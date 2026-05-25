Στα 2,14 ευρώ το λίτρο σκαρφάλωσε η βενζίνη – Στα ύψη οι τιμές των καυσίμων παρά την πτώση στις διεθνείς τιμές

Η αύξηση των τιμών στην αντλία κορυφώνεται μετά το πρόσφατο «ράλι» του πετρελαίου, με τις μέσες τιμές να φτάνουν στην οροφή των 2,14 ευρώ το λίτρο στην αμόλυβδη και σε ορισμένες περιοχές της χώρας να ξεπερνούν και τα 2,3 ευρώ.

Αν και τη Δευτέρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου Βrent κινούνταν πτωτικά, στον απόηχο των προσδοκιών για συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν σε σχέδιο τερματισμού των εχθροπραξιών, οι τιμές στην αντλία σήμερα (25.05.2026) παραμένουν υψηλές.

Πρακτικά, αποτυπώνεται στις τιμές των καυσίμων στα βενζινάδικα η εκρηκτική άνοδος των διεθνών τιμών που προηγήθηκε. Εξάλλου, τα διυλιστήρια προμηθεύονται πετρέλαιο με τις τιμές που ίσχυαν την προηγούμενη εβδομάδα, πριν δηλαδή παρατηρηθεί η τάση μείωσης.

Έτσι, παρά τη σημερινή πτώση των διεθνών τιμών κάτω από τα 98 δολάρια το βαρέλι (Brent), αυτή η τιμή δεν έχει περάσει στα διυλιστήρια που έχουν προμηθευτεί πετρέλαιο όταν οι τιμές ήταν πάνω από 105 δολάρια το βαρέλι.

Έτσι, με βάση τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Καυσίμων την Κυριακή (24.05.2026) η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης διαμορφώθηκε στα 2,14 ευρώ, ενώ αυτή της σούπερ αμόλυβδης, στα 2,33 ευρώ. Η τιμή του diesel κίνησης κυμάνθηκε χαμηλότερα, καθώς ευνοείται από την επιδότηση στη αντλία, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται σε 1,82 ευρώ.

Πρόκειται για τις υψηλότερες τιμές των τελευταίων δέκα ημερών, με την κατάσταση σε ορισμένες απομακρυσμένες περιοχές να είναι αποκαρδιωτική. Τα ίδια στοιχεία αναφέρουν ότι χθες Κυριακή (24.5.2026) η μέση τιμή της αμόλυβδης στις Κυκλάδες έφτασε στα 2,3 ευρώ το λίτρο. Αυτό σημαίνει ότι σε ορισμένα πρατήρια η τιμή της αμόλυβδης ήταν πάνω από αυτά τα επίπεδα.

Μεγάλη ακρίβεια στα καύσιμα βιώνουν πολλές ακόμη τουριστικές περιοχές όπως η Κρήτη, η Κεφαλονιά, Κέρκυρα κ.α., όπου η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει ξεπεράσει τα 2,18 ευρώ το λίτρο.