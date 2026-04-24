Υπερταμείο: Χαρτοφυλάκιο άνω των 12 δισ. ευρώ σε 11 βασικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας

Ο μετασχηματισμός του Υπερταμείου σε ενεργό επενδυτικό φορέα, η πορεία των επενδύσεων, οι ευκαιρίες, αλλά και οι προκλήσεις για την ελληνική οικονομία βρέθηκαν στο επίκεντρο συζήτησης σήμερα (24.4.2026) στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται στους Δελφούς 22 – 25 Απριλίου.

Ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος δήλωσε ότι το Υπερταμείο εισέρχεται σε μια νέα φάση λειτουργίας, με την έμφαση να μετατοπίζεται από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση και στη δημιουργία μετρήσιμης οικονομικής και κοινωνικής αξίας. «Σε αυτή τη νέα εποχή το Υπερταμείο σκοπεύει από ένας απλός asset manager να είναι πλέον ένας στρατηγικός εταίρος στην ελληνική οικονομία, προσπαθώντας πέρα από την προσέλκυση κεφαλαίων, να διοχετεύσει κεφάλαια σε τομείς οικονομίας τα οποία πραγματικά θα αφήσουν θετικότερο αποτύπωμα».

Επιπλέον, σημείωσε ότι χθες (23.4.2026) προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την παραχώρηση και αξιοποίηση των 22 περιφερειακών αεροδρομίων, με το επενδυτικό ενδιαφέρον να αναμένεται πολύ μεγάλο. Παράλληλα, τον επόμενο μήνα θα προκηρυχθεί πιθανότατα ο διαγωνισμός για την αξιοποίηση του λιμένα στην Ελευσίνα, ενώ μέσα στον Μάιο προγραμματίζεται και η πρώτη επενδυτική συμφωνία στο νέο ταμείο καινοτομίας και ανάπτυξης.

«Το Υπερταμείο εξελίσσεται πλέον σε έναν αναπτυξιακό μοχλό για την ελληνική οικονομία. Ήδη το χαρτοφυλάκιό μας αποτιμάται πάνω από 12 δισ. ευρώ σε 11 κομβικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας. Η στρατηγική μας βασίζεται σε τρεις πυλώνες μετασχηματισμός, ανάπτυξη και επενδύσεις» ανέφερε ο κ. Αγγελόπουλος.

Σημαντική θέση σε αυτή τη στρατηγική κατέχει το νέο Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών (HIIF), το οποίο αποτελεί τον βασικό επενδυτικό βραχίονα του Υπερταμείου και εισέρχεται άμεσα σε φάση ενεργών επενδύσεων, με στόχο την κινητοποίηση κεφαλαίων έως 1 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια.

Ενόψει της ολοκλήρωσης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, υπογράμμισε την ανάγκη μετάβασης σε ένα πιο βιώσιμο επενδυτικό μοντέλο, με αυξημένη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων και ενίσχυση των συνεργασιών μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Αγγελόπουλος επισήμανε ότι σκοπός του Υπερταμείου είναι να παίξει ένα σημαντικό κομβικό ρόλο γεφυρώνοντας το όποιο επενδυτικό κενό ωριμάζοντας και εκτελώντας σημαντικά και στρατηγικής σημασίας έργα για την ελληνική οικονομία.