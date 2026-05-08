Εθνική Τράπεζα: Καθαρά κέρδη 344 εκατ. ευρώ για το α΄ τρίμηνο του 2026 – Η επόμενη μέρα μετά τη συμφωνία με την Allianz

Η Εθνική Τράπεζα (ETE) ανακοίνωσε σήμερα (08.05.2026) τα οικονομικά αποτελέσματα για το α΄ τρίμηνο του 2026, με κέρδη μετά φόρων σε επίπεδο ομίλου στα 344 εκατ. ευρώ την συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Όπως ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα, τα κέρδη παρουσίασαν αύξηση 23,3% σε τριμηνιαία βάση, ενώ την ίδια στιγμή τα καθαρά έσοδα από τόκους παρέμειναν σε αναπτυξιακή τροχιά το α’ τρίμηνο 2026, σημειώνοντας αύξηση 2%.

Ο δείκτης κόστους προς έσοδα ύψους κυμαίνεται στο 35,7% και χαρακτηρίζεται από την τράπεζα ως «εντός στόχου». Ακόμα, στην ανακοίνωση της η Εθνική, αναφέρει ότι οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 8,4% σε ετήσια βάση το Α’ τρίμηνο 2026, συνδυάζοντας τη συγκράτηση των εξόδων με τη δέσμευσή της για επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω προσλήψεων.

Αυξήσεις σε εκταμιεύσεις και καταθέσεις

Οι εκταμιεύσεις κατά το α’ τρίμηνο 2026 παρουσίασαν επιτάχυνση σε σχέση με το α’ τρίμηνο 2025, σημειώνοντας αύξηση κατά σχεδόν 50% και οδήγησαν σε πιστωτική επέκταση ύψους 500 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση.

Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά €2 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, χάρη στην αύξηση των καταθέσεων όψεως και ταμιευτηρίου, ενώ η μετακύλιση προθεσμιακών καταθέσεων προς τα αμοιβαία κεφάλαια της Τράπεζας συνεχίζεται.

Η συμφωνία με την Allianz

Η Εθνική Τράπεζα και η Allianz SE ανακοίνωσαν ότι υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU), το οποίο προβλέπει την πρόθεση της ΕΤΕ να αποκτήσει μειοψηφική συμμετοχή 30% στην Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη (Allianz Ελλάδος).

Από την συμφωνία με την Allianz και τις προμήθειες bancassurance, αναμένεται αύξηση των εσόδων της ΕΤΕ και 4% αύξηση κερδών ανά μετοχή.

O Παύλος Μυλωνάς, διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας δήλωσε:

«Η ελληνική οικονομία εισήλθε στο 2026 υποστηριζόμενη από την ισχυρή κεκτημένη δυναμική και τα βελτιωμένα θεμελιώδη μεγέθη της, παραμένοντας σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης και υπεραπόδοσης έναντι της Ευρωζώνης για ακόμη ένα έτος. Εν μέσω αναζωπύρωσης της γεωπολιτικής αβεβαιότητας, η Ελλάδα επωφελείται από την αυξημένη προσαρμοστικότητά της, στηριζόμενη σε ισχυρά δημοσιονομικά αποθέματα και τη βελτιωμένη χρηματοοικονομική θέση του ιδιωτικού τομέα.

Βασικοί θετικοί καταλύτες είναι η κορύφωση της αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), οι ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης και το σημαντικό απόθεμα επενδυτικών έργων που βρίσκονται σε φάση υλοποίησης. Ταυτόχρονα, οι διαρθρωτικές βελτιώσεις στον

τομέα της ενέργειας, καθώς και η διαφοροποίηση των εξαγωγών και της τουριστικής ζήτησης ενισχύουν περαιτέρω την ανθεκτικότητα έναντι των

αναδυόμενων κινδύνων, επιτρέποντας στην Ελλάδα να παραμείνει στο ανοδικό στάδιο του επενδυτικού κύκλου.

Σε αυτό το πλαίσιο, η επίδοση της Τράπεζας κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 2026 αντικατοπτρίζει την ισχυρή δυναμική της Ελληνικής οικονομίας και του Ισολογισμού μας, θέτοντας τις βάσεις για την επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει για το έτος. Κατά το α’ τρίμηνο 2026, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 0,34 δισ. ευρώ , ήτοι σε 1,43 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε 15,3% ή 20,0% αναπροσαρμόζοντας για το υπερβάλλον κεφάλαιο CET1. Τα ισχυρά αποτελέσματα της Τράπεζας αντανακλούν την επιταχυνόμενη ανάκαμψη των

καθαρών εσόδων από τόκους, ως αποτέλεσμα της υγιούς πιστωτικής επέκτασης, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη αύξηση στα έσοδα από προμήθειες και τα λοιπά μη επιτοκιακά έσοδα.

Η κεφαλαιακή μας θέση παραμένει βασικό συγκριτικό μας πλεονέκτημα, συνδυάζοντας τις υψηλές αποδόσεις στους μετόχους μας με τα ισχυρά κεφαλαιακά αποθέματα εν μέσω ενός ρευστού γεωπολιτικού περιβάλλοντος, παρέχοντας ανθεκτικότητα και σημαντική στρατηγική ευελιξία. Με την περίοδο συσσώρευσης κεφαλαίου να έχει ολοκληρωθεί, επικεντρωνόμαστε πλέον στην ενεργή αξιοποίηση του πλεονάζοντος κεφαλαίου μας. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε σε 17,4% το α’ τρίμηνο 2026, ενσωματώνοντας την υψηλότερη διανομή κερδών στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ μέσω μερίσματος σε μετρητά και επαναγοράς ίδιων μετοχών, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας για προοδευτική αξιοποίηση των κεφαλαιακών μας αποθεμάτων.

Παράλληλα, προχωρήσαμε σε ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της δημιουργίας εσόδων από προμήθειες, υπογράφοντας Μνημόνιο Συνεργασίας που αποτυπώνει την πρόθεσή μας να προχωρήσουμε σε μακροχρόνια στρατηγική συνεργασία στον τομέα του bancassurance με την Allianz, έναν από τους κορυφαίους ασφαλιστικούς ομίλους παγκοσμίως. Το Μνημόνιο Συνεργασίας προβλέπει επίσης την πρόθεσή μας να αποκτήσουμε μειοψηφική συμμετοχή 30% στην Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη, υπό την αίρεση λήψεως των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων. Η στρατηγική αυτή συνεργασία αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τα έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες (~4x), αξιοποιώντας ένα ολοκληρωμένο και ανταγωνιστικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων, καθώς και την τεχνογνωσία και τις προηγμένες ψηφιακές δυνατότητες της Allianz. Σε επίπεδο κερδοφορίας, θα συμβάλει στην αύξηση της απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων κατά >50 μ.β., ενισχύοντας τα κέρδη ανά μετοχή κατά +4%. Επιπλέον, ενισχύει την ικανότητά μας να παρέχουμε βελτιωμένες, πελατοκεντρικές ασφαλιστικές λύσεις, διατηρώντας παράλληλα ένα μοντέλο χαμηλών κεφαλαιακών απαιτήσεων, συμβάλλοντας έτσι στη βιώσιμη αύξηση των κερδών και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους μας.

Εν μέσω αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, η στρατηγική μας προτεραιότητα παραμένει σαφής: να ενισχύσουμε τον ρόλο μας ως αξιόπιστου χρηματοοικονομικού εταίρου της ελληνικής οικονομίας, ενώ παράλληλα εξελισσόμαστε ως ένας προοδευτικός και τεχνολογικά προηγμένος οργανισμός. Καθώς ολοκληρώνουμε τη μετάβαση στο νέο Σύστημα Βασικών Τραπεζικών Εργασιών, βρισκόμαστε σε πλεονεκτική θέση έναντι άλλων ευρωπαϊκών τραπεζών, καθώς έχουμε τη δυνατότητα για ταχύτερη ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργικής μας ανθεκτικότητας. Ταυτόχρονα, οι συνεχείς επενδύσεις στους ανθρώπους μας και η προώθηση του ψηφιακού μας μετασχηματισμού βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού, διασφαλίζοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για τους πελάτες μας. Αυτές οι προσπάθειες ενισχύουν την ικανότητά μας να επεκτείνουμε συστηματικά το δανειακό μας χαρτοφυλάκιο, να στηρίζουμε πιο αποτελεσματικά τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και να αντιμετωπίζουμε με σιγουριά τη γεωπολιτική αστάθεια, δημιουργώντας αξία για τους πελάτες και τους μετόχους μας.»