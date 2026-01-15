THEON: Επιταχύνει επενδύσεις, κλείνει εξαγορές και βραβεύεται στο Euronext

Δέσμη εταιρικών εξελίξεων ανακοίνωσε η Theon International (THEON), γνωστοποιώντας ότι επιταχύνει την επένδυσή της στη Harder Digital, εν μέσω ισχυρής και αυξανόμενης παγκόσμιας ζήτησης για λυχνίες ενίσχυσης φωτός. Η Harder Digital εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει 8 – 10% στον στόχο εσόδων 1 δισ. ευρώ έως το 2029 – 2030.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2026 η εξαγορά του 100% της Kappa Optronics έναντι 69,9 εκατ. ευρώ, με αναμενόμενη συνεισφορά περίπου 40 εκατ. ευρώ στα έσοδα του 2026 και ενίσχυση της παρουσίας της THEON σε συστήματα εγκατεστημένα σε πλατφόρμες.

Η εταιρία συμμετέχει επίσης σε πρόγραμμα του U.S. Army για ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος προστασίας κεφαλής νέας γενιάς, σε συνεργασία με Team Wendy Ceradyne, με αξιολόγηση πρωτοτύπου εντός του οικονομικού 2026.

Σε επίπεδο ESG, η THEON έγινε δεκτή στο United Nations Global Compact από τις 6 Ιανουαρίου 2026, ενώ διακρίθηκε στα Euronext Amsterdam Annual Awards 2025 ως Best Performer of the Next 20 Index.

Τέλος, η εταιρία υπενθυμίζει ότι τα προκαταρκτικά αποτελέσματα χρήσης 2025 θα ανακοινωθούν στις 16 Φεβρουαρίου 2026, ενώ τα αποτελέσματα α’ τριμήνου 2026 στις 5 Μαΐου 2026