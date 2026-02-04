Επιχειρήσεις

Vestitel: Πενταετές επενδυτικό πλάνο ύψους 50 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα

Σε δύο φάσεις η υλοποίηση του πλάνου με έμφαση στις ψηφιακές υποδομές - Νέα έργα οπτικών ινών, data connectivity και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση
Βαλεντίν Βελίτσκοφ
Μαριαλένα Κυβερνήτη

Στον στρατηγικό της σχεδιασμό για την επόμενη πενταετία εντάσσει την Ελλάδα η Vestitel, δρομολογώντας επενδύσεις που μπορούν να φτάσουν συνολικά τα 50 εκατ. ευρώ. Η βουλγαρική εταιρεία τηλεπικοινωνιακών υποδομών βλέπει τη χώρα ως κρίσιμο κόμβο για τη διασύνδεση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, αλλά και με τη Μεσόγειο.

Όπως δήλωσε χθες (3.2.2026) σε συνέντευξη Τύπου ο Διευθύνων Σύμβουλος της Vestitel, Βαλεντίν Βελίτσκοφ, το επενδυτικό πλάνο αναπτύσσεται σε δύο στάδια, με το πρώτο να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Για αρχή προβλέπονται κεφάλαια ύψους 10 εκατ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα θα κατευθυνθούν σταδιακά σε νέα έργα υποδομών τα επόμενα χρόνια. Περίπου το μισό του συνολικού προϋπολογισμού αναμένεται να καλυφθεί από ευρωπαϊκούς πόρους, με την υπόλοιπη χρηματοδότηση να προέρχεται από ίδια κεφάλαια της βουλγαρικής εταιρείας.

Κομβικό έργο της πρώτης φάσης αποτελεί η δημιουργία νέου σημείου παρουσίας υψηλής χωρητικότητας (PoP) στις εγκαταστάσεις της Digital Realty στην Αττική. Το νέο PoP θα υποστηρίζει χωρητικότητα άνω των 5 Tb/s, προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε διεθνείς κόμβους ανταλλαγής δεδομένων και μεγάλους παρόχους internet, με έμφαση στη χαμηλή καθυστέρηση, την εφεδρεία και τη διαθεσιμότητα.

Ταυτόχρονα, η Vestitel προχωρά σε αναβάθμιση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά, επενδύοντας στη φυσική της εγκατάσταση στην Αθήνα μέσω της Vestitel Hellas που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 2004. Μέσα από αυτή την κίνηση, η εταιρεία στοχεύει να απευθυνθεί πιο άμεσα στην εγχώρια επιχειρηματική κοινότητα, διευρύνοντας τις υπηρεσίες της πέρα από τον στενό κύκλο των τηλεπικοινωνιακών συνεργασιών. Σύμφωνα με τον Βελίτσκοφ, η Vestitel στοχεύει στη διεύρυνση των υπηρεσιών προς τις ελληνικές επιχειρήσεις, στους τομείς των Smart Cities, των Smart Utilities και των λύσεων Cloud, AI και Big Data.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο έργο Balkans Digital Gateway, το οποίο χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Connecting Europe Facility (CEF Digital) και περιλαμβάνει νέες δικτυακές διαδρομές μεταξύ Βόρειας Ελλάδας και Βουλγαρίας, την αναβάθμιση της σύνδεσης Θεσσαλονίκης – Σόφιας και την εγκατάσταση προηγμένων συστημάτων DWDM μεγάλης κλίμακας. 

Η δεύτερη φάση θα αρχίσει το 2027 και προβλέπει την ανάπτυξη νέου υποθαλάσσιου συστήματος που θα συνδέει τη Θεσσαλονίκη με την Αθήνα, δημιουργώντας έναν νέο ψηφιακό διάδρομο Βορρά – Νότου. Το έργο αναμένεται να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες των data centers στην Αττική και να ενισχύσει τη θέση της Ελλάδας ως διαμετακομιστικού κόμβου μεταξύ Μεσογείου, Βαλκανίων και Βόρειας Ευρώπης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Επιχειρήσεις
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
283
265
188
122
75
Επιχειρήσεις: Περισσότερα άρθρα
METRO: Top Employer και για το 2026
Με περισσότερους από 11.000 εργαζομένους πανελλαδικά, η εταιρεία θέτει τον άνθρωπο και την οικογένεια στο επίκεντρο κάθε της δράσης
METRO: Top Employer και για το 2026
Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες ζωντανεύουν στο Golden Hall με τη δράση «Winter Olympic Heroes» από το Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας
Το Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας συνεχίζει να δημιουργεί εμπειρίες που φέρνουν τις νέες γενιές πιο κοντά στις αξίες του Ολυμπισμού, συνδέοντας την ιστορία, τον αθλητισμό και τη δημιουργικότητα με τρόπο σύγχρονο και ουσιαστικό
Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες ζωντανεύουν στο Golden Hall με τη δράση «Winter Olympic Heroes» από το Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας
Newsit logo
Newsit logo