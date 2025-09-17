Στην τελική ευθεία για το ραντεβού της Ελλάδας με την Moody’s – Τι αναμένεται να πράξει ο οίκος αξιολόγησης

Η Ελλάδα μπαίνει στην τελική ευθεία για την νέα ετυμηγορία της Moody’s την Παρασκευή 19.09.2025, με τους αναλυτές να προεξοφλούν πως ο πιο «δύσκολος» εκ των μεγάλων οίκων αξιολόγησης θα διατηρήσει την αξιολόγηση στο Baa3 με σταθερό outlook, υπό το φως της μεγάλης αναβάθμισης του Μαρτίου και της πρόσφατης επιβεβαίωσης από τη DBRS.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στα «κλειδιά» που θα σταθμίσει ο οίκος αξιολόγησης Moody’s: πορεία πρωτογενών πλεονασμάτων, αποκλιμάκωση χρέους, ανθεκτικότητα τραπεζικού συστήματος και επίμονες εξωτερικές ανισορροπίες, είναι τα στοιχεία που θα «βαρύνουν» στα συμπεράσματα της έκθεσης.

Τι αναμένει η αγορά

Τις τελευταίες ημέρες, διεθνείς οίκοι και τράπεζες εκτιμούν ότι η Moody’s θα επιβεβαιώσει τη βαθμίδα, χωρίς μεταβολή του outlook. Η J.P. Morgan, που παραμένει θετική στα ελληνικά ομόλογα, δεν βλέπει λόγο για νέα κίνηση τόσο σύντομα μετά την αναβάθμιση του Μαρτίου, όταν η Ελλάδα πέρασε οριστικά στην επενδυτική βαθμίδα. Η αποτίμηση αυτή εδράζεται στο ότι τα βασικά θεμελιώδη έχουν ήδη αποτυπωθεί στην τρέχουσα βαθμίδα, ενώ τα ανοιχτά ζητήματα (εξωτερικό ισοζύγιο, δημογραφικό) θέλουν χρόνο για να βελτιωθούν ορατά.

Τι «ζύγισε» η Moody’s τον Μάρτιο

Στις 14.03.2025 η Moody’s ανέβασε την Ελλάδα σε Baa3, επικαλούμενη ταχύτερη του αναμενομένου βελτίωση των δημόσιων οικονομικών, μεγαλύτερη ανθεκτικότητα της οικονομίας απέναντι σε μελλοντικά σοκ και σταθερό πολιτικό πλαίσιο. Στον πυρήνα του σκεπτικού βρέθηκαν τα διαδοχικά υπερυψηλά πρωτογενή πλεονάσματα (και ενώ οι ισχυρές επιδόσεις στην εκτέλεση του προϋπολογισμού συνεχίζονται) που στηρίζουν την αποκλιμάκωση του λόγου χρέους/ΑΕΠ, καθώς και η πρόοδος στον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος παρουσίασε κερδοφορία και επιστροφή σε μερισματική πολιτική. Ως αντίβαρο, ο οίκος κράτησε σταθερό το outlook, καθώς ορισμένες δομικές προκλήσεις –όπως το δημογραφικό και οι εξωτερικές ανισορροπίες– βελτιώνονται με αργούς ρυθμούς. Η ίδια η Moody’s επανήλθε στις 11.09.2025 με σχόλιο, χαρακτηρίζοντας «πιστωτικά θετικό» το νέο φορολογικό πακέτο της ΔΕΘ 1,7 δισ. ευρώ που στοχεύει και σε δημογραφικά κίνητρα, επισημαίνοντας όμως ότι η μόνιμη επίδρασή του θα κριθεί από την πειθαρχία στον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό σχεδιασμό.

Τι είπε η DBRS

Σημασία για το «κλίμα» που επικρατεί στις αγορές έχει και ο καναδικός «χρησμός» ενός άλλου οίκου αξιολόγησης. Πριν από δέκα ημέρες περίπου, η DBRS επιβεβαίωσε την Ελλάδα στο BBB με σταθερή τάση. Στο σκεπτικό της στάθηκε στην ανθεκτική ανάπτυξη (περί το 2,3% τα έτη 2023-2024), στη σταθερή αποκλιμάκωση της ανεργίας (περί το 8% το καλοκαίρι του 2025), στην ταχεία απορρόφηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης –με αιχμή επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις– και στη σημαντική πρόοδο του τραπεζικού συστήματος. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το μεγάλο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών και η πολύ αρνητική καθαρή διεθνής επενδυτική θέση παραμένουν αδυναμίες του προφίλ της χώρας.

Τα «κλειδιά» της Παρασκευής

Μετά την αναβάθμιση του Μαρτίου, η Moody’s αναμένεται να ρίξει βάρος στο ότι η αποκλιμάκωση του χρέους συνεχίζεται με ρυθμό ανθεκτικό απέναντι σε επιτοκιακά και μακροοικονομικά σοκ, ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα είναι διατηρήσιμα και ότι οι μεταρρυθμίσεις του Ταμείου Ανάκαμψης μεταφράζονται σε μόνιμη αύξηση του δυνητικού ΑΕΠ. Η Moody’s θα σταθμίσει επίσης την πρόοδο των τραπεζών στη διατήρηση ποιότητας ενεργητικού και κεφαλαίων καθώς και την ομαλή απορρόφηση τυχόν κραδασμών από το διεθνές περιβάλλον. Στη στήλη των κινδύνων μπαίνουν το επίμονα ελλειμματικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, η υψηλή –έστω πτωτική– αναλογία χρέους/ΑΕΠ και το δημογραφικό, το οποίο περιορίζει τον ρυθμό αύξησης της προσφοράς εργασίας και πιέζει το ασφαλιστικό.

Με βάση τα παραπάνω, το βασικό σενάριο για την Παρασκευή είναι επιβεβαίωση του Baa3/Stable, δηλαδή καμία αλλαγή. Μια ανοδική κίνηση στο outlook θα προϋπέθετε απτές ενδείξεις ότι το εξωτερικό έλλειμμα μειώνεται διατηρήσιμα και ότι οι δημοσιονομικές επιδόσεις υπεραποδίδουν ακόμη και υπό δυσμενή σενάρια. Αντίστροφα, για αρνητικό «σήμα» θα χρειαζόταν εκτροπή στον προϋπολογισμό ή στις τράπεζες, κάτι που δεν αντανακλούν σήμερα τα διαθέσιμα στοιχεία και οι τελευταίες επισημάνσεις των οίκων.