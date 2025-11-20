Πάνος Μαρινόπουλος: Ποιος ήταν ο επιχειρηματίας της οικογένειας που δημιούργησε τα ομώνυμα σούπερ μάρκετ και την φαρμακοβιομηχανία ΦΑΜΑΡ

Σε ηλικία 74 ετών έφυγε από τη ζωή ο επιχειρηματίας Πάνος Μαρινόπουλος, ένας από τους βασικούς εκπροσώπους της τρίτης γενιάς της οικογένειας που συνέδεσε το όνομά της με τα σούπερ μάρκετ Μαρινόπουλος και τη φαρμακοβιομηχανία ΦΑΜΑΡ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, o επιχειρηματίας Παναγιώτης Μαρινόπουλος, κατέληξε έπειτα από επιπλοκές ανόξινης εγκεφαλοπάθειας σε ιδιωτική κλινική της Αθήνας.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1951. Σπούδασε στη Φαρμακευτική Σχολή του ΕΚΠΑ και συνέχισε στο Institut des Sciences Politiques στο Παρίσι, συνδυάζοντας την τεχνική γνώση του φαρμάκου με πολιτικές και οικονομικές σπουδές. Ανήκε στην τρίτη γενιά της επιχειρηματικής δυναστείας που ξεκίνησε στα τέλη του 19ου αιώνα από ένα φαρμακείο στο κέντρο της Αθήνας και εξελίχθηκε, μέσα σε λίγες δεκαετίες, σε έναν από τους μεγαλύτερους ελληνικούς ομίλους λιανεμπορίου και φαρμακοβιομηχανίας.

Ο όμιλος Μαρινόπουλου, τον οποίο υπηρέτησε για δεκαετίες, άπλωσε τη δραστηριότητά του σε δύο βασικούς πυλώνες: τη ΦΑΜΑΡ, που από μονάδα παραγωγής φαρμάκων στην Ελλάδα εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς παίκτες στη συμβολαιακή παραγωγή φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων, και την αλυσίδα σούπερ μάρκετ Μαρινόπουλος, η οποία μέσα από συνεργασίες με ξένους ομίλους έφτασε να καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής αγοράς οργανωμένου λιανεμπορίου.

Στη ΦΑΜΑΡ ο Πάνος Μαρινόπουλος βρέθηκε σε καίριες θέσεις διοίκησης, ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου και, για πολλά χρόνια, ως ένας από τους ανθρώπους που καθόρισαν τη στρατηγική εξωστρέφειας της εταιρείας. Στη διάρκεια της θητείας του η ΦΑΜΑΡ προχώρησε σε επέκταση του δικτύου της στην Ευρώπη, με εξαγορές και νέες μονάδες παραγωγής, αυξάνοντας σημαντικά τον αριθμό των εργοστασίων και των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνταν, και καθιερώθηκε ως συνεργάτης μεγάλων πολυεθνικών φαρμακοβιομηχανιών.

Παράλληλα, είχε ενεργή παρουσία στον χώρο του λιανεμπορίου. Υπήρξε μέλος των διοικητικών συμβουλίων της Marinopoulos Bros και της Marinopoulos A.E., ενώ συνδέθηκε στενά με την ανάπτυξη της Carrefour-Μαρινόπουλος, της κοινοπραξίας που δημιούργησε ένα δίκτυο υπερμάρκετ και σούπερ μάρκετ σε όλη τη χώρα. Στο λιανεμπόριο καλλυντικών και προϊόντων ομορφιάς, διετέλεσε πρόεδρος της Sephora Marinopoulos, συμβάλλοντας στην περαιτέρω εδραίωση του brand στην ελληνική αγορά.

Η επιχειρηματική δράση του επεκτάθηκε και στο κομμάτι των διεθνών αλυσίδων εστίασης. Μαζί με άλλα μέλη της οικογένειας βρέθηκε πίσω από την ανάπτυξη των Starbucks στην Ελλάδα, μέσω της εταιρείας που είχε τα δικαιώματα της αλυσίδας στη χώρα, ενώ η πλευρά του Μαρινόπουλου που εκπροσωπούσε συνδέθηκε και με άλλα σχήματα λιανικής και franchising. Η λογική του ήταν πάντα η σύναψη στρατηγικών συνεργασιών με διεθνείς ομίλους, ώστε ο ελληνικός εταίρος να έχει ισχυρή θέση στο τραπέζι και να μη λειτουργεί απλώς ως τοπικός αντιπρόσωπος.

Πέρα από τον στενό πυρήνα της οικογενειακής επιχείρησης, ο Πάνος Μαρινόπουλος βρέθηκε σε διοικητικές θέσεις και σε άλλους μεγάλους οργανισμούς. Υπήρξε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Titan Cement, συμμετείχε σε διεθνείς εταιρείες υπηρεσιών πληρωμών και λογισμικού, ενώ είχε και παρουσία σε οργανισμούς όπως ο ΣΕΒ και το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). Αυτή η διασπορά δραστηριοτήτων τον τοποθέτησε στο σταυροδρόμι βιομηχανίας, λιανεμπορίου και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Η συμβολή του στον πολιτισμό και η επιχειρηματική πτώση

Ιδιαίτερο αποτύπωμα άφησε και στον χώρο του πολιτισμού. Ως ταμίας του Ιδρύματος Ν. Π. Γουλανδρή – Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης συμμετείχε επί σειρά ετών στη διοίκηση ενός από τα πιο δραστήρια ιδιωτικά ιδρύματα στον χώρο των εικαστικών τεχνών, με έντονη διεθνή παρουσία. Επίσης, είχε συμμετοχή σε δράσεις φιλανθρωπίας και κοινωνικής αλληλεγγύης, μέσα από οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην υποστήριξη ευάλωτων ομάδων.

Η διαδρομή της οικογένειας Μαρινόπουλου δεν υπήρξε μόνο ανοδική. Η κατάρρευση της αλυσίδας σούπερ μάρκετ το 2016 και η μετέπειτα διάσωση μέρους του δικτύου από τον όμιλο Σκλαβενίτη σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή του ελληνικού λιανεμπορίου. Ο Πάνος Μαρινόπουλος είχε ήδη αρχίσει να απομακρύνεται από την καθημερινή διοίκηση της λιανεμπορικής δραστηριότητας, παραμένοντας όμως ενεργός στη ΦΑΜΑΡ και στις λοιπές εταιρικές και θεσμικές του ιδιότητες.

Σε προσωπικό επίπεδο, ήταν γνωστός για το ιδιαίτερα κοσμοπολίτικο προφίλ του, με χρόνια εγκατάστασης και δραστηριότητας μεταξύ Αθήνας και Παρισιού, αλλά και για τις κοινωνικές του σχέσεις στον χώρο των επιχειρήσεων και του πολιτισμού. Ήταν πατέρας δύο παιδιών, τα οποία απέκτησε με την Ιωάννα Μαρινοπούλου, και ανήκε σε μια γενιά επιχειρηματιών που έζησαν τόσο την εκρηκτική άνοδο της ελληνικής κατανάλωσης όσο και τη βίαιη προσγείωση της κρίσης.

Ο θάνατός του κλείνει ένα ακόμη κεφάλαιο στην ιστορία μιας οικογένειας που σφράγισε για πάνω από έναν αιώνα την ελληνική αγορά φαρμάκου και λιανεμπορίου. Το αποτύπωμα του Πάνου Μαρινόπουλου βρίσκεται στις φαρμακοβιομηχανίες που λειτουργούν σήμερα με τη σφραγίδα της ΦΑΜΑΡ, στα ράφια των καταστημάτων που κάποτε έφεραν το όνομα Μαρινόπουλος, αλλά και στους θεσμούς πολιτισμού και επιχειρηματικότητας όπου άφησε το αποτύπωμά του.