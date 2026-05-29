Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ: Νέες επιδοτήσεις 1.066 δικαιούχων

Συνολικά θα επιδοτηθούν 1.120 ηλεκτρικά οχήματα
Σε νέα πληρωμή δικαιούχων στο Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ προχώρησε σήμερα (29.5.2026) το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Συγκεκριμένα, με την 15η απόφαση έγκρισης πίστωσης, χθες Πέμπτη (28.5.2026) πιστώθηκε, στους λογαριασμούς 1.066 δικαιούχων του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ, το ποσό των 2.017.873,89 ευρώ.

Από αυτά, το ποσό των 1.311.784,86 ευρώ αφορά 858 φυσικά πρόσωπα και το ποσό των 706.089,03 ευρώ αφορά 208 νομικά πρόσωπα. Συνολικά, επιδοτούνται 1.120 ηλεκτρικά οχήματα.

Από την έναρξη του Προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ, τον Ιούνιο του 2024, έχουν καταβληθεί ενισχύσεις ύψους 48.809.263,60 ευρώ.

