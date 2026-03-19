Ελευθερία Ζούρου (Doctoranytime): To success story και τα επόμενα βήματα

Όταν τον Μάιο του 2012 η Ελευθερία Ζούρου δημιουργούσε την Doctoranytime, δύσκολα θα μπορούσε να προβλέψει κανείς -σε εκείνη την περίοδο έντονης πολιτικής και οικονομικής αστάθειας- ότι η διαδικτυακή πλατφόρμα παροχής ιατρικών υπηρεσιών όχι μόνο θα άντεχε την πρώτη, κρίσιμη για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, τριετία, αλλά και ότι θα αποκτούσε ισχυρό διεθνές αποτύπωμα, εμφανίζοντας σήμερα ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης άνω του 25%.

Όπως αναφέρει σε συνέντευξή της στο newsit.gr η CEO της Doctoranytime, η πλατφόρμα έχει καταστεί ένας καθετοποιημένος κόμβος παροχής υπηρεσιών υγείας που φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά τον κλάδο.

«Ήθελα να μπορώ να επιλέγω τον γιατρό μου με συγκεκριμένα κριτήρια και να γνωρίζω, μέσα από αληθινές αξιολογήσεις, αν κάποιος άλλος έμεινε ευχαριστημένος», εξηγεί, περιγράφοντας το σκεπτικό στο οποίο βασίστηκε η ίδρυση της Doctoranytime. Η κ. Ζούρου τονίζει πως η πλατφόρμα διαθέτει αυστηρά πρωτόκολλα επαλήθευσης αξιολογήσεων, διασφαλίζοντας ότι κάθε σχόλιο προέρχεται από ασθενή που όντως πραγματοποίησε το ραντεβού. «Εάν χρειαστεί, στην περίπτωση που ένας γιατρός έχει ξεπεράσει τα όρια, φτάνουμε στο σημείο να διακόψουμε τη συνεργασία μαζί του», επισημαίνει.

Στην Ελλάδα, η Doctoranytime εμφανίζει ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της τάξεως του 25%, ποσοστό που αγγίζει το 30% σε αγορές του εξωτερικού, όπως το Βέλγιο.

Πώς όμως ξεκίνησε η διεθνή πορεία της εταιρείας;

«Το 2015 παρουσιάσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη Doctoranytime ως role model στον χώρο της υγείας. Εκεί μας προσέγγισαν διάφοροι φορείς, οι οποίοι μας πρότειναν να αναπτύξουμε την πλατφόρμα στη βελγική αγορά. Αρχικά, όταν λανσάραμε την πλατφόρμα, επειδή οι συνθήκες της αγοράς ήταν εντελώς διαφορετικές σε σύγκριση με την Ελλάδα, τα πρώτα βήματα ήταν δύσκολα», εξηγεί. Ως εκ τούτου, «μέσα σε 6 μήνες αλλάξαμε το επιχειρηματικό μας μοντέλο, μια κίνηση απαραίτητη, καθώς επέτρεψε στην Doctoranytime να αποκτήσει το κυρίαρχο μερίδιο της βελγικής αγοράς», προσθέτει.

Το 2019 η εταιρεία επεκτάθηκε στη Λατινική Αμερική (Μεξικό, Ισημερινός, Γουατεμάλα, Κολομβία), ενώ σε ορισμένες αγορές η είσοδος ήταν αδύνατη. «Οι Σαμάνοι, οι οποίοι δεν έχουν εμπιστοσύνη στην ιατρική, είναι ένας λόγος για τον οποίο δεν επεκταθήκαμε στο Περού», σημειώνει η Ελευθερία Ζούρου.

Το επιχειρηματικό μοντέλο της Doctoranytime στηρίζεται στην ενίσχυση της οργανικής ανάπτυξης και για τον σκοπό αυτό η εταιρεία έχει δημιουργήσει τη συνδρομητική υπηρεσία “Do+”. «Ήδη περισσότεροι από 5.000 εγγεγραμμένοι συνδρομητές έχουν άμεση πρόσβαση σε ιατρικές συμβουλές ή συνταγογράφηση φαρμάκων οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας», αναφέρει.

Μιλώντας για την επόμενη μέρα, η κ. Ζούρου τονίζει πως το όραμα παραμένει η αλλαγή του χώρου της υγείας. «Στόχος είναι οι άνθρωποι να αισθάνονται ασφαλείς και να λαμβάνουν ιατρικές υπηρεσίες, χωρίς να λειτουργούν ανασταλτικά το κόστος ή η διαδικασία», καταλήγει.

Η Doctoranytime σε αριθμούς