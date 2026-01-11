Θεοδωρικάκος: Η εκλογή Μητσοτάκη σηματοδότησε τη μεταρρυθμιστική πορεία της ΝΔ

Στα 10 χρόνια από την εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην προεδρία της Νέα Δημοκρατία αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, σε άρθρο του με τίτλο «Συμφωνία Αλήθειας με τους πολίτες» στην εφημερίδα «Κυριακάτικη Απογευματινή».

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος σημειώνει ότι η επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη το 2016 αποτέλεσε απάντηση σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τη χώρα, συνδυάζοντας – όπως αναφέρει – την ενότητα της παράταξης, την ιδεολογική συνέπεια και την ανανέωση.

Όπως υπογραμμίζει, την περίοδο εκείνη η Ελλάδα βρισκόταν «στο πιο κρίσιμο σημείο της μεταπολιτευτικής της πορείας», με την κοινωνία εξαντλημένη από τη δημοσιονομική κρίση και ευάλωτη στον λαϊκισμό και τη δημαγωγία. Σε αυτό το περιβάλλον, κατά τον ίδιο, η Νέα Δημοκρατία κλήθηκε να αναλάβει εκ νέου ευθύνη διακυβέρνησης και να επαναφέρει τη χώρα σε τροχιά σύγκλισης με την Ευρώπη.

Στο άρθρο του, ο υπουργός Ανάπτυξης αναφέρει ότι η πολιτική πρόταση της ΝΔ, υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, διαμορφώθηκε πάνω σε μια σύγχρονη μεταρρυθμιστική κατεύθυνση, με ξεκάθαρο σχέδιο για την οικονομία, το κράτος και τη θεσμική αξιοπιστία, απέναντι – όπως σημειώνει – στον λαϊκισμό και τη δημαγωγία.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις ιδρυτικές αξίες της παράταξης, όπως αυτές διατυπώθηκαν από τον Κωνσταντίνος Καραμανλής, με έμφαση στον πατριωτισμό, την ελευθερία και την αλληλεγγύη, αλλά και στη στρατηγική διεύρυνσης προς ευρύτερες κοινωνικές δυνάμεις.

Ο κ. Θεοδωρικάκος κάνει λόγο για τη «Συμφωνία Αλήθειας» με τους πολίτες, η οποία – όπως αναφέρει – αποτέλεσε τη βάση για μια θετική εναλλακτική πρόταση, με στόχο την υγιή επιχειρηματικότητα, τον εκσυγχρονισμό του κράτους, τη δημοσιονομική ευθύνη και τον σταθερό ευρωπαϊκό προσανατολισμό.

Τέλος, επισημαίνει ότι δέκα χρόνια μετά, το βασικό δίδαγμα παραμένει πως όταν η πολιτική επιλέγει την ενότητα, την αλήθεια και τη συνέπεια σε ένα σχέδιο ευθύνης και προοπτικής, μπορεί να αλλάξει την πορεία της χώρας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του άρθρου του:

Η Ελλάδα τo 2015 βρίσκεται στο πιο κρίσιμο σημείο της μεταπολιτευτικής της πορείας – βαθιά πληγωμένη από τη δημοσιονομική κρίση, έφτασε στα πρόθυρα της χρεοκοπίας στο α’ εξάμηνο του 2016, με μια κοινωνία εξαντλημένη, θυμωμένη και ευάλωτη στη δημαγωγία και τον λαϊκισμό.

Μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, η Νέα Δημοκρατία ήταν ο μόνος παραδοσιακός πολιτικός πυλώνας που είχε μείνει όρθιος – αλλά είχε ηττηθεί. Το μεγάλο διακύβευμα δεν ήταν απλώς το ποιος θα ηγηθεί. Ήταν το εάν η παράταξη μπορεί να αναλάβει την ευθύνη να βγει μπροστά, να βάλει τέλος στην εποχή του διχασμού και να επαναφέρει τη χώρα σε τροχιά σύγκλισης με την Ευρώπη, με όρους βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.

Απέναντι σε αυτή τη σύνθετη πρόκληση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποτέλεσε μια επιλογή που συνδύαζε ενότητα, ιδεολογική συνέπεια και ανανέωση.

Με πίστη στις ιδρυτικές αξίες της μεγάλης λαϊκής φιλελεύθερης παράταξης, όπως τις όρισε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής: τον πατριωτισμό, την ελευθερία, την αλληλεγγύη. Αλλά ταυτόχρονα και με μια καθαρή στρατηγική ανανέωσης και διεύρυνσης, εκπροσωπώντας όλους τους Έλληνες, τον κόσμο της εργασίας και της δημιουργικότητας. Αυτό που περιγράφαμε τότε ως «η Ελλάδα που ξυπνάει νωρίς», υπερβαίνοντας τις παλιές διαχωριστικές γραμμές Αριστεράς–Δεξιάς, χωρίς να αρνούμαστε την πολιτική ταυτότητα της παράταξης.

Οι αρχικές μετρήσεις της εποχής έδειχναν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε λίγες πιθανότητες να κερδίσει τις εσωκομματικές εκλογές. Ωστόσο, η πορεία απέδειξε ότι η πολιτική ιστορία δεν είναι προκαθορισμένη. Είναι μια ζωντανή, εξελισσόμενη διαδικασία, που ανταμείβει τη συνέπεια, τη σοβαρότητα και τη μετριοπάθεια.

Η Νέα Δημοκρατία, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ηγεσία της, διαμόρφωσε μια σύγχρονη μεταρρυθμιστική πρόταση, απέναντι στον λαϊκισμό και τη δημαγωγία, και αγκάλιασε ευρύτερες κοινωνικές δυνάμεις με ξεκάθαρο σχέδιο που έδινε απαντήσεις για το πού θέλουμε να πάει η χώρα.

Μια πρόταση που πήρε μορφή στη «Συμφωνία Αλήθειας» με τους πολίτες για μια θετική εναλλακτική στο μίσος και τον διχασμό: υγιή επιχειρηματικότητα, αλλαγές στο κράτος, εκσυγχρονισμό, θεσμική αξιοπιστία και σταθερό ευρωπαϊκό προσανατολισμό, με δημοσιονομική ευθύνη, αξιοπιστία και σοβαρότητα. Με τις σταθερές ιδεολογικές αναφορές της Νέας Δημοκρατίας να δοκιμάζονται και να δικαιώνονται στην πράξη. Στον πατριωτισμό με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η ασύμμετρη απειλή στο μεταναστευτικό. Στην αλληλεγγύη που στήριξε τις δύσκολες αποφάσεις της πανδημίας, με προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Και στη σταδιακή ανάκτηση της αξιοπιστίας της χώρας, που ανοίγει τον δρόμο για ένα νέο παραγωγικό πρότυπο ανάπτυξης για πιο ισχυρή και ανταγωνιστική οικονομία και ταχύτερη σύγκλιση με την Ευρώπη.

Συνεχίζουμε με υπευθυνότητα τον δρόμο των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων για ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό κράτος, κοινωνική συνοχή και πιο παραγωγική και εξωστρεφή οικονομία. Γιατί μόνο έτσι μπορούν να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο τα εισοδήματα και να βελτιωθεί το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων.

Με τη στήριξη και τις θυσίες των πολιτών, η πατρίδα μας έχει κάνει σημαντικά βήματα μπροστά. Αλλά αξίζει πάντα να θυμόμαστε ότι τίποτα από όσα πετύχαμε δεν ήταν δεδομένο. Έγιναν ιστορία, γιατί κάποιοι ανέλαβαν την ευθύνη να τα κάνουν πράξη. Αυτό, δέκα χρόνια μετά, παραμένει ίσως το πιο ουσιαστικό δίδαγμα: όταν η πολιτική ενώνει, επιλέγει την αλήθεια και υπηρετεί με συνέπεια ένα σχέδιο ευθύνης και προοπτικής, τότε μπορεί πράγματι να αλλάξει την πορεία της χώρας.