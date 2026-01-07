Revolut: Σε διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της τουρκικής ψηφιακής τράπεζας FUPS

Σε διαπραγματεύσεις βρίσκεται η Revolut για την εξαγορά της τουρκικής ψηφιακής τράπεζας FUPS, προκειμένου να ξεκινήσει την παροχή των υπηρεσιών της στην Τουρκία, σύμφωνα με το Bloomberg.

Σε περίπτωση συμφωνίας μεταξύ των δύο τραπεζών, η εξαγορά θα υπόκειται στην έγκριση της τουρκικής Τραπεζικής Ρυθμιστικής Αρχής (BDDK). Ωστόσο, δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση και δεν είναι σίγουρο ότι ο γίγαντας της fintech θα αγοράσει τελικά την FUPS, σύμφωνα με πηγές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένας εκπρόσωπος της Revolut δήλωσε ότι η εταιρεία δεν σχολιάζει «φήμες ή εικασίες της αγοράς», ενώ η FUPS αρνήθηκε να σχολιάσει.

Με επικεφαλής τον δισεκατομμυριούχο Νικολάι Στορόνσκι, η Revolut έχει περίπου 70 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Τους τελευταίους μήνες, έχει στραφεί σε νέες αγορές, από τις σκανδιναβικές χώρες έως το Μεξικό. Η πλατφόρμα απέκτησε αξία 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Νοέμβριο, εδραιώνοντας τη θέση της ως μία από τις πιο πολύτιμες νεοφυείς επιχειρήσεις της Ευρώπης.

Η FUPS, τουρκική τράπεζα που προσφέρει υπηρεσίες fintech, έλαβε άδεια το 2022 με αρχικό κεφάλαιο 1,5 δισεκατομμύρια λίρες, το οποίο ανερχόταν σε λίγο πάνω από 81 εκατομμύρια δολάρια εκείνη την εποχή. Τον Σεπτέμβριο, η εταιρεία είχε 60 υπαλλήλους, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία που διαθέτει η Τουρκική Ένωση Τραπεζών.