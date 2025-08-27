Ανεβαίνει στα 4,79 δισ. ευρώ το κόστος του σχεδίου ανάπτυξης του ΔΕΔΔΗΕ για την πενταετία ως το 2030

Η αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών και η θωράκιση του δικτύου διανομής απέναντι σε ακραία φυσικά φαινόμενα, όπως πυρκαγιές, απαιτούν υψηλές επενδύσεις από την πλευρά του ΔΕΔΔΗΕ. Αυτό είναι το συμπέρασμα που προκύπτει από τις διαδοχικές αυξήσεις προϋπολογισμού του πενταετούς σχεδίου ανάπτυξης (ΣΑΔ) που καταστρώνει ο διαχειριστής.

Ενδεικτικό είναι ότι από τα 2,2 δισ. ευρώ για το 2022-2026, το κόστος των επενδύσεων για το 2024-2028 ανέβηκε στα 3 δισ. ευρώ και πλέον ο ΔΕΔΔΗΕ υπέβαλε σε διαβούλευση το σχέδιο 2026-2030, που έχει προϋπολογισμό 4,79 δισ. ευρώ.

Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, η ρυθμιστική αρχή ενέργειας (ΡΑΑΕΥ) δεν αναμένεται να κάνει δεκτό το νέο σχέδιο στο σύνολό του, άρα θα έχει εν τέλει μάλλον χαμηλότερο κόστος όταν εγκριθεί. Για παράδειγμα, το αμέσως προηγούμενο ΣΑΔ περιορίστηκε από τα 3,2 στα 3 δισ. ευρώ.

Πάντως, και πάλι αναμένεται να προκύψει μια σημαντική αύξηση του κόστους, το οποίο τελικά ο ΔΕΔΔΗΕ ανακτά από τους καταναλωτές μέσω των ρυθμιζόμενων χρεώσεων των λογαριασμών.

Στο νέο πενταετές ο ΔΕΔΔΗΕ έχει συμπεριλάβει συνολικά 204 έργα. Το 1,7 δισ. ευρώ αφορά τα “Λοιπά Έργα Δικτύου”, όπου περιλαμβάνονται οι έξυπνοι μετρητές. Οι δαπάνες για την εγκατάστασή τους θα φτάσουν το 1,433 δισ. κατά την περίοδο 2026-2030. Κεντρικός στόχος είναι να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των ρευματοκλοπών που στοιχίζει ακριβά στους νομοταγείς πολίτες, οι οποίοι στην προκειμένη περίπτωση εκτιμάται πως ό,τι πληρώσουν, θα το πάρουν πίσω και με το παραπάνω. Αξίζει να θυμίσουμε ότι το 2022, το κόστος από τις ρευματοκλοπές ανερχόταν κοντά στα 100 εκατ. ευρώ ανά μήνα.

Παράλληλα, οι έξυπνοι μετρητές θα επιτρέψουν την εφαρμογή των δυναμικών τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος, όπου ο καταναλωτής θα μπορεί να εκμεταλλεύεται διαφορετικές χρεώσεις εντός της ημέρας. Η πρεμιέρα τους αναμένεται να γίνει μέσα στους αμέσως επόμενους μήνες.

Τα υπόλοιπα χρήματα του ΣΑΔ αφορούν την ανάπτυξη και ενίσχυση του δικτύου με υποβρύχια καλώδια, υπογειοποιήσεις, αναβαθμίσεις υποσταθμών και διάφορα άλλα έργα που θεωρούνται απαραίτητα.

Περιλαμβάνονται επίσης 43 νέα έργα, όπως είναι η σύνδεση των Παξών και της Κέας με νέα καλώδια (60 εκατ.), η αντικατάσταση μετασχηματιστών (100 εκατ.), αλλά και η ανάπτυξη νέας πλατφόρμας διαχείρισης και το hardware για την απομακρυσμένη διαχείριση των υποσταθμών (61 εκατ.).

Γενικός στόχος όλων των παραπάνω επενδύσεων είναι να εκσυγχρονιστεί το δίκτυο και να θωρακιστεί απέναντι σε απειλές όπως οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες που πλήττουν τακτικά τη χώρα μας. Ταυτόχρονα, το σύστημα διανομής πρέπει να μπορεί να υποδεχτεί την παραπάνω ζήτηση και τις νέες συνδέσεις που αναμένονται τα επόμενα χρόνια, αλλά και τους μικρούς σταθμούς ΑΠΕ, όπως φωτοβολταϊκά, όπου το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι πολύ έντονο.