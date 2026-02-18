Πιλοτική τοποθέτηση αγκυροβολίων στο Πόρτο Ράφτη για την προστασία των λιβαδιών Ποσειδωνίας

Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής, ιδιαίτερα σε παράκτιες περιοχές που δέχονται έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα. Στο Πόρτο Ράφτη, μια πρωτοβουλία που συνδυάζει επιστημονική γνώση και πρακτική εφαρμογή επιχειρεί να δώσει μια ουσιαστική λύση σε ένα λιγότερο ορατό, αλλά ιδιαίτερα κρίσιμο πρόβλημα: την καταστροφή των λιβαδιών Ποσειδωνίας.

Βρέθηκα εκεί με αφορμή τη δράση «Posidonia Oceanica: Do Not Disturb» η TP Greece υποστήριξε το έργο της Aegean Rebreath, παρακολουθώντας από κοντά την τοποθέτηση αγκυροβολίων, ένα σημαντικό βήμα για την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος των λιβαδιών Ποσειδωνίας που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Γιατί χρειάζονται προστασία τα λιβάδια Ποσειδωνίας;

Για τους περισσότερους, ο βυθός της θάλασσας συχνά θεωρείται απλώς μια έκταση από άμμο και πέτρα. Στην πραγματικότητα, όμως, κάτω από την επιφάνεια αναπτύσσονται τα λιβάδια Ποσειδωνίας, ένα από τα πιο σημαντικά οικοσυστήματα της Μεσογείου, καθώς φιλτράρουν το νερό, προστατεύουν τις ακτές από τη διάβρωση και αποτελούν καταφύγιο για δεκάδες θαλάσσια είδη.

Ωστόσο, όπως εξηγούν οι άνθρωποι που συμμετέχουν στη δράση, τα λιβάδια αυτά απειλούνται καθημερινά, κυρίως λόγω της ανεξέλεγκτης αγκυροβόλησης. Κάθε φορά που μια άγκυρα πέφτει στον βυθό, προκαλεί ζημιές στα θαλάσσια βλάστηση, επηρεάζοντας τη θαλάσσια βιοποικιλότητα και την ποιότητα των υδάτων.

Για την καταπολέμηση αυτού του προβλήματος, η TP Greece υποστήριξε το έργο της Aegean Rebreath για την άμεση παρέμβαση και την αποκατάσταση των κατεστραμμένων λιβαδιών.

Από τη μελέτη στην πράξη

Η δράση στο Λιμάνι Μεσογαίας, στο Πόρτο Ράφτη, αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδίου που εξελίσσεται εδώ και έναν χρόνο. Όπως μας εξήγησαν, το project ξεκίνησε με τη χαρτογράφηση της περιοχής, καταγράφοντας τις ανάγκες και, κυρίως, την πίεση που ασκείται στα λιβάδια Ποσειδωνίας από την αγκυροβόληση. Ακολούθησε η αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης του βυθού, με επιτόπιες μελέτες από το ΕΛΚΕΘΕ και επιστημονικούς δείκτες, ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση.

Το επόμενο στάδιο αφορούσε τη διαδικασία αδειοδότησης, ένα κρίσιμο βήμα για την υλοποίηση του έργου. «Βγάλαμε 10 θέσεις αγκυροβολίων και για αυτές έχει υπάρξει αδειοδότηση από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής», ανέφεραν χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας τη σημασία της συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς.

Την περασμένη Τετάρτη (11.2.2026), το σχέδιο πέρασε από τη θεωρία στην πράξη. Η τοποθέτηση των πρώτων αγκυροβολίων σηματοδότησε την έναρξη της εφαρμογής του έργου, με δύο από αυτά να εγκαθίστανται πιλοτικά. Πρόκειται για ειδικά σχεδιασμένα συστήματα που επιτρέπουν στα σκάφη να δένουν χωρίς να καταστρέφουν τον βυθό, περιορίζοντας σημαντικά την πίεση στα λιβάδια Ποσειδωνίας.

Παρακολουθώντας την εξέλιξη της δράσης, γίνεται σαφές ότι πρόκειται για μια πολυεπίπεδη προσπάθεια, που επιχειρεί να δώσει μια ουσιαστική και μακροπρόθεσμη λύση στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Συνεργασία που κάνει τη διαφορά

Στη δράση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, όπως ο κ. Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων, o κ. Κωνσταντίνος Αλλαγιάννης, Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, o κ. Αναστάσιος Νικολακόπουλος, Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, η κα Μαρία Μαργαρίτα Μαντάλα, Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, καθώς και η Μυρσίνη Σωτηροπούλου, CMO της TP Greece.

Αυτό που έγινε σαφές μέσα από τις τοποθετήσεις τους είναι ότι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος δεν μπορεί να είναι υπόθεση ενός μόνο φορέα.

Σε δηλώσεις του ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων, Ευάγγελος Κυριαζόπουλος επισήμανε ότι «η συνεργασία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, δηλαδή της TP Greece, της ΜΚΟ Aegean Rebreath, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαρκοπούλου Μεσογαίας και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό case study. Άλλωστε, η θάλασσα είναι ένα πεδίο που προσφέρει σημαντικές δυνατότητες συνεργασιών μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τόσο στον χώρο της ναυτιλίας όσο και στον θαλάσσιο τουρισμό».

«Για εμάς στην TP Greece, η περιβαλλοντική υπευθυνότητα σημαίνει έμπρακτη στήριξη δράσεων με ουσιαστικό αντίκτυπο, σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα, τους ειδικούς και τις τοπικές κοινωνίες», δήλωσε η CEO της TP Greece, Charlotte Foucteau.

Σχετικά με την πρωτοβουλία, ο Ιδρυτής και Πρόεδρος της Aegean Rebreath, Γιώργος Σαρελάκος, ανέφερε ότι «πρόκειται για ένα σύνθετο και μακροπρόθεσμο έργο, το οποίο απαιτεί επιστημονική τεκμηρίωση, επιμονή και συνέπεια», ευχαριστώντας θερμά την TP Greece για τη σταθερή και ουσιαστική στήριξή της.

Μια διαφορετική ματιά στη θάλασσα

Η εμπειρία αυτής της δράσης μου υπενθύμισε ότι η προστασία του περιβάλλοντος δεν χρειάζεται πάντα μεγάλες αποφάσεις, αλλά σωστό σχεδιασμό, συνεργασία και στοχευμένες παρεμβάσεις.

Και ίσως, τελικά, το πιο σημαντικό είναι να μάθουμε να μην ενοχλούμε και να αφήνουμε τη φύση να λειτουργεί όπως ξέρει. Αυτό θέλει να πει και το μήνυμα της πρωτοβουλίας «Do Not Disturb».