Πρώτο βήμα για μονάδα φυσικού αερίου στη Ρουμανία από τη ΔΕΗ

Η ΔΕΗ ξεκίνησε τις διαδικασίες για την κατασκευή νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής στη Ρουμανία, στα πλαίσια του επενδυτικού της σχεδίου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΔΕΗ, ξεκινά διαδικασία διαβούλευσης με την αγορά για αιχμιακή μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με ισχύ 110-150 MW.

Οι μονάδες αυτού του τύπου (peakers) έχουν το ρόλο της εφεδρείας στο σύστημα και παρέχουν βοηθητικές υπηρεσίες, σε αντίθεση με τις μεγαλύτερες μονάδες βάσης. Καθώς η Ρουμανία προχωρά με την ενεργειακή της μετάβαση, η νέα επένδυση της ΔΕΗ αναμένεται να πλαισιώσει τα πράσινα έργα ΑΠΕ της χώρας, ανάμεσά τους και το σημαντικό χαρτοφυλάκιο της ίδιας της επιχείρησης.

Στα πλαίσια της πρώτης φάσης, η ΔΕΗ θα εξετάσει τα διαφορετικά στάδια ανάπτυξης της επένδυσης, όπως και το χρόνο παράδοσης των γεννητριών και του εξοπλισμού του σταθμού.

Να σημειώσουμε ότι στην παρούσα χρονική περίοδο υπάρχει πολύ έντονη ζήτηση διεθνώς για αυτού του είδους τις γεννήτριες, ως αποτέλεσμα της ραγδαίας ανάπτυξης του τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και των κέντρων δεδομένων που διαρκώς κατασκευάζονται σε χώρες όπως οι ΗΠΑ. Ενδεικτικό είναι, άλλωστε, ότι η ΔΕΗ για το έργο της δεν αναζητά απαραίτητα νέες γεννήτριες, αλλά και πιθανώς ανακατασκευασμένες.

Πλέον η ΔΕΗ καλείται να εντοπίσει παρόχους τεχνολογίας που έχουν την απαραίτητη δυνατότητα ώστε να παρέχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό. Σύμφωνα με τα όσα είχε παρουσιάσει η διοίκηση του ομίλου πέρυσι για το επενδυτικό της πρόγραμμα, η μονάδα αναμένεται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία το 2030.