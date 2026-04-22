Στέλιος Ηλιάκης (Sleed): Γιατί το ψηφιακό μάρκετινγκ είναι «υπερόπλο»

Λίγοι θα αμφισβητούσαν τον καθοριστικό ρόλο του μάρκετινγκ για τις επιχειρήσεις, όχι μόνο σε επίπεδο προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών, αλλά και ως καταλύτη για τον δομικό μετασχηματισμό τους. Και δεν θα μπορούσε να συμβεί διαφορετικά, δεδομένου ότι η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει άρδην το επιχειρηματικό τοπίο, όπως αναφέρει σε συνέντευξή του στο newsit.gr ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ψηφιακού μάρκετινγκ Sleed, Στέλιος Ηλιάκης.

Η Sleed ιδρύθηκε το 2010, όταν η Ελλάδα εισερχόταν στον αστερισμό των μνημονίων και της επιβολής μηχανισμού δημοσιονομικής προσαρμογής. Εκείνη την περίοδο, όπως σημειώνει ο κ. Ηλιάκης, οι επιχειρήσεις αναρωτιούνταν εάν θα πρέπει να διαθέτουν παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έκτοτε όλα έχουν αλλάξει: το ψηφιακό μάρκετινγκ είναι σύνθετη υπόθεση που απαιτεί εξειδικευμένες υπηρεσίες, στρατηγική, ανάλυση δεδομένων και ολοκληρωμένη διαχείριση πελατών (CRM), τονίζει ο CEO της Sleed, η οποία αριθμεί 200 εργαζομένους.

Για το σύνολο της φετινής χρονιάς, η εταιρεία αναμένει ρυθμό ανάπτυξης της τάξεως του 15% και κύκλο εργασιών περίπου 10 εκατ. ευρώ. Όπως σημειώνει ο κ. Ηλιάκης, η εταιρεία σταθερά από την ίδρυσή της αναπτύσσεται κάθε χρόνο κατά 20%.

Ποιο είναι το modus operandi της εταιρείας; Η διασύνδεση της επιχειρηματικής δραστηριότητας με την επικοινωνία και την τεχνολογία, αναφέρει ο κ. Ηλιάκης.

Ψηφιακό μάρκετινγκ και ΑΙ

Το ψηφιακό μάρκετινγκ -πυλώνας της συνολικής επιχειρηματικής στρατηγικής- έχει καταστεί το απόλυτο εργαλείο για τις επιχειρήσεις, με τον κ. Ηλιάκη να επισημαίνει ότι η τεχνολογία και το μάρκετινγκ βαδίζουν πλέον χέρι-χέρι. «Μέχρι εχθές εννοούσαμε τεχνολογία και εννοούσαμε απλώς το διαδίκτυο. Σήμερα μιλάμε για μάρκετινγκ, διαδίκτυο και τεχνητή νοημοσύνη», σημειώνει. Και προσθέτει πως όσο η τεχνολογία εξελίσσεται, τόσο πιο δύσκολο γίνεται για μία επιχείρηση να παραμείνει ανταγωνιστική εάν δεν γνωρίζει να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα εργαλεία.

Όπως επισημαίνει στη συνέντευξή του στο newsit.gr ο Στέλιος Ηλιάκης, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Sleed, της εταιρείας ψηφιακού μάρκετινγκ, η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη (AI) αναδιαμορφώνουν το επιχειρηματικό τοπίο. Συγκρίνοντας την έλευση της τεχνητής νοημοσύνης με τη Βιομηχανική Επανάσταση, ο CEO της Sleed τονίζει ότι το AI προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες αλλά εμφανίζει και προκλήσεις. «Είναι ένας διαρκής αγώνας.

Όσοι αξιοποιήσουν το ΑΙ ως ένα επιπρόσθετο εργαλείο σε σχέση με όσα ήδη κάνουν, θα έχουν πιθανότατα και πολύ καλύτερα αποτελέσματα», αναφέρει. Για παράδειγμα, όπως εξηγεί, η εκθετική ταχύτητα της ανάλυσης δεδομένων επιτρέπει πλέον σε μικρότερες εταιρείες να εξάγουν συμπεράσματα πολύ πιο σύντομα, έργο που παλαιότερα απαιτούσε μήνες και πολυπληθείς ομάδες.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη απαιτεί διαφορετικό τρόπο σκέψης. Σε αυτό προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους μας», καταλήγει ο κ. Ηλιάκης.