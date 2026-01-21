Πατάει «γκάζι» η ΔΕΗ στη Ρουμανία με σειρά νέων πράσινων έργων

Η ΔΕΗ πρόσθεσε 200 MW έργων ανανεώσιμης ενέργειας στη Ρουμανία πέρυσι, μέσω της θυγατρικής της PPC Renewables Romania. Με τον τρόπο αυτό, ο όμιλος διαθέτει πλέον μια συνολική ισχύ πάνω από 1,5 γιγαβάτ στη χώρα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η τελευταία προσθήκη της ΔΕΗ στη Ρουμανία ήταν το έργο Τσιοράνι, το οποίο αποτελείται από δύο φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 85 MW. Ταυτόχρονα, διαθέτει και αποθήκευση ενέργειας με μπαταρίες, της τάξης των 27 MW και βρίσκεται σήμερα σε τελικό στάδιο υλοποίησης.

Παράλληλα, η ΔΕΗ προωθεί μια σειρά από άλλα έργα στις ΑΠΕ, όπως το αιολικό πάρκο Ντελένι των 140 MW, που σε δεύτερη φάση θα προσθέσει άλλα 85 MW.

Όπως δήλωσε σχετικά ο γενικός διευθυντής της PPC Renewables Romania, Άντριαν Ντουγκουλάν, η εταιρεία συνεχίζει να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό της, με μονάδες που θα στηρίξουν το ρουμανικό σύστημα εν μέσω ελλείψεων που αντιμετωπίζει.

Ο στόχος που έχει θέσει η ΔΕΗ στη χώρα είναι να φτάσει τα 2 GW σε σταθμούς ΑΠΕ ως τα τέλη του φετινού έτους.

Στα παραπάνω να προσθέσουμε ότι η ΔΕΗ έφτασε συνολικά στις χώρες όπου δραστηριοποιείται τα 6,4 GW πράσινων έργων, με απώτερο στόχο τα 12,7 GW ως το 2028.

Τις προηγούμενες ημέρες ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Γιώργος Στάσσης, βρέθηκε στο Φόρουμ του Νταβός, όπου είχε επαφές, εν μέσω σημαντικών ανακατατάξεων στο ενεργειακό γίγνεσθαι.

Δεδομένης της ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης και της πρόσθετης ζήτησης για ηλεκτρισμό που προκαλεί, ο ίδιος στάθηκε στην ετοιμότητα της ΔΕΗ να ανταποκριθεί στις ανάγκες, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην ευρύτερη περιοχή.

Ο κ. Στάσσης ανέφερε ως προτεραιότητες τις ΑΠΕ, τα έξυπνα δίκτυα, την αποθήκευση, τις διασυνδέσεις και την ευέλικτη παραγωγή. Παράλληλα, έθεσε ως προϋπόθεση για την ενεργειακή και ψηφιακή μετάβαση το να συμβαδίσει η πολιτική και η ρύθμιση του κλάδου.