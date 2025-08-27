Χρηστικά

Ανεβαίνει στα 4,79 δισ. ευρώ το κόστος του σχεδίου ανάπτυξης του ΔΕΔΔΗΕ για την πενταετία ως το 2030

Με 43 νέα έργα το νέο πενταετές του διαχειριστή
Πυλώνες ηλεκτρικής ενέργειας
Φωτογραφία: iStock
Χάρης Αποσπόρης

Η αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών και η θωράκιση του δικτύου διανομής απέναντι σε ακραία φυσικά φαινόμενα, όπως πυρκαγιές, απαιτούν υψηλές επενδύσεις από την πλευρά του ΔΕΔΔΗΕ. Αυτό είναι το συμπέρασμα που προκύπτει από τις διαδοχικές αυξήσεις προϋπολογισμού του πενταετούς σχεδίου ανάπτυξης (ΣΑΔ) που καταστρώνει ο διαχειριστής.

Ενδεικτικό είναι ότι από τα 2,2 δισ. ευρώ για το 2022-2026, το κόστος των επενδύσεων για το 2024-2028 ανέβηκε στα 3 δισ. ευρώ και πλέον ο ΔΕΔΔΗΕ υπέβαλε σε διαβούλευση το σχέδιο 2026-2030, που έχει προϋπολογισμό 4,79 δισ. ευρώ.

Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, η ρυθμιστική αρχή ενέργειας (ΡΑΑΕΥ) δεν αναμένεται να κάνει δεκτό το νέο σχέδιο στο σύνολό του, άρα θα έχει εν τέλει μάλλον χαμηλότερο κόστος όταν εγκριθεί. Για παράδειγμα, το αμέσως προηγούμενο ΣΑΔ περιορίστηκε από τα 3,2 στα 3 δισ. ευρώ.

Πάντως, και πάλι αναμένεται να προκύψει μια σημαντική αύξηση του κόστους, το οποίο τελικά ο ΔΕΔΔΗΕ ανακτά από τους καταναλωτές μέσω των ρυθμιζόμενων χρεώσεων των λογαριασμών.

Στο νέο πενταετές ο ΔΕΔΔΗΕ έχει συμπεριλάβει συνολικά 204 έργα. Το 1,7 δισ. ευρώ αφορά τα “Λοιπά Έργα Δικτύου”, όπου περιλαμβάνονται οι έξυπνοι μετρητές. Οι δαπάνες για την εγκατάστασή τους θα φτάσουν το 1,433 δισ. κατά την περίοδο 2026-2030. Κεντρικός στόχος είναι να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των ρευματοκλοπών που στοιχίζει ακριβά στους νομοταγείς πολίτες, οι οποίοι στην προκειμένη περίπτωση εκτιμάται πως ό,τι πληρώσουν, θα το πάρουν πίσω και με το παραπάνω. Αξίζει να θυμίσουμε ότι το 2022, το κόστος από τις ρευματοκλοπές ανερχόταν κοντά στα 100 εκατ. ευρώ ανά μήνα.

Παράλληλα, οι έξυπνοι μετρητές θα επιτρέψουν την εφαρμογή των δυναμικών τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος, όπου ο καταναλωτής θα μπορεί να εκμεταλλεύεται διαφορετικές χρεώσεις εντός της ημέρας. Η πρεμιέρα τους αναμένεται να γίνει μέσα στους αμέσως επόμενους μήνες.

Τα υπόλοιπα χρήματα του ΣΑΔ αφορούν την ανάπτυξη και ενίσχυση του δικτύου με υποβρύχια καλώδια, υπογειοποιήσεις, αναβαθμίσεις υποσταθμών και διάφορα άλλα έργα που θεωρούνται απαραίτητα.

Περιλαμβάνονται επίσης 43 νέα έργα, όπως είναι η σύνδεση των Παξών και της Κέας με νέα καλώδια (60 εκατ.), η αντικατάσταση μετασχηματιστών (100 εκατ.), αλλά και η ανάπτυξη νέας πλατφόρμας διαχείρισης και το hardware για την απομακρυσμένη διαχείριση των υποσταθμών (61 εκατ.).

Γενικός στόχος όλων των παραπάνω επενδύσεων είναι να εκσυγχρονιστεί το δίκτυο και να θωρακιστεί απέναντι σε απειλές όπως οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες που πλήττουν τακτικά τη χώρα μας. Ταυτόχρονα, το σύστημα διανομής πρέπει να μπορεί να υποδεχτεί την παραπάνω ζήτηση και τις νέες συνδέσεις που αναμένονται τα επόμενα χρόνια, αλλά και τους μικρούς σταθμούς ΑΠΕ, όπως φωτοβολταϊκά, όπου το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι πολύ έντονο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χρηστικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Χρηστικά: Περισσότερα άρθρα
Έρχονται «διπλές» τιμές στα βασικά είδη διατροφής με στόχο την καταπολέμηση της κερδοσκοπίας και της ακρίβειας
Στόχος αυτού του μέτρου θα είναι να μπορεί να κρίνει ο ίδιος ο καταναλωτής το κατά πόσο μεγάλο είναι το «περιθώριο κέρδους» μίας αλυσίδας σούπερ μάρκετ
Άνδρας που στέκεται σε διάδρομο σούπερ μάρκετ και διαβάζει την ετικέτα σε μια σακούλα ζυμαρικών ενώ ψωνίζει 127
Πώς θα «τρέξουν» τα 13ωρα στον ιδιωτικό τομέα και οι έμμεσες αυξήσεις σε όσους κάνουν υπερωρίες
Δίδεται δυνατότητα απασχόλησης που υφίσταται σήμερα, σε δύο ή περισσότερους εργοδότες, υπό προϋποθέσεις, έως δεκατρείς ώρες ημερησίως, επεκτείνεται και σε εργαζόμενους που απασχολούνται σε έναν εργοδότη
Ο επιχειρηματίας προετοιμάζει επίσημο έγγραφο 27
Newsit logo
Newsit logo