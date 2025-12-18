Wall Street: Άλμα για S&P 500 και Nasdaq μετά τα ήπια στοιχεία πληθωρισμού

Την τετραήμερη πτωτική του πορεία διέκοψε ο S&P 500 την Πέμπτη (18/12/25) στο κλείσιμο της Wall Street, ενισχυμένος από στοιχεία για τον πληθωρισμό χαμηλότερα των εκτιμήσεων, τα οποία αναζωπύρωσαν τις προσδοκίες για χαμηλότερα επιτόκια το 2026, καθώς και από τις θετικές προβλέψεις της κατασκευάστριας τσιπ Micron Technology.

Συγκεκριμένα, στο κλείσιμο της Wall Street, ο ευρύς δείκτης της αγοράς S&P 500 κατέγραψε άνοδο 0,79%, κλείνοντας στις 6.774,77 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύθηκε κατά 1,38% και διαμορφώθηκε στις 23.006,36 μονάδες. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημείωσε πιο περιορισμένα κέρδη, ενισχυόμενος κατά 65,88 μονάδες ή 0,14%, για να κλείσει στις 47.951,85 μονάδες.

Η καθυστερημένη έκθεση για τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του Νοεμβρίου – η πρώτη μετά τη λήξη της αναστολής λειτουργίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ τον προηγούμενο μήνα – έδειξε ετήσιο πληθωρισμό 2,7%, σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας (BLS), χαμηλότερα από το 3,1% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Dow Jones. Ο δομικός ΔΤΚ, που εξαιρεί τρόφιμα και ενέργεια, διαμορφώθηκε στο 2,6% σε ετήσια βάση, επίσης κάτω από την πρόβλεψη του 3%, σύμφωνα με το Cnbc.

Η έκθεση είχε αρχικά προγραμματιστεί να δημοσιευθεί στις 10 Δεκεμβρίου, ωστόσο αναβλήθηκε λόγω της μεγαλύτερης σε διάρκεια αναστολής λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης. Η BLS είχε ακυρώσει τη δημοσίευση των στοιχείων για τον πληθωρισμό του Οκτωβρίου στα τέλη Νοεμβρίου, γεγονός που σημαίνει ότι τα στοιχεία της Πέμπτης δεν περιλάμβαναν όλα τα συνήθη δεδομένα μιας τυπικής έκθεσης ΔΤΚ.

Λόγω της απουσίας συγκριτικών στοιχείων για τον Οκτώβριο, αρκετοί οικονομολόγοι εμφανίζονται επιφυλακτικοί στο να ερμηνεύσουν την ένδειξη αυτή ως την απαρχή μιας σταθερής αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού, ενώ ορισμένοι εκφράζουν ανησυχίες για τον τρόπο υπολογισμού του πληθωρισμού στην αγορά κατοικίας. Παρ’ όλα αυτά, οι μετοχές διατήρησαν τα κέρδη τους μετά τη δημοσίευση της έκθεσης, καθώς και οι αρχικές αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας διαμορφώθηκαν χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων.