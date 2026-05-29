Επίδομα θέρμανσης: Πληρώθηκε σε 868.466 δικαιούχους – Το κόστος ξεπερνά τα 41 εκατ. ευρώ

Ολοκληρώθηκε η καταβολή της δεύτερης δόσης για το επίδομα θέρμανσης της χειμερινής περιόδου 2025-2026 σε 868.466 δικαιούχους, για αγορές και καταναλώσεις που σχετίζονται με τα καύσιμα.

Όπως αναφέρει η σχετική απόφαση για τα καύσιμα που υπεγράφη από ΥΠΕΘΟ (υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών), ΥΠΕΝ (υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος) και ΑΑΔΕ, καταβλήθηκε και η δεύτερη δόση για το επίδομα θέρμανσης της χειμερινής περιόδου 2025-2026 για αγορές και καταναλώσεις επιδοτούμενων καυσίμων θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν έως και την 31η Μαρτίου 2026.

Το ποσό καταβολής της δεύτερης δόσης ανέρχεται σε 41.047.949,27 εκατ. ευρώ, ενώ μέχρι σήμερα έχουν δοθεί 165,260 εκατ. ευρώ, με τα 124,2 εκατ. ευρώ να αφορούν τις προκαταβολές του Δεκεμβρίου 2025.

Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) από ΥΠΕΘΟ, ΥΠΕΝ, με εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, τροποποιείται η απόφαση Α.1151/2025, με σκοπό την διευκόλυνση καταβολής του επιδόματος θέρμανσης σε δικαιούχους προς τους οποίους εκ παραδρομής είχαν εκδοθεί ελλιπή ή εσφαλμένα παραστατικά πώλησης πετρελαίου θέρμανσης.

Η τροποποίηση αυτή δίνει τη δυνατότητα διόρθωσης των ως άνω παραστατικών για αγορές που πραγματοποιήθηκαν από 1/1/2026 έως 31/3/2026. Τα ορθά παραστατικά δύνανται να εκδοθούν και να διαβιβαστούν έως τις 31/8/2026, προκειμένου να αποτυπωθούν πλήρως και ορθά οι σχετικές συναλλαγές.

Η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης για τις παραπάνω αγορές πετρελαίου θέρμανσης θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 με συμψηφισμό των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί. Η διαδικασία έκδοσης των διορθωμένων παραστατικών πραγματοποιείται από τα πρατήρια πώλησης πετρελαίου θέρμανσης, ενώ για τη διόρθωση των ελλιπών ή εσφαλμένων παραστατικών και τη διαβίβαση των αναγκαίων δεδομένων στα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, οι πρατηριούχοι καυσίμων πρέπει να προχωρήσουν στις εξής κινήσεις:

Έκδοση πιστωτικού παραστατικού . Εκδίδεται πιστωτικό παραστατικό με τα ίδια στοιχεία του ελλιπούς ή εσφαλμένου χρεωστικού παραστατικού. Εφόσον το αρχικό ελλιπές ή εσφαλμένο παραστατικό δεν περιείχε τους κωδικούς καυσίμου, τα στοιχεία αυτά δεν πρέπει να αναγράφονται ούτε στο πιστωτικό παραστατικό.

Έκδοση νέου, ορθού παραστατικού. Στη συνέχεια, ο πρατηριούχος εκδίδει το ορθό χρεωστικό παραστατικό, στο οποίο αναγράφεται το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων (ΑΦΜ λήπτη, λίτρα και κωδικός καυσίμου, αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος) για τη διενέργεια της καταβολής του επιδόματος θέρμανσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο my1521 – Κέντρο Εξυπηρέτησης της ΑΑΔΕ: Τηλεφωνικά στο 1521, εργάσιμες ημέρες από 07.00 έως 20:00.

Ψηφιακά στο my1521, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, επιλέγοντας: Κοινωνική Πολιτική & Επιδόματα > Επιδόματα > Επίδομα θέρμανσης – myΘέρμανση > myΘέρμανση .