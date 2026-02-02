Συμβαίνει τώρα:
Νέο κύμα απάτης: Προσοχή σε παραπλανητικά SMS που εμφανίζονται ως MYaade ή GOV, εφιστά η ΑΑΔΕ

Δείτε εικόνες των παραπλανητικών SMS
Home woman hands, social media and phone contact, communication and smartphone technology in living room. Closeup mobile app multimedia, reading internet fake news online and 5g web social networking
iStock

Την προσοχή των πολιτών εφιστά η ΑΑΔΕ καθώς το τελευταίο διάστημα καταγράφεται νέο κύμα μαζικής αποστολής παραπλανητικών SMS από επιτήδειους, που εμφανίζονται ως «MYaade» ή «GOV».

Τα μηνύματα αυτά, με την πρόφαση «μη καταβληθέντος ετήσιου φόρου κυκλοφορίας», ζητούν από τους παραλήπτες να πατήσουν σε σύνδεσμο (link) για να πληρώσουν δήθεν τέλη κυκλοφορίας οχημάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρόκειται για απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης (smishing).

Επισημαίνουμε τα εξής:

  • Η ΑΑΔΕ ΔΕΝ αποστέλλει SMS σε πολίτες, παρά μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις συναλλαγών (π.χ. χορήγηση Κλειδαρίθμου) και ΠΑΝΤΟΤΕ σε ΑΠΑΝΤΗΣΗ και ΕΚΤΕΛΕΣΗ σχετικού αιτήματος πολίτη.
  • Η ΑΑΔΕ ΔΕΝ στέλνει σύνδεσμο (url link) σε κανενός είδους αλληλογραφία της (email, SMS, κ.λπ.).

Σε περίπτωση που λάβατε ή τυχόν λάβετε στο κινητό σας τηλέφωνο οποιοδήποτε τέτοιο μήνυμα, χωρίς να έχετε εσείς υποβάλει προηγουμένως σχετικό αίτημα στην ΑΑΔΕ, αγνοήστε το, ΜΗΝ πατήσετε τον οποιοδήποτε σύνδεσμο (url link) και διαγράψτε το αμέσως. Σε καμία περίπτωση ΜΗΝ δίνετε προσωπικά στοιχεία ή στοιχεία καρτών σας.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να:

  • επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (aade.gr), στη διαδρομή Εξυπηρέτηση – Ενημέρωση > Ασφάλεια Ψηφιακών Δεδομένων > Ασφάλεια Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συναλλαγών
  • επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:
    Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.
    Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων > Προστασία Προσωπικών Δεδομένων > Αιτήματα – Άσκηση Δικαιωμάτων

Για υποβολή καταγγελίας, απευθυνθείτε στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος:

  • Τηλεφωνικά: στο 11188 (μηδενική χρέωση)
  • Μέσω email: στο cyberalert@cybercrimeunit.gov.gr

aade sms aade sms

Eικόνες των παραπλανητικών μηνυμάτων (SMS) και της πλαστής ιστοσελίδας στην οποία οδηγεί το link

Οικονομία
Ο Αλέξανδρος Εξάρχου
