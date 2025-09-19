Επιχειρήσεις

ΟΤΕ: Υπεγράφη η πώληση της Telekom Romania για 70 εκατ. ευρώ

Το μήνυμα του CEO Κώστα Νεμπή
Ο Κώστας Νεμπής
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής

Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε σήμερα (19.9.2025) πως υπέγραψε συμφωνίες με τις Vodafone Romania και Digi Romania για την πώληση της 100% θυγατρικής του, Telekom Romania Mobile Communications (TKRM), έναντι συνολικού τιμήματος 70 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΟΤΕ: O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ), ανακοινώνει ότι υπέγραψε δεσμευτικές συμφωνίες με τη Vodafone Romania S.A. (Vodafone) και τη Digi Romania S.A. (Digi) για την πώληση της 100% θυγατρικής του Telekom Romania Mobile Communications (TKRM ή Εταιρεία), σε συνέχεια της έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ρουμανίας τον Ιούλιο 2025 (Συναλλαγή), ως ακολούθως:

  • Η TKRM θα μεταβιβάσει στη Digi τον κλάδο καρτοκινητής, ορισμένα δικαιώματα επί του φάσματος, καθώς και μέρος του χαρτοφυλακίου των σταθμών βάσης κινητής.
  • Ο ΟΤΕ θα πουλήσει στη Vodafone το μερίδιο που κατέχει στην TKRM (το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της TKRM μείον 7 μετοχές που κατέχει η S.N. Radiocomunicații), εξαιρουμένων των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων που θα μεταβιβαστούν στη Digi.

Το συνολικό τίμημα ανέρχεται σε 70 εκατ. ευρώ και υπόκειται σε συνήθεις προσαρμογές κατά το κλείσιμο της συναλλαγής, όπως ο καθαρός δανεισμός, το κεφάλαιο κίνησης και άλλα κόστη & έξοδα/προβλέψεις (‘’Καθαρά Έσοδα’’). Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται στις αρχές Οκτωβρίου 2025.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, τα καθαρά έσοδα θα διανεμηθούν στους μετόχους του ΟΤΕ.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής, σημείωσε: «Πετύχαμε μια σημαντική συμφωνία, η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική του ΟΤΕ για τη βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου του και τη δημιουργία περαιτέρω αξίας για τους μετόχους. Θέλω να ευχαριστήσω τη Διοίκηση και τους εργαζομένους της ΤKRM για την αφοσίωση και τη συμβολή τους έως σήμερα. Η συμφωνία με τη Vodafone και τη Digi θα ανοίξει το δρόμο για επενδύσεις σε υποδομές, θα επιτρέψει πιο αποδοτική ανάπτυξη των δικτύων και θα ενισχύσει την εμπειρία των πελατών, συμβάλλοντας στην ψηφιακή μετάβαση της ρουμανικής οικονομίας και κοινωνίας».

