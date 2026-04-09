ΑΑΔΕ: Πληρωμή 19,8 εκατ. ευρώ σε σχεδόν 57.000 αγρότες

Στην ολοκλήρωση της πληρωμής της 2ης εκκαθάρισης της Παρέμβασης Π3-71 «Ενισχύσεις σε περιοχές με φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του ΣΣ ΚΑΠ 2023–2027 προχώρησε η ΑΑΔΕ για τους αγρότες, μετά την έκδοση της 1ης τροποποίησης της υπ’ αρ. 351165/16.12.2025 απόφασης ένταξης.

Συγκεκριμένα, το συνολικό ποσό των πιστώσεων φτάνει τα περίπου 19,84 εκατ. ευρώ και αφορά 56.969 αγρότες για το έτος ενίσχυσης 2025, μετά την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διοικητικών και διασταυρωτικών ελέγχων. Η πληρωμή περιλαμβάνει περιπτώσεις κατανομής βοσκοτοπικών εκτάσεων και ελέγχους επικάλυψης με τις επιλέξιμες περιοχές, καλύπτοντας μόνο το τμήμα του τεμαχίου που επικαλύπτεται, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ.

Η ανάλυση της πληρωμής ανά δράση έχει ως εξής:

Η παρούσα πληρωμή ξεχωρίζει για την εκτεταμένη επεξεργασία και αποδέσμευση πολλών αγροτεμαχίων. Η καταβολή των ποσών έγινε μόνο μετά από ελέγχους και διασταυρώσεις στοιχείων.

Η σημερινή πληρωμή εντάσσεται στον προγραμματισμό του Β’ τριμήνου 2026, όπως είχε ανακοινωθεί στις 12 Μαρτίου, και ολοκληρώθηκε εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος.

Συγκεκριμένα:

25.623 αγροτεμάχια αποδεσμεύτηκαν και πληρώθηκαν μετά από ελέγχους ιδιοκτησίας.

11.468 αγροτεμάχια αποδεσμεύτηκαν και πληρώθηκαν κατόπιν αξιολόγησης νεότερων προσκομισθέντων στοιχείων επί των αποτελεσμάτων του Συστήματος Παρακολούθησης Εκτάσεων (monitoring).

2.001 αγροτεμάχια αποδεσμεύτηκαν και πληρώθηκαν μετά από διασταύρωση με το Κτηματολόγιο (ΚΑΕΚ).

1.875 αγροτεμάχια πληρώθηκαν μετά από διορθώσεις στοιχείων που σχετίζονται με εγγραφές του Ελληνικού Δημοσίου στο Κτηματολόγιο.

Με την αξιοποίηση ψηφιακών συστημάτων και την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου, διασφαλίζεται ότι οι ενισχύσεις καταλήγουν στους πραγματικούς και νόμιμους δικαιούχους.