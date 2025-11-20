Πως εξελίσσεται το ψηφιακό σχέδιο της ΔΕΗ για ΑΙ και οπτικές ίνες

Η ΔΕΗ διαβλέπει ευκαιρίες ανάπτυξης με έμφαση στο ΑΙ και τις τηλεπικοινωνίες, μέσω σημαντικών επενδύσεων τα επόμενα χρόνια, αλλά και προσεκτικά βήματα που λαμβάνουν υπόψη τις εξελίξεις διεθνώς.

Όπως τονίστηκε χθες (19.11.2025) κατά τη σχετική παρουσίαση της ΔΕΗ στο Λονδίνο, η επιχείρηση εξερευνάει νέες ευκαιρίες στο ΑΙ και τα κέντρα δεδομένων, καθώς αυξάνονται οι ανάγκες ραγδαία ανά την Ευρώπη. Μάλιστα, οι σχετικές πρωτοβουλίες προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των αναλυτών, με διαδοχικές ερωτήσεις προς τη διοίκηση.

«Υπάρχει στρατηγικό παράθυρο για καθετοποιημένες εταιρείες όπως η ΔΕΗ. Ο ρόλος μας εξελίσσεται και μπορούμε να προσφέρουμε το κατάλληλο οικοσύστημα. Πρώτο βήμα είναι το κέντρο δεδομένων στην Κοζάνη με δυναμικότητα 300 MW αρχικά και προοπτική τα 1.000 MW σε βάθος χρόνου», ανέλυσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Γιώργος Στάσσης.

Το έργο στην Κοζάνη δεν περιλαμβάνεται στο νέο σχέδιο ανάπτυξης, διότι δεν υπάρχει ακόμα δέσμευση εκ μέρους του hyperscaler. Πάντως, λίγα μέρη στην Ευρώπη μπορούν να προσφέρουν ένα τέτοιο πακέτο παραγωγής, εκτάσεων και δικτύου, όπως η Κοζάνη, υποστήριξε ο CEO της ΔΕΗ. «Πιστεύω ότι εντός του 2026 θα έχουμε την οριστική εικόνα», συμπλήρωσε.

Στόχος τα 100 εκατ. ευρώ σε EBITDA από τις οπτικές ίνες

Αντίστοιχα, οι επενδύσεις της ΔΕΗ στις οπτικές ίνες για fiber to the home πρόκειται να φτάσουν τα 420 εκατ. ευρώ ως το 2028. Στόχος της όλης προσπάθειας είναι να εκμεταλλευτεί ο όμιλος το χαμηλό κόστος μέσω της χρήσης του υφιστάμενου δικτύου ηλεκτρισμού για την προσθήκη των τηλεπικοινωνιών.

Με τον τρόπο αυτό, η επένδυση εκτιμάται ότι θα αποφέρει EBITDA πάνω από 100 εκατ. ευρώ στα αποτελέσματα του ομίλου από το 2030.

Ως τα τέλη του φετινού έτους, το δίκτυο οπτικών ινών θα φτάσει να καλύπτει 1,7 εκατ. κατοικίες, με προοπτική να διευρυνθεί στις 3,8 εκατ. ως τα τέλη 2028. Ο συντηρητικός στόχος που έχει τεθεί είναι για 590.000 συνδέσεις με καταναλωτές ως το 2028.

Τέλος, πολύ σύντομα θα παρουσιάσει η ΔΕΗ και συμβόλαια – πακέτα που θα συνδυάζουν ηλεκτρικό ρεύμα, ίντερνετ και σταθερή τηλεφωνία με βάση τις νέες υποδομές, προανήγγειλε ο κ. Στάσσης.