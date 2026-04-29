Κωνσταντίνος Νικόλαρος (Pharm24.gr): Ο στόχος για το 2026 και τα νέα φαρμακεία

Ίσως να πρόκειται για μία από τις κατηγορίες του ηλεκτρονικού εμπορίου με τη μεγαλύτερη κινητικότητα. Ο λόγος για τα ηλεκτρονικά φαρμακεία, τα οποία γνωρίζουν ισχυρή άνθηση, αποτελώντας και επενδυτικό «μαγνήτη» για funds. Στον συγκεκριμένο τομέα, μία από τις εταιρείες-leader είναι η Pharm24.gr, της οποίας η αφετηρία εντοπίζεται το 2010 σε ένα φαρμακείο στη Λακωνία.

Όπως αναφέρει ο συνιδρυτής και CEO της εταιρείας, Κωνσταντίνος Νικόλαρος, σε συνέντευξή του στο newsit.gr, έκτοτε και μετά τη μετεξέλιξη του φαρμακείου στο Δαφνί Λακωνίας σε ηλεκτρονικό κατάστημα, η ανάπτυξη της εταιρείας είναι αλματώδης.

«Έκτοτε έχουν προστεθεί ακόμα 5 φυσικά σημεία, ενώ μέχρι το τέλος της χρονιάς αναμένεται η δημιουργία τριών νέων καταστημάτων στην Αττική», σημειώνει ο κ. Νικόλαρος. Η Pharm24.gr διαθέτει περίπου 20.000 κωδικούς προϊόντων, με τα συμπληρώματα διατροφής και τα σκευάσματα βιταμινών να προσελκύουν την υψηλότερη ζήτηση. Η εταιρεία, από την ίδρυσή της το 2012 (από τους Κ. Νικόλαρο και Κ. Βαβλιάκη), εμφανίζει σταθερά ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης που άγγιζε το 40% μέχρι και την περίοδο της πανδημίας (Covid-19).

Τα τελευταία χρόνια οι ρυθμοί ανάπτυξης της Pharm24.gr κυμαίνονται στο 15%, με τον κύκλο εργασιών κατά τη φετινή χρονιά να εκτιμάται στα 20 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Νικόλαρος επιβεβαιώνει την τάση συγχώνευσης στην αγορά του online φαρμακείου, όπου υπήρχαν, μέχρι πριν από μερικά χρόνια, περισσότερες από 300 εν λειτουργία πλατφόρμες. «Καταγράφεται έντονη κινητικότητα και από τους ίδιους τους παίκτες (σ.σ.: όχι μόνο από τα funds), οι οποίοι επιδιώκουν, μέσω συγχωνεύσεων, να βελτιστοποιήσουν το μοντέλο λειτουργίας τους».

Σε κάθε περίπτωση, όμως, το «κλειδί» της επιτυχίας ενός διαδικτυακού φαρμακείου βρίσκεται στην παροχή ολιστικής εμπειρίας στον πελάτη, με τη συνολική διαδικασία από την παραγγελία μέχρι την παράδοση να πρέπει να είναι δίχως προσκόμματα.

«Τα τελευταία χρόνια η στροφή στο e-commerce διευρύνεται ολοένα και περισσότερο. Ωστόσο, εμείς έχουμε επενδύσει στην παροχή μιας πολυκαναλικής εμπειρίας, όπου ο πελάτης κάνει τις αγορές του είτε μέσω του φυσικού είτε μέσω του online φαρμακείου, είτε συνδυαστικά. Προχωρά, δηλαδή, διαδικτυακά στην παραγγελία και παραλαμβάνει από το φυσικό κατάστημα», εξηγεί.

Ποιο είναι, όμως, το όραμα για τη Pharm24.gr; «Το όραμά μας, από τις απαρχές του εγχειρήματος, είναι να γίνουμε η πρώτη αλυσίδα φαρμακείων στην Ελλάδα», καταλήγει ο κ. Νικόλαρος.