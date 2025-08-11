Qatar Gas: Αναζητά δάνειο ύψους 1 δισ. δολαρίων από ασιατικές τράπεζες

Τη σύναψη κοινοπρακτικού δανείου ύψους 1 δισ. δολαρίων επιδιώκει η Qatar Gas Transport, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, εντασσόμενη στο αυξανόμενο ρεύμα δανειοληπτών της Μέσης Ανατολής που στρέφονται σε ασιατικές τράπεζες για να διευρύνουν τις πηγές χρηματοδότησής τους πέρα από τις εγχώριες αγορές.

Όπως αναφέρει πηγή που γνωρίζει το θέμα, τη συμφωνία διάρκειας πέντε ετών διαχειρίζεται αποκλειστικά η ασιατική τράπεζα, Mizuho Bank, ως ο μοναδικός εξουσιοδοτημένος κύριος διαμεσολαβητής και διαχειριστής. Η συμφωνία σύναψης κοινοπρακτικού δανείου περιλαμβάνει μια επιλογή greenshoe, η οποία επιτρέπει την αύξηση του μεγέθους κατά επιπλέον 330 εκατ. δολάρια, ανέφερε η πηγή.

Το δάνειο, που θα διατεθεί στην ευρύτερη αγορά, έχει επιτόκιο 82 μονάδες βάσης πάνω από το επιτόκιο αναφοράς Secured Overnight Financing Rate (SOFR), ενώ τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Η Qatar Gas, πιο γνωστή ως Nakilat, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Η Nakilat ακολουθεί την τάση δανεισμού από τη Μέση Ανατολή, στην οποία συμμετέχουν ήδη μεγάλοι παίκτες από τα κράτη του Κόλπου, όπως η Saudi Investment Bank (750 εκατ. δολ.) και η Saudi Electricity (1 δισ. δολ.).

Η εταιρεία επεκτείνει τον στόλο υγροποιημένου φυσικού αερίου της, στο πλαίσιο της στρατηγικής του Κατάρ να ενισχύσει τη θέση του ως κορυφαίου προμηθευτή καθαρής ενέργειας παγκοσμίως, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Τον περασμένο μήνα, σύναψε την πρώτη της χρηματοδοτική συμφωνία με την Export-Import Bank of Korea για την κατασκευή 25 πλοίων LNG κορεατικής κατασκευής.