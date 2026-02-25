Χάρης Γρυπάρης (Coffee Berry): Τα μυστικά του καφέ και η επέκταση στο εξωτερικό

Μπορεί η Ελλάδα να χαρακτηρίζεται συχνά ως η χώρα του καφέ, όμως τον τίτλο του πρωταθλητή στην κατανάλωση καφεΐνης διεκδικούν πολλά κράτη του εξωτερικού. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές ελληνικές αλυσίδες καφέ, όπως η Coffee Berry, διευρύνουν συνεχώς το διεθνές αποτύπωμά τους, ενισχύοντας την παρουσία τους εκτός Ελλάδας.

Τη στρατηγική εξωστρέφειας, καθώς και το σχέδιο ανάπτυξης στην Ελλάδα, περιγράφει στο Newsit.gr ο Χάρης Γρυπάρης, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Coffee Berry, η οποία δραστηριοποιείται ήδη σε επτά χώρες.

Πρόσφατος σταθμός της εταιρείας υπήρξε η Ουγγαρία. «Εγκαινιάσαμε το πρώτο κατάστημα μέσα στο αεροδρόμιο Βουδαπέστης πριν από περίπου ένα μήνα και πηγαίνει πάρα πολύ καλά» σημειώνει. Όπως προσθέτει, το επόμενο διάστημα η Coffee Berry δρομολογεί τη δημιουργία δύο νέων καταστημάτων σε Παρίσι και Βρυξέλλες.

Ο κ. Γρυπάρης δίνει έμφαση στην ποιότητα και τη συνολική εμπειρία του καταναλωτή. Όπως προσθέτει, η Coffee Berry, που αριθμεί σήμερα στην Ελλάδα 135 καταστήματα, σχεδιάστηκε εξαρχής για να είναι ένα brand που «θα αντέξει στον χρόνο» και όχι ένα trend το οποίο θα γίνει μόδα. Το DNA της εταιρείας παραμένει βασισμένο στον ποιοτικό καφέ και για το λόγο αυτό εστιάζουμε σε ένα συγκεκριμένο segment της αγοράς, με στόχο να είναι μια «artisan speciality αλυσίδα». Αυτή η προσήλωση στην ποιότητα είναι που επιτρέπει στα ελληνικά brands να κάνουν «τεράστια άλματα» απέναντι στον διεθνή ανταγωνισμό.

Για την ελληνική αγορά καφέ, ο κ. Γρυπάρης επισημαίνει πως είναι «πάρα πολύ ώριμη», παρά το μικρό μέγεθος της χώρας. «Υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά πρέπει να υπάρχει συνέπεια και συγκεκριμένη ταυτότητα προκειμένου ένα brand να μπορέσει να παραμείνει στην ελληνική αγορά» αναφέρει.

Οι αυξήσεις στο κόστος της ενέργειας και η δυσκολία εύρεσης ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν ορισμένες από τις μεγαλύτερες προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπος ο συγκεκριμένος κλάδος.

Μία από τις κινήσεις που διαφοροποιούν την Coffee Berry είναι η δημιουργία προϊόντων χωρίς γλουτένη. Ο κ. Γρυπάρης εξηγεί πως η κίνηση αυτή δεν ήταν ένα απλό εργαλείο μάρκετινγκ, αλλά «στάση ζωής» που προέκυψε από το γεγονός ότι η εταιρεία αφουγκράστηκε τις ανάγκες των καταναλωτών. Η αποδοχή των ροφημάτων χωρίς γλουτένη, όπως τονίζει χαρακτηριστικά, είναι «τρομερά μεγάλη, σε σημείο που δεν το περιμέναμε ούτε εμείς», γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω επενδύσεις σε εξειδικευμένες κατηγορίες προϊόντων.

Η Coffee Berry έχει ιδρύσει και advisory board που πλαισιώνεται από διεθνείς προσωπικότητες και λειτουργεί ως στρατηγικός επιταχυντής. Με αυτή την κίνηση, όπως εξηγεί ο κ. Γρυπάρης, η εταιρεία επιδιώκει να αποκτήσει πολλαπλές οπτικές και να αποφύγει πιθανά λάθη κατά τη διείσδυσή της σε ξένες αγορές.

Η Coffee Berry διαθέτει καθετοποιημένη μονάδα επεξεργασίας καφέ στη βιομηχανική ζώνη Κορωπίου και σε έκταση 2.500 τ.μ., ενώ υλοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 12 εκατ. ευρώ. Από τη διεθνή δραστηριότητα προέρχεται άνω του 30% του συνολικού κύκλου εργασιών, ποσοστό που αναμένεται να αυξηθεί στο 50% την επόμενη τριετία.