Stoiximan: Νέα εποχή με ενισχυμένη διοίκηση, επενδύσεις και κοινωνικό αποτύπωμα

Ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης και εξωστρέφειας εγκαινιάζει η Stoiximan, η οποία διατηρεί μερίδιο αγοράς άνω του 50% στον τομέα του online gaming σε Ελλάδα και Κύπρο, επενδύοντας σε νέα διοικητική δομή, σύγχρονες υποδομές και ανανεωμένη εταιρική ταυτότητα.

Όπως δήλωσε χθες (14.1.2026) ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Νίκος Φλίγκος, στο πλαίσιο εκδήλωσης, η Stoiximan υλοποιεί ένα μεσοπρόθεσμο στρατηγικό πλάνο που εστιάζει στην τεχνολογία, την ασφάλεια των συναλλαγών, το υπεύθυνο παιχνίδι, την ενίσχυση του αθλητισμού και τη δημιουργία ουσιαστικού κοινωνικού αποτυπώματος.

«Χτίζουμε πάνω σε όσα μας έφεραν έως εδώ και προχωράμε ακόμη πιο δυναμικά, με στόχο να παραμείνουμε πρότυπο για τον κλάδο μας», υπογράμμισε ο κ. Φλίγκος.

Στήριξη στον αθλητισμό

Με παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, θεσμικών φορέων, συνεργατών, αθλητών και εκπροσώπων των ΜΜΕ, ανακοινώθηκε από τη διοίκηση της εταιρείας ότι η Stoiximan αναλαμβάνει τη χρυσή χορηγία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία θα στηρίξει 50 αθλητές και αθλήτριες στην προετοιμασία τους για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.

Παράλληλα, προχωρά στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «AI Awakening & Upskilling», σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, με στόχο την παροχή περισσότερων από 200.000 δωρεάν διαδραστικών εκπαιδεύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Την ίδια στιγμή, ενεργοποιείται η νέα καμπάνια «IROES», η οποία λειτουργεί ως ομπρέλα όλων των δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας της Stoiximan, στηρίζοντας «καθημερινούς ήρωες» και πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Από startup σε ηγέτη της αγοράς

Η Stoiximan ξεκίνησε το 2012 ως startup με μόλις 10 εργαζομένους και σήμερα απασχολεί 300 άτομα, έχοντας πραγματοποιήσει περισσότερες από 150 νέες προσλήψεις τον τελευταίο χρόνο. Τον Ιούλιο του 2025 εγκαταστάθηκε στα νέα κεντρικά της γραφεία στην Αθήνα, ενώ εντός του 2026 προγραμματίζεται η λειτουργία νέων γραφείων στη Θεσσαλονίκη.

Η εταιρεία στηρίζει σήμερα 43 αθλητές και αθλήτριες, 20 ομάδες και 10 αθλητικές Ομοσπονδίες, ενώ αποτελεί χορηγό των μεγαλύτερων πρωταθλημάτων σε Ελλάδα και Κύπρο.

Σύμφωνα με τον κ. Φλίγκο, τα τελευταία 11 χρόνια η Stoiximan έχει συνεισφέρει 1,6 δισ. ευρώ σε φόρους και επιπλέον 130 εκατ. ευρώ σε χορηγίες για αθλητικούς και κοινωνικούς σκοπούς.

Υπενθυμίζεται ότι η Stoiximan ανήκει κατά 100% στον ΟΠΑΠ, ο οποίος εισήλθε μετοχικά στην εταιρεία το 2018 και σταδιακά απέκτησε τον πλήρη έλεγχο, γεγονός που, όπως σημείωσε ο κ. Φλίγκος, έδωσε νέα δυναμική και ώθηση στην αναπτυξιακή της πορεία.