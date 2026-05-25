Σταθερά τιμολόγια ρεύματος τον Ιούνιο δείχνει η χονδρική – Στενή, αλλά όχι απόλυτη η σχέση μεταξύ των δύο αγορών

Σε αντίστοιχα επίπεδα με τον Απρίλιο βρίσκεται αυτό το μήνα η τιμή χονδρικής ηλεκτρικού ρεύματος, γεγονός που οδηγεί σε πιθανή σταθεροποίηση στα τιμολόγια λιανικής ενόψει του Ιουνίου.

Συγκεκριμένα, η χονδρική βρέθηκε μέχρι τώρα αυτό το μήνα στα 89 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έναντι 88 ευρώ τον Απρίλιο. Μικρή άνοδος παρατηρείται σε σχέση με τον περσινό Μάιο, όταν και έφτασε τα 81 ευρώ. Καθώς το κόστος χονδρικής αποτελεί το βασικότερο παράγοντα που σχηματίζει τα τιμολόγια λιανικής του ρεύματος, ενόψει του Ιουνίου δεν αναμένονται σημαντικές διαφοροποιήσεις στα πράσινα προϊόντα.

Υπάρχει, πάντως, ένα σενάριο όπου οι προμηθευτές φοβούμενοι μια εκτόξευση των τιμών φυσικού αερίου μέσα στο καλοκαίρι, θα μπορούσαν να επιλέξουν να αυξήσουν σταδιακά τα τιμολόγιά τους ήδη από τον Ιούνιο. Η λογική σε αυτή την περίπτωση λέει ότι είναι προτιμότερο οι όποιες αυξήσεις να γίνουν βήμα-βήμα, παρά μονομιάς.

Ποια είναι η σχέση μεταξύ χονδρικής και λιανικής

Ως προς τη σχέση της χονδρικής με τη λιανική, ενδιαφέρουσα στοιχεία παρουσίασε πρόσφατα το Green Tank. Σε έκθεσή του αναφέρει ότι ο βαθμός συσχέτισης των δύο αγορών ήταν την τελευταία διετία στο 0,63.

Επίσης, ιδιαίτερα στενή είναι η σχέση της χονδρικής τιμής με την ωριαία ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο, καθώς ο εν λόγω δείκτης βρέθηκε πέρυσι στο 0,69. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι τους μήνες με υψηλή παραγωγή από ορυκτό αέριο αναμένονται ακριβά πράσινα τιμολόγια τον επόμενο μήνα, και το αντίθετο για τους μήνες που χαρακτηρίζονται από χαμηλή παραγωγή με καύσιμο το αέριο.

Πάντως, μέσα στην τελευταία διετία υπήρξαν και ορισμένες φορές όπου ενώ η τιμή του προηγούμενου μήνα στην χονδρεμπορική αγορά παρουσίαζε πτωτική πορεία, η μέση τιμή των πράσινων τιμολογίων κινήθηκε ανοδικά. Μάλιστα, η απόκλιση μεταξύ χονδρεμπορικής του προηγούμενου μήνα και λιανικής τιμής στα πράσινα τιμολόγια μεγάλωσε ιδιαίτερα κατά το δεύτερο μισό του 2025.