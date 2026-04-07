ΑΑΔΕ: Πληρωμή 202 εκ. ευρώ για 294 χιλ. αγροτεμάχια κατόπιν ελέγχων

Στην ολοκλήρωση σημαντικού κύκλου εκταμιεύσεων προχώρησε η ΑΑΔΕ, οι οποίες βασίστηκαν σε εκτεταμένους διοικητικούς και διασταυρωτικούς ελέγχους. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εκκαθάριση και αποδέσμευση αγροτεμαχίων, διαδικασία κρίσιμη για τη διασφάλιση της νομιμότητας των ενισχύσεων και την ορθή στόχευση των πληρωμών.

Ειδικότερα, μετά από συμψηφισμούς ύψους 264.613 ευρώ σε παλαιές οφειλές, έπειτα από τους ελέγχους της ΑΑΔΕ, το συνολικό ποσό των πιστώσεων φτάνει τα 201,98 εκατ. ευρώ. Οι πληρωμές καλύπτουν δεκάδες χιλιάδες δικαιούχους, με ενισχύσεις να καταβλήθηκαν σε 128.063 μοναδικά άτομα και συμψηφισμοί να έγιναν σε 1.075 ΑΦΜ.

Έμφαση στους ελέγχους και τα αγροτεμάχια

Η παρούσα πληρωμή χαρακτηρίζεται από την εκτεταμένη επεξεργασία και αποδέσμευση πολύ μεγάλου αριθμού αγροτεμαχίων, τα οποία κατέστη δυνατό να πληρωθούν αποκλειστικά μετά από ελέγχους και διασταυρώσεις στοιχείων.

Συγκεκριμένα:

185.151 αγροτεμάχια αποδεσμεύτηκαν και πληρώθηκαν μετά από ελέγχους ιδιοκτησίας.

86.383 αγροτεμάχια αποδεσμεύτηκαν και πληρώθηκαν κατόπιν αξιολόγησης νεότερων στοιχείων από ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων του Συστήματος Παρακολούθησης Εκτάσεων (monitoring).

2.801 αγροτεμάχια αποδεσμεύτηκαν και πληρώθηκαν μετά από διασταύρωση με το Κτηματολόγιο (ΚΑΕΚ).

19.804 αγροτεμάχια πληρώθηκαν μετά από διορθώσεις στοιχείων που σχετίζονται με εγγραφές του Ελληνικού Δημοσίου στο Κτηματολόγιο.

Συνολικά, πάνω από 294 χιλ. αγροτεμάχια οδηγήθηκαν σε πληρωμή, αποκλειστικά κατόπιν ελέγχου, γεγονός που αποδεικνύει την ένταση και την ποιότητα των παρεμβάσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή κατανομή των ενισχύσεων.

Η ΑΑΔΕ συνεχίζει με συνέπεια τις πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων και προγραμμάτων για το Β’ τρίμηνο του 2026, εφαρμόζοντας ένα σύγχρονο, ελεγχόμενο και αποδοτικό μοντέλο διαχείρισης πληρωμών, με επόμενη προγραμματισμένη πληρωμή την Παρέμβαση Π3-71 (Εξισωτική Αποζημίωση) του ΣΣΚΑΠ 2023-2027 έως την Μεγάλη Πέμπτη, 9 Απριλίου.