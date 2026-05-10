Η Δανία «παγώνει» τα data centers λόγω ενεργειακής κρίσης

Η Δανία, μια από τις πλέον προηγμένες χώρες της Ευρώπης στην πράσινη ενέργεια και στις ψηφιακές υποδομές, βρίσκεται αντιμέτωπη με πρωτοφανή ενεργειακή κρίση καθώς το δίκτυο υπερφορτώνεται από τη ζήτηση λόγω της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης και των data centers.

Η κρατική εταιρεία διαχείρισης ηλεκτρικού δικτύου στη Δανία αποφάσισε να «παγώσει» προσωρινά όλες τις νέες μεγάλες συνδέσεις στο εθνικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς οι αιτήσεις κατανάλωσης έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο «αποτυπώνοντας» τις διαστάσεις που έχει λάβει η ενεργειακή κρίση.

Το μέτρο αφορά κυρίως τα μεγάλα data centers που εξυπηρετούν εφαρμογές cloud και τεχνητής νοημοσύνης, με τις αρχές να εξετάζουν πλέον ακόμη και μόνιμους περιορισμούς στην ανάπτυξή τους.

Οι αιτήσεις για νέες συνδέσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο έφτασαν συνολικά τα 60 GW, όταν η μέγιστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της Δανίας ανέρχεται μόλις στα 7 GW σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNBC. Από αυτές τις αιτήσεις, περίπου 14 GW προέρχονται αποκλειστικά από data centers.

Oι ενεργειακές ανάγκες των νέων τεχνολογικών επενδύσεων υπερβαίνουν κατά σχεδόν εννέα φορές τις σημερινές δυνατότητες του εθνικού συστήματος.

Η Energinet, πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας, χαρακτήρισε την κατάσταση ως «έκρηξη αιτήσεων», ανακοινώνοντας τρίμηνο μορατόριουμ για νέες εγκρίσεις μέχρι να επαναξιολογηθεί ο τρόπος διαχείρισης του δικτύου. Ωστόσο, στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι η αναστολή μπορεί να παραταθεί.

Οι αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη

Η κρίση στη Δανία δεν είναι μεμονωμένο φαινόμενο. Η παγκόσμια έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνει ραγδαία την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από data centers, τα οποία λειτουργούν πλέον ως «βιομηχανίες συνεχούς κατανάλωσης».

Σύμφωνα με διεθνείς εκτιμήσεις, η κατανάλωση ρεύματος των data centers αυξήθηκε κατά 17% μέσα στο 2025, ενώ η ενεργειακή κατανάλωση των AI-focused εγκαταστάσεων προβλέπεται να τριπλασιαστεί έως το 2030.

Οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες επιλέγουν τις σκανδιναβικές χώρες για «φθηνή» και πράσινη ενέργεια, ψυχρό κλίμα που μειώνει το κόστος ψύξης των επεξεργαστών και σταθερό πολιτικό και επενδυτικό περιβάλλον.

Ωστόσο, το ίδιο αυτό μοντέλο επιτυχίας έχει πλέον μετατραπεί σε πηγή πίεσης για το δίκτυο. Η Δανία είχε εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε σημαντικό κόμβο ευρωπαϊκών data centers. Στη χώρα δραστηριοποιούνται τεχνολογικοί κολοσσοί όπως η Microsoft, η Google και η Apple.

Η Microsoft έχει δεσμεύσει επενδύσεις ύψους 3 δισ. δολαρίων για υποδομές στη Δανία την περίοδο 2023-2027.

Η εγκατεστημένη ισχύς data centers στη χώρα ανέρχεται σήμερα σε περίπου 398 MW Επιπλέον εγκαταστάσεις βρίσκονται υπό κατασκευή. Η αγορά προβλέπεται να φτάσει τα 1,2 GW έως το 2030.

Η αναστολή νέων συνδέσεων δημιουργεί σοβαρή αβεβαιότητα για τις μελλοντικές επενδύσεις. Στελέχη της αγοράς προειδοποιούν ότι οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης μετακινούνται πολύ γρήγορα σε άλλες χώρες όταν δεν υπάρχουν σαφή χρονοδιαγράμματα ή διαθεσιμότητα ενέργειας.

«Πόλεμος» μεταξύ πολιτών και data centers

Η πίεση που έχει επιφέρει η ενεργειακή κρίση άνοιξε πολιτική συζήτηση σχετικά με το ποιος θα έχει προτεραιότητα για πρόσβαση στο δίκτυο.

Ο επικεφαλής της Danish Data Center Industry, Χένρικ Χάνσεν, χαρακτήρισε την ουρά αιτήσεων ως «φανταστική», υποστηρίζοντας ότι πολλά έργα δεν πρόκειται ποτέ να υλοποιηθούν. Παράλληλα ζήτησε αυστηρότερα κριτήρια ωριμότητας επενδύσεων πριν εγκριθούν νέες ενεργειακές συνδέσεις.

Η δημόσια συζήτηση πλέον περιστρέφεται γύρω από το αν η διαθέσιμη ενέργεια πρέπει να κατευθυνθεί προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, τη βιομηχανία, ή τα data centers της τεχνητής νοημοσύνης.