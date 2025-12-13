Αγρότες: Πάνω από 2 εκατ. ευρώ σε ενισχύσεις για μηδική στον Έβρο και βιομηχανική τομάτα στην Ημαθία

Κρατικές ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), συνολικού ύψους 2.104.755 ευρώ, προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τη στήριξη παραγωγών που υπέστησαν ζημίες λόγω έκτακτων συνθηκών. Η απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι ενισχύσεις της ΚΥΑ αφορούν την καλλιέργεια μηδικής στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, η οποία επλήγη ως άμεσο επακόλουθο των περιοριστικών μέτρων για τις ζωονόσους ευλογιά και πανώλη το 2024, καθώς και την παραγωγή βιομηχανικής τομάτας στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, που υπέστη σοβαρές ζημίες από τα ακραία καιρικά φαινόμενα (Daniel) το 2023.

Για τους παραγωγούς μηδικής στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται στα 65 ευρώ ανά στρέμμα, ενώ για τους παραγωγούς βιομηχανικής τομάτας στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας ανέρχεται στα 563,5 ευρώ ανά στρέμμα, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας. Οι επαγγελματίες αγρότες που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων θα λάβουν το σύνολο της ενίσχυσης, ενώ οι λοιποί δικαιούχοι το 50%.

Η χρηματοδότηση της δράσης καλύπτεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ). Αρμόδιος φορέας για την εφαρμογή και την καταβολή των ενισχύσεων είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος θα προχωρήσει στους απαραίτητους διασταυρωτικούς ελέγχους και στην πίστωση των ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός δήλωσε ότι «με τη συγκεκριμένη παρέμβαση, το ΥΠΑΑΤ συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τον πρωτογενή τομέα και τους παραγωγούς που δοκιμάστηκαν από έκτακτες κρίσεις, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και τη συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας στις πληγείσες περιοχές».