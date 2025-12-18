Μετατροπή των δανείων ελβετικού φράγκου σε ευρώ και «κούρεμα» έως 50% – Τι προβλέπει η τροπολογία

«Κούρεμα» από 15% έως και 50% και μετατροπή των δανείων ελβετικού φράγκου σε ευρώ με σταθερό επιτόκιο κάτω από τα επίπεδα της αγοράς, προβλέπει η τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών για να δώσει λύση σε ένα πολυετές πρόβλημα για χιλιάδες δανειολήπτες.

Η μετατροπή των δανείων σε ελβετικό φράγκο σε ευρώ, με σταθερό επιτόκιο και βελτιωμένη ισοτιμία που οδηγεί σε μείωση κεφαλαίου, προβλέπεται σε τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή στις 17.12.2025 και κινείται σε δύο «κατευθύνσεις», ανάλογα με το αν το δάνειο είναι μη εξυπηρετούμενο ή εξυπηρετούμενο..

Το πρόβλημα αφορά κυρίως δάνεια που χορηγήθηκαν την περίοδο 2005–2009, όταν το επιτόκιο του ελβετικού φράγκου ήταν χαμηλότερο και η ισοτιμία πιο ευνοϊκή. Η ανατίμηση του νομίσματος στα επόμενα χρόνια αύξησε την οφειλή σε όρους ευρώ, με αποτέλεσμα αρκετοί δανειολήπτες να έχουν πληρώσει επί χρόνια αλλά το υπόλοιπο να παραμένει υψηλό όταν αποτιμάται σε ευρώ.

Στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας αναφέρεται ότι οι χορηγήσεις σε ελβετικό φράγκο αντιστοιχούν συνολικά σε περίπου 14 δισ. ευρώ, με περίπου το 60% να έχει αποπληρωθεί. Το υπόλοιπο βρίσκεται σε τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, μεταξύ άλλων και σε τιτλοποιήσεις με εγγύηση του Δημοσίου μέσω του προγράμματος «Ηρακλής». Από την πλευρά του υπουργείου έχει μεταφερθεί ότι η παρέμβαση καλύπτει περίπου 40.000 δάνεια και ότι το κόστος εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσει τα 600 εκατ. ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί από το τραπεζικό σύστημα χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

Η μετατροπή δεν είναι υποχρεωτική. Ο δανειολήπτης ζητά να ενταχθεί και, από τη στιγμή που θα υποβάλει αίτημα, ενεργοποιούνται οι κανόνες που προβλέπει η τροπολογία για την περίπτωσή του.

Τι προβλέπει η ρύθμιση

Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, προϋπόθεση είναι να υπάρχει καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών κατά την έναρξη ισχύος της διάταξης. Η λύση δίνεται μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.

Όταν στην αίτηση υπάρχει οφειλή σε ελβετικό φράγκο, τεκμαίρεται η συναίνεση του συνόλου των πιστωτών στην αντιπρόταση που παράγεται από τον εξωδικαστικό, συμπεριλαμβανομένων χρηματοδοτικών φορέων, Δημοσίου και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Με τη ρύθμιση του εξωδικαστικού, το σύνολο της οφειλής σε ελβετικό φράγκο μετατρέπεται σε ευρώ με την «τρέχουσα ισοτιμία» και ακολουθούν οι επιτοκιακοί και λοιποί όροι που βγάζει ο μηχανισμός (δόση, διάρκεια, τυχόν κούρεμα).

Για τα ενήμερα ή ρυθμισμένα και εξυπηρετούμενα δάνεια, η τροπολογία προβλέπει μετατροπή σε ευρώ με «βελτιωμένη ισοτιμία», δηλαδή σαν η ισοτιμία ευρώ – ελβετικού φράγκου να ήταν πιο ευνοϊκή για τον δανειολήπτη κατά 15% έως 50%, και με σταθερό επιτόκιο σε ευρώ από 2,30% έως 2,90% ετησίως. Προϋπόθεση είναι ο δανειολήπτης να μην έχει υπαχθεί στον εξωδικαστικό.

Ποιες είναι οι 4 κατηγορίες που προβλέπει η ρύθμιση

Οι ειδικοί όροι διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες.

Οι τρεις πρώτες έχουν εισοδηματικά, περιουσιακά και καταθετικά κριτήρια που διαφοροποιούνται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Ενδεικτικά, στην κατηγορία 1 τα εισοδήματα κινούνται από 7.500 έως 22.000 ευρώ, η ακίνητη περιουσία από 125.000 έως 185.000 ευρώ και οι καταθέσεις από 7.500 έως 22.000 ευρώ, με βελτίωση ισοτιμίας 50% και επιτόκιο 2,30%.

Στην κατηγορία 2 (ενδεικτικά εισόδημα 9.375–23.375 ευρώ, ακίνητη περιουσία 156.250–216.250 ευρώ, καταθέσεις 9.375–23.375 ευρώ) προβλέπεται βελτίωση 30% με επιτόκιο 2,50%.

Στην κατηγορία 3 (ενδεικτικά εισόδημα 11.250–25.250 ευρώ, ακίνητη περιουσία 187.500–247.500 ευρώ, καταθέσεις 11.250–25.250 ευρώ) προβλέπεται βελτίωση 20% με επιτόκιο 2,70%.

Η κατηγορία 4 καλύπτει όσους δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες 1–3 και προβλέπει βελτίωση ισοτιμίας 15% με επιτόκιο 2,90%. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που έχουν μεταφερθεί από το υπουργείο, στην πράξη η πιο συχνή ελάφρυνση αναμένεται να κινείται γύρω στο 15%–20%.

Τι σημαίνει πρακτικά η «βελτιωμένη ισοτιμία»

Αν το υπόλοιπο ενός δανείου αντιστοιχεί με την τρέχουσα ισοτιμία σε 100.000 ευρώ, τότε με βελτίωση 15% η μετατροπή γίνεται σαν να ήταν 85.000 ευρώ, με βελτίωση 20% σαν να ήταν 80.000 ευρώ, με βελτίωση 30% σαν να ήταν 70.000 ευρώ και με βελτίωση 50% σαν να ήταν 50.000 ευρώ. Πάνω σε αυτό το μειωμένο κεφάλαιο υπολογίζεται η νέα δόση, με το σταθερό επιτόκιο και τη διάρκεια.

Η τροπολογία ορίζει ως «τρέχουσα ισοτιμία» την ισοτιμία αναφοράς που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την ημέρα υποβολής της αίτησης για μετατροπή. Η μετατροπή γίνεται χωρίς προμήθεια και η δόση που προκύπτει είναι σταθερή για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια.

Για τις κατηγορίες 1–3, ο έλεγχος κριτηρίων γίνεται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Η αίτηση συνεπάγεται άρση του απορρήτου τραπεζικών καταθέσεων και του φορολογικού απορρήτου και εκδίδεται βεβαίωση ένταξης σε κατηγορία. Για την κατηγορία 4, προβλέπεται έγγραφη αίτηση απευθείας προς την τράπεζα ή τον ειδικό διάδοχο.

Δίνεται δυνατότητα επιμήκυνσης έως 5 έτη, με ανώτατο όριο το 80ό έτος ηλικίας και με κανόνα η νέα συνολική διάρκεια να μην αυξάνει τη διάρκεια πριν από τη μετατροπή πάνω από 50%. Οι προσωπικές και εμπράγματες εξασφαλίσεις συνεχίζουν να ισχύουν, ενώ μπορεί να καταχωριστεί ατελώς σχετική σημείωση στα δημόσια βιβλία για την αλλαγή του νομίσματος της σύμβασης.

Οι ασφαλιστικές δικλείδες

Υπάρχουν και «ασφαλιστικές δικλίδες». Αν το δάνειο καταγγελθεί μετά την ένταξη λόγω μη εξυπηρέτησης, ο δανειολήπτης χάνει το όφελος της βελτιωμένης ισοτιμίας και οφείλει το ποσό σαν η μετατροπή να είχε γίνει με την τρέχουσα ισοτιμία. Επίσης, δεν είναι δυνατή η επαναφορά του νομίσματος της σύμβασης σε ελβετικό φράγκο ή των όρων μετατροπής για οποιονδήποτε λόγο. Με την ένταξη στη ρύθμιση καταργούνται εκκρεμείς δικαστικές διαδικασίες και παύουν τυχόν ισχύουσες συμβάσεις ρύθμισης και διωκτικά μέτρα. Η τροπολογία προβλέπει ακόμη ότι η ένταξη δεν εμφανίζεται σε αρχεία μεταδιδόμενων πληροφοριών οικονομικής συμπεριφοράς.

Η δυνατότητα μετατροπής ισχύει για έξι μήνες από την έναρξη ισχύος της διάταξης. Η ίδια η διάταξη προβλέπει ότι η ισχύς της αρχίζει εντός δύο μηνών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με ειδική πρόβλεψη για την κατηγορία 4.