Ποια είναι η εταιρεία δισεκατομμυρίων πίσω από τα Labubu

Η εταιρεία που βρίσκεται πίσω από τα διάσημα Labubu, τα χαριτωμένα λούτρινα τερατάκια που χαμογελούν δείχνοντας τα δόντια τους, είναι μια κινεζική αυτοκρατορία παιχνιδιών δισεκατομμυρίων, η Pop Mart.

Πρόκειται για έναν κολοσσό στον χώρο των παιχνιδιών-συλλεκτικών που έχει αναπτύξει τα Labubu κατόπιν συνεργασίας με τον σχεδιαστή Κάσινγκ Λουνγκ, ο οποίος δημιούργησε τον χαρακτήρα.

Aπό το 2019, η Pop Mart έχει αναλάβει την παραγωγή και εμπορική προώθηση αυτών των αντικειμένων, κυρίως μέσω του δημοφιλούς συστήματος «τυφλά κουτιά», όπου οι αγοραστές δεν γνωρίζουν ποιο σχήμα ή έκδοση θα λάβουν μέχρι το άνοιγμα.

Τα Labubu έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα συλλεκτικά αντικείμενα παγκοσμίως, αποδεικνύοντας ότι η χαρά της συλλογής μπορεί να είναι πιο κερδοφόρα από όσο φανταζόμασταν. Έχει γίνει το αξεσουάρ διασημοτήτων, όπως η Ριάνα, η Ντούα Λίπα και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, και κάνουν μεγάλες πωλήσεις σε όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με δήλωση της εταιρείας την Τρίτη (19.8.2025), τα έσοδα της Pop Mart αυξήθηκαν κατά 204% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 13,88 δισεκατομμύρια γιουάν το πρώτο εξάμηνο του 2025. Αυτό ξεπέρασε τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για 13,76 δισεκατομμύρια γιουάν και συγκρίθηκε με την αύξηση 62% την ίδια περίοδο πέρυσι. Τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 397% στα 4,57 δισεκατομμύρια γιουάν.

Ειδικότερα, τα έσοδα για τη σειρά παιχνιδιών «The Monsters», στην οποία περιλαμβάνεται το Labubu, έφτασαν τα 4,81 δισεκατομμύρια γιουάν, σε σύγκριση με 626,8 εκατομμύρια γιουάν για την ίδια περίοδο πέρυσι.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Γουάνγκ Νινγκ δήλωσε σε τηλεδιάσκεψη ότι ακόμη και ο ίδιος δεν μπόρεσε να προβλέψει με ακρίβεια την αύξηση των κερδών εν μέσω της παγκόσμιας μανίας συλλογής κουκλών Labubu. Αν και νωρίτερα φέτος η Pop Mart ήλπιζε ότι οι πωλήσεις θα έφταναν τα 20 δισεκατομμύρια γιουάν (2,8 δισεκατομμύρια δολάρια), τώρα πιστεύει ότι τα 30 δισεκατομμύρια γιουάν «θα είναι αρκετά εύκολο», σύμφωνα με τον ίδιο.

Με έδρα το Πεκίνο, η κινεζική εταιρεία κατασκευής παιχνιδιών εξετάζει την επέκταση σε αναδυόμενες αγορές στη Μέση Ανατολή, την κεντρική Ευρώπη και την Κεντρική και τη Νότια Αμερική, σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας.

«Στις αγορές του εξωτερικού πιστεύουμε ότι εξακολουθεί να υπάρχει πολύ μεγάλος χώρος για ανάπτυξη», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Pop Mart, Γουάνγκ Νινγκ.

Στις ΗΠΑ, όπου η Pop Mart έχει αυτή τη στιγμή περίπου 40 καταστήματα, ο Γουάνγκ δήλωσε πως η εταιρεία θα αρχίσει μια φάση «σχετικά γρήγορων εγκαινίων καταστημάτων» τα επόμενα ένα ή δύο χρόνια. Άλλα 10 καταστήματα αναμένεται να ανοίξουν στις ΗΠΑ μέχρι το τέλος της φετινής χρονιάς.

Στο εξωτερικό, η Pop Mart αναμένει ότι ο συνολικός αριθμός των καταστημάτων της θα ξεπεράσει τα 200 μέχρι το τέλος του έτους, από τα 140 που έχει σήμερα.

Από αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, θα κυκλοφορήσει μια νέα μίνι έκδοση του Labubu, την οποία οι καταναλωτές θα μπορούν να κρεμάσουν στο κινητό τους τηλέφωνο. Αναμένεται ότι θα είναι «μεγάλη επιτυχία», είπε ο Γουάνγκ χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Εκτός από τα νέα προϊόντα, η εταιρεία διερευνά και άλλους τρόπους για να προσελκύσει τους καταναλωτές, όπως το σχεδιασμό και το σχέδιο για τη φάση II του θεματικού πάρκου Pop Land, με κινούμενα σχέδια και αρτοποιεία, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των αναλυτών.