει ο κωδικός ΟΑΣΗΣ της μετοχής της εταιρείας.

Ανακοινώθηκε επίσης ότι στις 27 Φεβρουαρίου ακυρώνονται 11.459.263 ίδιες μετοχές που έχει αποκτήσει η εταιρεία στο πλαίσιο των εγκεκριμένων προγραμμάτων απόκτησης ιδίων μετοχών, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 3,44 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ελληνικού νόμου 4548/2018 και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

Οπότε, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 107,58 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 358.603.478 ονομαστικές και αδιαίρετες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.