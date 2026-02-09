Ρίσκο η ηλεκτροκίνηση για τη Stellantis που έχασε 22,2 δισ. ευρώ – «Φρένο» σε gigafactories μπαταριών βάζει η ACC

Αναβολή στα σχέδια της για την κατασκευή gigafactories μπαταριών στην Ιταλία και τη Γερμανία βάζει η ευρωπαϊκή επιχείρηση μπαταριών οχημάτων Automotive Cells Company (ACC) όπως ανακοίνωσε το ιταλικό συνδικάτο μεταλλουργών UILM.

«Η διοίκηση της ACC μας επιβεβαίωσε αυτό που φοβόμασταν εδώ και καιρό, ότι το σχέδιο της για την κατασκευή ενός gigafactories μπαταριών στο Termoli έχει οριστικά αναβληθεί, όπως και στην περίπτωση της Γερμανίας», ανέφερε το συνδικάτο σε ανακοίνωσή του. Η ACC, η οποία υποστηρίζεται από τον γίγαντα της αυτοκινητοβιομηχανίας Stellantis, δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να κλείσει τα προγράμματα, τα οποία έχουν ανασταλεί από το 2024 εν μέσω βραδύτερης από την αναμενόμενη ανάπτυξης για τα ηλεκτρικά οχήματα.

Οι νέες εγκαταστάσεις ACC ήταν μεταξύ δεκάδων έργων μπαταριών που αναδύονται στην Ευρώπη, καθώς η εταιρεία επιδιώκει να μειώσει την εξάρτηση από τους Κινέζους παραγωγούς που κυριαρχούν στην αγορά, αλλά σταμάτησαν καθώς η εταιρεία αποφάσισε να στραφεί σε μια λιγότερο ακριβή τεχνολογία μπαταριών, αναφέρει το Reuters.

Η ACC είναι μια συνεργασία μεταξύ του γαλλικού ενεργειακού γίγαντα TotalEnergies, της γερμανικής Mercedes-Benz και της αμερικανο-ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας Stellantis, η οποία παράγει μια σειρά από μάρκες όπως οι Peugeot, Fiat και Chrysler.

Η Stellantis, η δεύτερη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη, προειδοποίησε την Παρασκευή (6.2.2026) ότι θα υποστεί πλήγμα 22 δισ. ευρώ, μετά από μια βραδύτερη από ό,τι είχε προβλέψει αύξηση των ηλεκτρικών οχημάτων.

Τον Σεπτέμβριο του 2024, η Ιταλία δήλωσε ότι αποσύρει περίπου 250 εκατ. ευρώ από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είχαν αρχικά προβλεφθεί για το γιγαεργοστάσιο, εν μέσω αβεβαιότητας σχετικά με το χρονοδιάγραμμα του έργου.

Η Stellantis επαναπροσδιορίζει την επιχειρηματική της δραστηριότητα. Αυτή η αναδιάρθρωση της επιχείρησης της Stellantis είχε ως αποτέλεσμα χρεώσεις περίπου 22,2 δισ. ευρώ. Λόγω των ζημιών του 2025, η εταιρεία δεν θα καταβάλει μέρισμα το 2026.