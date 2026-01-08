Πτώση παραγωγής για την αυτοκινητοβιομηχανία Stellantis στην Ιταλία

Κατά 20% μειώθηκε η παραγωγή οχημάτων της Stellantis στην Ιταλία σε ετήσια βάση το 2025, φτάνοντας τα 379.706 οχήματα, όπως αναφέρθηκε από το συνδικάτο FIM Cisl, και εκφράστηκαν νέες ανησυχίες για το μέλλον της εθνικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι είχε δηλώσει το 2023 ότι επιθυμούσε η Stellantis να αυξήσει την ιταλική παραγωγή αυτοκινήτων σε 1 εκατομμύριο μονάδες ετησίως, όμως η παραγωγή της αυτοκινητοβιομηχανίας συνέχισε να μειώνεται.

Το 2025, η παραγωγή επιβατικών αυτοκινήτων -χωρίς τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα- κατέγραψε πτώση 24,5% σε ετήσια βάση, φτάνοντας στις 213.706 μονάδες, το χαμηλότερο επίπεδο από το 1954, όπως ανέφερε ο επικεφαλής της FIM Cisl, Φερδινάντο Ουλιάνο, παρουσιάζοντας την έκθεση του συνδικάτου.

Η Ιταλία φιλοξενεί μερικές από τις ιστορικές μάρκες της Stellantis, συμπεριλαμβανομένων των Fiat και Alfa Romeo, και η Stellantis είναι ο μοναδικός μεγάλος παραγωγός αυτοκινήτων της χώρας. Η εταιρεία δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλια.

Η ιταλική παραγωγή της Stellantis έχει σχεδόν μειωθεί στο μισό από περίπου 751.000 μονάδες το 2023 λόγω της χαμηλής ζήτησης της αγοράς στην Ευρώπη, ειδικά για ηλεκτρικά οχήματα, καθυστερήσεων στην κυκλοφορία νέων μοντέλων και αυξανόμενου ανταγωνισμού από τους Κινέζους. Ωστόσο, η πτώση της παραγωγής για το 2025 ήταν λιγότερο σοβαρή από ό,τι είχε προβλεφθεί προηγουμένως. Η FIM Cisl είχε προβλέψει παραγωγή για ολόκληρο το έτος λίγο πάνω από 310.000 μονάδες τον Οκτώβριο, όταν παρείχε στοιχεία παραγωγής για τους πρώτους εννέα μήνες.

«Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι χειρότερο», δήλωσε ο Uliano, προσθέτοντας ότι η κυκλοφορία της υβριδικής έκδοσης του Fiat 500 city car στο εργοστάσιο του Mirafiori και του νέου SUV Jeep Compass στο Melfi το τέταρτο τρίμηνο βοήθησε στην αναπλήρωση μέρους της χαμένης παραγωγής. «Τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα συνέβαλαν επίσης θετικά στο τέταρτο τρίμηνο», ανέφερε το συνδικάτο.

Ο FIM Cisl δήλωσε ότι τα Fiat 500 και Jeep Compass, καθώς και άλλα νέα μοντέλα που αναμένονται φέτος -τα οικογενειακά αυτοκίνητα DS7 και Lancia Gamma- θα πρέπει να βοηθήσουν στην επίτευξη υψηλότερης παραγωγής φέτος από τα επίπεδα του 2024.

Η ανάκαμψη στα υψηλότερα επίπεδα που σημειώθηκαν το 2023 θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διατήρηση της παραγωγής σε άλλα εργοστάσια όπως το Cassino και το Pomigliano, τα οποία παράγουν παλαιότερα μοντέλα όπως η Alfa Romeo Giulia και η Stelvio, και το Fiat Panda, ανέφερε το συνδικάτο. Οι νέες εκδόσεις των Giulia και Stelvio, που αρχικά είχαν προγραμματιστεί για το 2025, έχουν αναβληθεί.