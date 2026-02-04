Vestitel: Πενταετές επενδυτικό πλάνο ύψους 50 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα

Στον στρατηγικό της σχεδιασμό για την επόμενη πενταετία εντάσσει την Ελλάδα η Vestitel, δρομολογώντας επενδύσεις που μπορούν να φτάσουν συνολικά τα 50 εκατ. ευρώ. Η βουλγαρική εταιρεία τηλεπικοινωνιακών υποδομών βλέπει τη χώρα ως κρίσιμο κόμβο για τη διασύνδεση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, αλλά και με τη Μεσόγειο.

Όπως δήλωσε χθες (3.2.2026) σε συνέντευξη Τύπου ο Διευθύνων Σύμβουλος της Vestitel, Βαλεντίν Βελίτσκοφ, το επενδυτικό πλάνο αναπτύσσεται σε δύο στάδια, με το πρώτο να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Για αρχή προβλέπονται κεφάλαια ύψους 10 εκατ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα θα κατευθυνθούν σταδιακά σε νέα έργα υποδομών τα επόμενα χρόνια. Περίπου το μισό του συνολικού προϋπολογισμού αναμένεται να καλυφθεί από ευρωπαϊκούς πόρους, με την υπόλοιπη χρηματοδότηση να προέρχεται από ίδια κεφάλαια της βουλγαρικής εταιρείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κομβικό έργο της πρώτης φάσης αποτελεί η δημιουργία νέου σημείου παρουσίας υψηλής χωρητικότητας (PoP) στις εγκαταστάσεις της Digital Realty στην Αττική. Το νέο PoP θα υποστηρίζει χωρητικότητα άνω των 5 Tb/s, προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε διεθνείς κόμβους ανταλλαγής δεδομένων και μεγάλους παρόχους internet, με έμφαση στη χαμηλή καθυστέρηση, την εφεδρεία και τη διαθεσιμότητα.

Ταυτόχρονα, η Vestitel προχωρά σε αναβάθμιση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά, επενδύοντας στη φυσική της εγκατάσταση στην Αθήνα μέσω της Vestitel Hellas που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 2004. Μέσα από αυτή την κίνηση, η εταιρεία στοχεύει να απευθυνθεί πιο άμεσα στην εγχώρια επιχειρηματική κοινότητα, διευρύνοντας τις υπηρεσίες της πέρα από τον στενό κύκλο των τηλεπικοινωνιακών συνεργασιών. Σύμφωνα με τον Βελίτσκοφ, η Vestitel στοχεύει στη διεύρυνση των υπηρεσιών προς τις ελληνικές επιχειρήσεις, στους τομείς των Smart Cities, των Smart Utilities και των λύσεων Cloud, AI και Big Data.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο έργο Balkans Digital Gateway, το οποίο χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Connecting Europe Facility (CEF Digital) και περιλαμβάνει νέες δικτυακές διαδρομές μεταξύ Βόρειας Ελλάδας και Βουλγαρίας, την αναβάθμιση της σύνδεσης Θεσσαλονίκης – Σόφιας και την εγκατάσταση προηγμένων συστημάτων DWDM μεγάλης κλίμακας.

Η δεύτερη φάση θα αρχίσει το 2027 και προβλέπει την ανάπτυξη νέου υποθαλάσσιου συστήματος που θα συνδέει τη Θεσσαλονίκη με την Αθήνα, δημιουργώντας έναν νέο ψηφιακό διάδρομο Βορρά – Νότου. Το έργο αναμένεται να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες των data centers στην Αττική και να ενισχύσει τη θέση της Ελλάδας ως διαμετακομιστικού κόμβου μεταξύ Μεσογείου, Βαλκανίων και Βόρειας Ευρώπης.