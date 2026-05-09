Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας μέσω παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος – Τί προβλέπει η νέα ΚΥΑ

Μια σειρά από σημαντικές λεπτομέρειες ρυθμίζει η νέα ΚΥΑ που υπεγράφη την Παρασκευή (8.5.2026) σχετικά με το on-bill financing, δηλαδή τη συμμετοχή των προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος στις υπηρεσίες ενεργειακής αναβάθμισης.

Καταρχήν, να θυμίσουμε ότι βάσει αυτού του νέου πλαισίου, είναι εφικτή για τον πελάτη η ανάθεση της ενεργειακής αναβάθμισης του ακινήτου, με το αρχικό κόστος να το επωμίζεται ο προμηθευτής και την αποπληρωμή να γίνεται με βάση το μηνιαίο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος.

Η νέα υπουργική αναφέρει σχετικά ότι τη σύμβαση την υπογράφει ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης με τον προμηθευτή και όχι ο ενοικιαστής. Έτσι, αποκλείεται το όποιο σενάριο έμενε ανοικτό προηγουμένως για εργασίες και χρεώσεις δίχως τη σύμφωνη γνώμη του ίδιου του ιδιοκτήτη.

Σημειώνεται επίσης ότι στο λογαριασμό του ρεύματος οι πρόσθετες υπηρεσίες αναβάθμισης καταλογίζονται και εισπράττονται μετά τις χρεώσεις προμήθειας και ρυθμιζόμενες χρεώσεις, όπως είναι τα τέλη δικτύου. Σε περίπτωση ληξιπρόθεσμης οφειλής που αφορά μόνο τις πρόσθετες υπηρεσίες, ο προμηθευτής δεν μπορεί να ζητήσει διακοπή της παροχής.

Παράλληλα, ο πελάτης είναι σε θέση να αλλάζει προμηθευτή, με το χρέος από τον πρώτο για τις εργασίες αναβάθμισης να εισπράττεται στη συνέχεια από τον δεύτερο και να αποδίδεται.

Τέλος, στο λογαριασμό του ρεύματος θα γίνεται ξεχωριστή απεικόνιση των συγκεκριμένων ποσών που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση, ώστε να μην υπάρχει σύγχυση.