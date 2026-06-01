Από σήμερα οι πληρωμές για τα επιδόματα e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ – Μέχρι τις 5 Ιουνίου θα διαρκέσει η διαδικασία

Σχεδόν 69 εκατ. ευρώ θα δωθούν σε 72.990 διακιούχους
Φωτογραφία: iStock
Από σήμερα (01.06.2026) θα ξεκινήσουν οι πληρωμές για τα επιδόματα από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ, όπως ανέφερε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Απασχόλησης σε ανακοίνωσή του.

Αναλυτικά, το συνολικό χρηματικό ποσό των επιδομάτων που θα κατατεθεί σε 72.990 δικαιούχους, ανέρχεται στα 69.320.000 ευρώ. Η διαδικασία των πληρωμών θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Από 2 έως και 5 Ιουνίου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • Στις 3 Ιουνίου θα καταβληθούν 320.00 ευρώ σε 390 δικαιούχους για πληρωμή εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ Ιουνίου 2026.


Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 22.000.000 ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 13.000.000 ευρώ σε 18.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
