«Καυτός» Ιούνιος για φορολογικές δηλώσεις, ρυθμίσεις οφειλών, αναπτυξιακά και στεγαστικά προγράμματα

Με τις φορολογικές δηλώσεις, τις νέες ρυθμίσεις οφειλών, τα στεγαστικά προγράμματα, τις δράσεις του ΕΣΠΑ, τα ενεργειακά προγράμματα και τις εργασιακές δηλώσεις να συγκεντρώνουν κρίσιμες ημερομηνίες μέσα στον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, ο Ιούνιος ανοίγει ένα πυκνό μέτωπο προθεσμιών για νοικοκυριά, επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται οι φορολογικές δηλώσεις και οι ρυθμίσεις οφειλών, καθώς μέσα στον μήνα εκπνέει το παράθυρο για την έκπτωση 3% στον φόρο εισοδήματος, ενώ αναμένεται και η πολυαναμενόμενη ενεργοποίηση της πλατφόρμας για τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων.

Η πρώτη μεγάλη ημερομηνία αφορά τους φορολογούμενους που θέλουν να κλειδώσουν μεγαλύτερη έκπτωση στην εφάπαξ πληρωμή του φόρου εισοδήματος. Όσοι υποβάλουν τη δήλωσή τους έως τις 15.06.2026 και εξοφλήσουν εφάπαξ τον φόρο έως τις 31.07.2026 δικαιούνται έκπτωση 3%. Μετά τις 15 Ιουνίου, η έκπτωση περιορίζεται σε 2% για όσους υποβάλουν δήλωση έως τις 15.07.2026, που είναι και η βασική καταληκτική ημερομηνία για τις δηλώσεις φυσικών προσώπων.

Αντίστοιχα, για φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία, η προθεσμία υποβολής φτάνει έως τις 31.07.2026, με την ίδια λογική των εκπτώσεων ανάλογα με τον χρόνο υποβολής και την εφάπαξ εξόφληση.

Οι 72 δόσεις και τα παλιά χρέη

Στο μέτωπο των ρυθμίσεων οφειλών, μέσα στον Ιούνιο αναμένεται η πλατφόρμα για τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων. Το μέτρο αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ που είχαν δημιουργηθεί έως τις 31.12.2023 και παρέμεναν αρρύθμιστες στις 21.04.2026. Το κρίσιμο σημείο είναι ότι οι οφειλέτες θα πρέπει πρώτα να έχουν τακτοποιήσει τα νεότερα χρέη που δημιουργήθηκαν από 01.01.2024 και μετά, ώστε να μπορούν να μπουν στη νέα ρύθμιση για τις παλαιές οφειλές.

Στις 02.06.2026 υπάρχει και η πρώτη μεγάλη προθεσμία στο στεγαστικό πεδίο καθώς είναι το χρονικό όριο για τη συμβασιοποίηση εγκεκριμένων δανείων στο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» που συνδέονται με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Όσα εγκεκριμένα δάνεια δεν προλάβουν να συμβασιοποιηθούν έως τότε μπορούν να οδηγηθούν έως τις 31.08.2026 με πόρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Οι προθεσμίες για τις επιχειρήσεις

Επιπλέον, στις 02.06.2026 λήγει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τη δράση «Παράγουμε στην Ελλάδα», η οποία αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων παραγωγικών επιχειρήσεων. Η δράση έχει στόχο την ενδυνάμωση στις εγχώριας παραγωγής και προβλέπει ηλεκτρονική υποβολή μέσω του ΟΠΣΚΕ έως στις 15:00 στις στις ημέρας.

Στο τέλος του μήνα συγκεντρώνεται δεύτερο μεγάλο πακέτο προθεσμιών για επενδύσεις και προγράμματα. Στις 30.06.2026 λήγει η περίοδος υποβολής για τη δράση «Ξεκινώ Επιχειρηματικά», που αφορά την αυτοαπασχόληση πτυχιούχων και τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Την ίδια ημερομηνία κλείνει και η περίοδος υποβολών για το καθεστώς «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» του Αναπτυξιακού Νόμου, που αφορά επενδυτικά σχέδια στη μεταποίηση και στα logistics.

Το τέλος Ιουνίου για το «Εξοικονομώ»

Ο Ιούνιος είναι ένας κρίσιμος μήνας και για τα ενεργειακά προγράμματα κατοικιών. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει ανακοινώσει παράταση έως τις 30.06.2026 για την ολοκλήρωση έργων στα προγράμματα «Εξοικονομώ 2021», «Εξοικονομώ 2023», «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» και «Εξοικονομώ 2025». Αυτό σημαίνει ότι οι δικαιούχοι που έχουν ενταχθεί στα προγράμματα έχουν έως το τέλος Ιουνίου για να κλείσουν τις εκκρεμότητες των παρεμβάσεων.

Στις ενεργειακές εκκρεμότητες του μήνα εντάσσεται και το επίδομα θέρμανσης για όσους χρησιμοποιούν φυσικό αέριο ή τηλεθέρμανση. Για αυτές τις περιπτώσεις, τα παραστατικά μπορούν να έχουν ημερομηνία έκδοσης έως τις 30.06.2026, ενώ η καταχώρισή τους πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 15.07.2026.

Άδειες και κατώτατος μισθός

Στο εργασιακό πεδίο, η 30ή Ιουνίου είναι επίσης καταληκτική ημερομηνία για δύο βασικές υποχρεώσεις στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Έως τότε πρέπει να υποβληθεί η Ψηφιακή Δήλωση Στοιχείων Ετήσιας Κανονικής Άδειας έτους 2025, δηλαδή το πρώην έντυπο Ε11. Την ίδια ημέρα λήγει και η προθεσμία για τη δήλωση μεταβολής αποδοχών λόγω της αλλαγής στα νομοθετημένα κατώτατα όρια μισθού και ημερομισθίου από την 01.04.2026.

Μέσα στον Ιούνιο τρέχουν και προθεσμίες για προγράμματα κατάρτισης της ΔΥΠΑ που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σε ορισμένες δράσεις η ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης και της πιστοποίησης τοποθετείται μέσα στο πρώτο και δεύτερο δεκαήμερο του μήνα, ενώ σε άλλες οι αντίστοιχες ημερομηνίες φτάνουν έως τις 20.06.2026 και 25.06.2026.

Αγροτικές πληρωμές και αιτήσεις

Στις 02.06.2026 λήγει και η παράταση για τις αιτήσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων στα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας του ΟΠΕΚΑ. Τα προγράμματα της νέας περιόδου θα υλοποιηθούν από τις 10.06.2026 έως τις 28.02.2027 και αφορούν, μεταξύ άλλων, κοινωνικό τουρισμό, ιαματικό τουρισμό, εκδρομές, δωρεάν βιβλία και εισιτήρια θεάτρου.

Για τις αγροτικές ενισχύσεις, μέσα στον Ιούνιο αναμένεται και το άνοιγμα του ΟΣΔΕ 2026 για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, ενώ έχουν προαναγγελθεί και πληρωμές για κατηγορίες όπως δασώσεις, νιτρορύπανση, κομφούζιο, εξισωτική αποζημίωση, βιολογικά, εκκρεμότητες βασικής και αναδιανεμητικής ενίσχυσης, συνδεδεμένες και οικολογικά σχήματα. Στο συγκεκριμένο πεδίο απαιτείται τελικός έλεγχος λίγο πριν από τη δημοσίευση, καθώς τα χρονοδιαγράμματα των αγροτικών πληρωμών συχνά μεταβάλλονται.

Η εκκρεμότητα με τους ανελκυστήρες

Ξεχωριστή προθεσμία υπάρχει και για τους ανελκυστήρες, καθώς στις 30.06.2026 λήγει η παράταση για την απογραφή τους στο ψηφιακό Μητρώο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η υποχρέωση αφορά ιδιοκτήτες, διαχειριστές και συντηρητές, με στόχο την καταγραφή της κατάστασης και των τεχνικών στοιχείων των εγκατεστημένων ανελκυστήρων.